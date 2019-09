Na to má Zeman právo, paní Němcová. Problém, kterého se Babiš už nezbaví, očima senátora Canova

Na klimatickém summitu OSN v New Yorku zazněl projev švédské aktivistky Grety Thunbergové, která s velmi ostrou dikcí zaútočila na světové politiky. „Ukradli jste mi dětství a mé sny. Jsme na počátku velkého vyhlazení a vy o tom nechcete mluvit. Jestli s tím nic neuděláte, nikdy vám to neodpustíme,“ řekla mimo jiné. Do jaké míry její vystoupení přispěje k racionální mezinárodní diskusi o potřebách boje se změnou klimatu?

Jakkoli je pravda, že celosvětový stav životního prostředí je alarmující, v případě Grety mám již delší dobu silný pocit, že se jedná o bezprecedentní zneužití mladé dívky. Její projev na klimatickém summitu byl šílený, ale ještě šílenější byl postoj řady světových politiků, kteří jí za něj aplaudovali. Obávám se, že její projev sice přispěje k diskusi, ale ne k diskusi racionální.

Po republice pokračují protesty studentů. Do akcí Fridays for Future se zapojují i malé děti. Je dobře, že je mládež tak aktivní?

No, ona zase tak aktivní není, v době vyučování se demonstruje skvěle. Pokud vím, tak v pátky, kdy nebylo školní vyučování, tj. o prázdninách, se žádné protesty nekonaly, natož aby se konaly tyto demonstrace v pátek odpoledne, tzn. po vyučování či dokonce v jiné dny v týdnu, kdy školní vyučování není celoročně, jako jsou soboty a neděle. To by bylo od mládeže mnohem přesvědčivější.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho rodiny ve věci kauzy Čapí hnízdo. Celou věc ještě může zvrátit nejvyšší státní zástupce, ale prozatím to vypadá, že Babiš je z problému venku. Prezident navíc připomenul své právo udělit abolici, které by v případě obnovení trestního stíhání využil. Jaký je k tomu, prosím, váš komentář?

Pan prezident mohl abolici udělit již několik let od zahájení trestního stíhání, neučinil tak. Začal o ní mluvit až v době, kdy je premiér pravomocně osvobozen a tudíž jí nyní udělit nemůže. Dle mého názoru tak učinil proto, že se domnívá, že nejvyšší státní zástupce rozhodnutí pražského státního zastupitelství potvrdí (mimochodem já, na základě studia nezačerněné části spisu, očekávám opak) a on by tudíž již nikdy nemohl premiérovi a veřejnosti ukázat, jak moc mu má být Andrej Babiš vděčný.

Co vyplývá ze samotného konstatování prezidenta o abolici, co tím sleduje? A je to důvod k jeho sesazení, jak si myslí Miroslava Němcová?

Již jsem to naznačil v odpovědi na předcházející otázku. Dle mého tím sleduje, aby mu zároveň byl pan premiér vděčný a zároveň, aby byl slabý, aby si lid myslel, že ho zachránil, že nejvyšší státní zástupce rozhodnutí pražských zástupců nezvrátil jen proto, že by to nemělo smysl, protože by premiéra prezident abolicí stejně zachránil. Co si myslí paní Miroslava Němcová nevím, ale za využití práva, které prezidentovi explicitně dává Ústava, být prezident sesazen nemůže.

Někteří komentátoři tvrdí, že smyslem celého letního seriálu o Šmardovi bylo, že chtěl Zeman dostat ČSSD z vlády. Aktuálně nový ministr kultury Lubomír Zaorálek řekl, že ve vládě, která by se podílela na abolici, by nezůstal. Může se stát, že Zeman začne zase čeřit vodu, aby soc. dem. dostal z vlády?

Myslím si, že byl prioritně pan prezident hrozně uražen, že k návrhu na odvolání ministra Staňka došlo bez předchozího projednání s ním a bez jeho předchozího odsouhlasení. Navíc, dle prezidentova názoru byl ministr Staněk odvoláván za to, že odhalil korupci. Když se už musel podvolit, tak, v souladu s uvedenými komentátory, si také myslím, že následně přišla jeho snaha ČSSD z vlády dostat. A odnesl to chudák pan starosta Šmarda, kterého předtím na sjezdu ČSSD pan prezident vychvaloval a dával za vzor. O tom, že pan prezident začne opět čeřit vodu, nepochybuji. Vždyť je to tak snadné, stačí říci ve čtvrtek dvě tři věty v televizi Barrandov, a už se čeří politická voda až k varu.

Souhlasíte s tím, že ať už kauza skončí jakkoli, na Babišovi ulpěla jakási pachuť či stopa podvodu, kterou už nesmyje?

V návaznosti na odpověď na jednu z předchozích otázek doplňuji, že prezident z premiéra oznámením o abolici udělal „věčného zločince“. Velká část veřejnosti prostě neuvěří v případě, že nejvyšší státní zástupce jeho nevinu potvrdí, že to neudělal jen proto, že by opak v případě následné abolice neměl žádný smysl. Přesto jeden způsob, jak by premiér pachuť smýt mohl, přeci jen existuje. A to paradoxně v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodnutí pražských státních zástupců zvrátil. Ale to jen za podmínky, že by následnou prezidentovu abolici odmítl premiér podepsat (ani by nikoho z vlády k podpisu nepověřil) a ta by se tak nestala nikdy platná. A následně by se pak Andrej Babiš obhájil pravomocně před soudem. To by pak byl frajer i v mých očích.

Někdejší mluvčí Ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt věc okomentoval: „Tzv. demokratická opozice by se měla konečně smířit s tím, že jí shůry nikdo nepomůže. Pokud chce vyhrát politický souboj, musí začít něco pořádného dělat. Je pro demokracii v Česku vlastně dobře, že tento souboj za opozici nevyhráli státní zástupci, nebo zubatá s kosou.“ Jak se díváte na tento jeho názor?

Do značné míry s názorem pana Cikrta souhlasím. Sice si nemyslím, že by demokratická opozice nic pořádného nedělala, ale program Antibabiš fakt nemá smysl.

Zastupitelé na Praze 6 rozhodli o přemístění pomníku maršála Ivana Koněva. Na jeho místo by měl být umístěn univerzální památník osvoboditelům. Je to správné rozhodnutí?

Ministerstvo zahraničí ústy ministra zahraničí sice až po trestuhodně dlouhé době uznalo, že se na pomník vztahuje smlouva uzavřená v roce 1993 mezi prezidenty Havlem a Jelcinem, kterou náš parlament schválil téměř jednomyslně v roce 1995 a ratifikovaná byla v roce 1996, a která ochraňuje v článku 21 vojenské pomníky, ale taktéž dodalo, že smlouva neurčuje, kde mají pomníky stát, resp. umožňuje jejich přemístění na jiná důstojná místa, což je také pravda. Kdyby tedy zastupitelstvo Prahy 6 rozhodlo, dejme tomu v březnu, že se pomník maršála Koněva přemístí například na Olšanský hřbitov a na jeho dosavadním místě bude zbudován jiný pomník osvoboditelům, bylo by to zcela v pořádku. To, co ale předvedl starosta Prahy 6, bylo neuvěřitelné.

Zkusím to zrekapitulovat v bodech: 1. Ačkoliv již několik posledních let byl pomník Koněva postříkán barvou 21. srpna, neudělal nic, aby téměř na tutovku očekávané pachatele dopadl přímo při činu (městská policie) či alespoň po něm (kamery). 2. Oznámil, že postříkaný pomník nenechá neočistit (přestože to dle dostupných informací měla smluvní firma v paušálu a přestože to byla jeho povinnost ze zákona (péče o svěřený majetek). 3. Lidi, kteří pomník očistili sami, městskou policií dopadeni byli, ale namísto poděkování (že dělají práci za starostu) se od starosty dočkali označení ruských trollů. 4. Nechal, z důvodu údajné ochrany pomníku, pomník zakrýt lešením s plachtou. 5. Děsně se divil, že to někteří občané nechápou jako ochranu pomníku, ale jako jeho likvidaci a že plachtu sundávají. 6. Lidi, kteří se u pomníku shromažďovali a demonstrovali na podporu Koněva resp. jeho sochy, veřejně hanlivě označoval. 7. Začal veřejně brečet, že mu kdosi vyhrožuje smrtí a že ti kdosi situaci tak eskalovali, že pomník musí pryč. 8. Podařilo se mu tak zpracovat zastupitele, že ti již neviděli jiné řešení, než mu jeho záměr schválit.

Závěr: Celou ostudnou eskapádu od počátku vyprovokoval a eskaloval samotný starosta. Ačkoliv já osobně mám na maršála Koněva velmi kritický pohled (a odsuzuju některá naprosto nehorázná vyjádření ruských představitelů ke starostově osobě), nic to nemění na tom, že způsob vzniku a průběh celé kauzy byl mimořádně ostudný a viníkem je pan starosta.

Kanadský premiér Trudeau má před volbami průšvih. Objevila se stará fotka, na níž je na školním karnevalu převlečen za Aladina a má začerněný obličej. Zatímco u nás bychom se tomu jenom zasmáli, v Kanadě je to obrovský skandál a Trudeau je viněn z rasismu. Co si o tom myslet? A nemůže si za to Trudeau tak trochu i sám, protože se na výsluní vyvezl na vlně politické korektnosti? A kam až tohle dojde?

Co si o tom myslet? Že se celý svět, resp. v tomto případě Kanada, zbláznil. Ano, souhlasím, může si za to tak trochu i sám. Kam až to dojde? Bojím se pohledět.

