Na tohle se raději posaďte: Kriminalita imigrantů ve Španělsku, kterou veřejnost neměla znát. Úřady tajily třeba hromadné znásilnění 12leté holčičky

Gatestone Institute v New Yorku je think-tank, který informuje veřejnost především o tom, co před ní mainstreamová média tají. Autorem následujícího textu, který vyšel 20. května 2019 v anglickém originále, je významný spolupracovník Gatestone Institute Soeren Kern. Pro českou verzi Gatestone Institute ho přeložili Libor Popovský a Helena Kolínská a ParlamentníListy.cz ho publikují v plném znění.

Šest afrických migrantů hromadně znásilnilo dvanáctiletou dívku v malém městečku nedaleko Madridu. Španělské úřady tajily informace o tomto zločinu před veřejností déle než rok, očividně proto, aby se vyhnuly podněcování protiimigračních nálad.

Tato dvanáctiletá dívka si 15. března 2018 hrála s několika kamarádkami v parku ve městě Azuqueca de Henares. Kolem jedné hodiny odpoledne k dětem přišlo šest migrantů – pět Maročanů a jeden Nigerijec... Odvedli dvě dívky do nedaleké opuštěné budovy, ale jednu z nich nechali jít, když zjistili, že je muslimka. Imigranti ve věku mezi 15 a 20 lety drželi 12letou dívku za ruce a nohy a střídavě ji téměř hodinu znásilňovali, nejprve análně a pak vaginálně.

Veřejnost se o tomto brutálním zločinu dozvěděla až 20. března 2019, když deník El Mundo zveřejnil výsledky vyšetřování. Podle zprávy španělští prokurátoři a soudci tajně rozhodli, že tři nezletilí pachatelé budou tři roky drženi v zařízení pro mladistvé pachatele a poté budou "znovu zařazeni" do španělské společnosti, a nebudou deportováni. Jeden z dospělých je zadržován v preventivní vazbě; ostatní dospělí byli propuštěni.

Toto hromadné znásilnění přitáhlo pozornost k rostoucí kriminalitě migrantů ve Španělsku, kde „progresivní“ imigrační politika – podporovaná všemi hlavními politickými stranami a kritizovaná pouze populistickou stranou Vox – podněcuje příliv nelegální migrace z Afriky, Asie a Středního východu. Toto skupinové znásilnění také upozornilo na shovívavost soudů, které běžně propouštějí pachatele z řad migrantů zpět na svobodu.

Patnáct členů severoafrického gangu „Alláhova vlčí smečka“ napadlo ženu

Spolehlivé statistiky o trestné činnosti migrantů nejsou k dispozici: údaje sestavené španělským ministerstvem vnitra dle konkrétních kategorií trestných činů (vraždy, znásilnění, loupeže atd.) neuvádějí národnost pachatelů.

Různé databáze ministerstva vnitra navíc uvádějí rozdílné údaje ohledně skutečného počtu spáchaných trestných činů. Podle jedné databáze bylo v roce 2017 ve Španělsku spácháno 332 vražd, zatímco podle druhé jich bylo spácháno 308. Podle jedné databáze v roce 2017 proběhlo 865 znásilnění, podle druhé 1 382 – což je o 60 procent více.

Data statistického úřadu – Španělského statistického institutu (Instituto Nacional de Estadística, INE) ukazují, že imigranti tvoří zhruba 10 procent obyvatelstva Španělska, ale 32 procent vězňů ve španělských věznicích. Španělský statistický institut ve statistikách neuvádí národnost vězňů, ale údaje ministerstva vnitra prozrazují, že většina imigrantů zatčených v roce 2017 pocházela pouze ze dvou zemí: Rumunska (18 032) a Maroka (17 464).

I přes nedostatek oficiálních údajů dokazují zprávy v místních novinách, že kriminalita migrantů – od drobných krádeží přes sexuální útoky až po vraždy – je rostoucím celostátním problémem.

Například v Barceloně sexuálně napadlo ve stanici metra 15 členů severoafrického zločineckého gangu známého jako „Alláhova vlčí smečka“ ženu. Všichni členové tohoto gangu jsou ilegální imigranti a někteří jsou „nezletilí bez doprovodu“. Všichni mají dlouhý trestní rejstřík a policii jsou dobře známi. Napadení se odehrálo na barcelonském předměstí Santa Coloma 11. listopadu 2018, ve stanici metra Can Peixauet. Když muž se ženou vystupovali z vagónu, tak na ně tato banda mladíků z Maroka a Alžírska začala pokřikovat urážky. Dvojici sledovali k výtahu, kde ženu sexuálně napadli a jejího společníka pobodali. Policie pachatele později našla v nedaleké opuštěné budově, kterou již několik měsíců ilegálně obývali, a ve které byli již dříve zatčeni v souvislosti s řadou krádeží v této čtvrti. Policie také uvedla, že mladíci byli nakaženi svrabem, což si vyžádalo speciální dekontaminaci zasahujících policistů, policejních aut a cel. Osm z 15 členů gangu bylo od té doby již propuštěno z policejní vazby a jsou opět na svobodě.

Migranti se ve Španělsku stále častěji dopouštějí hromadných znásilnění:

Alicante, 16. dubna. Tři Alžířané skupinově znásilnili 19letou ženu. Jeden z mužů byl zatčen na letišti v Alicante, když se snažil uprchnout ze země.

Tarragona, 28. března. Jedenáct nezletilých migrantů bylo zatčeno za hromadné znásilnění dívky v římském amfiteátru. Z jedenácti pachatelů byl vzat do vazby pouze jeden.

Alicante, 26. března. Čtyři nezletilí Maročané skupinově znásilnili nezletilou dívku. Její znásilnění si nafilmovali, a po dívce požadovali 50 eur za to, že video neumístí na internet.

Alicante, 22. března. Deset Alžířanů bylo zatčeno za hromadné znásilnění tří dívek ve věku 14 až 17 let. Policie uvedla, že členové gangu se živili vykrádáním domácností a firem a prodejem odcizených věcí na černém trhu.

Sabadell, 2. února. Osm Maročanů hromadně znásilnilo 18letou dívku v opuštěném skladišti. Dívka ten den oslavovala své narozeniny a ztratila se svým přátelům. Maročanům bylo 21 až 53 let, byli to bezdomovci a v opuštěném skladišti squattovali. Z osmi byli do vazby vzati jen dva.

Algeciras, 6. ledna. Tři Dominikánci byli zatčeni za skupinové znásilnění 14leté dívky.

Benidorm, 5. ledna. Čtyři Ekvádorci byli zatčeni za zdrogování a skupinové znásilnění 19leté dívky na Silvestra.

Oběťmi sexuálních trestných činů spáchaných migranty se často stávají malé děti, dospívající dívky a starší ženy:

Barcelona, 18. května. 36letý drogový dealer z Dominikánské republiky byl zatčen za znásilnění 13leté dívky ve čtvrti El Raval.

Valencie, 16. května. Bolivijec byl zatčen za opakované znásilňování své 14leté dcery.

Granada, 17. dubna. 45letý Maročan byl zatčen poté, co masturboval před dětmi při procesí během oslav Svatého týdne.

Salt (Girona), 4. dubna. 42letý Malijec byl zatčen za sexuální zneužívání své 14leté dcery.

Hospitalet de Llobregat, 11. března. 25letý Ind byl zatčen za znásilnění nezletilé dívky, kterou si namluvil a psychologicky zmanipuloval na sociálních sítích.

Sagunto (Valencie), 23. února. 24letý Ekvádorec obviněný z opakovaného znásilnění šestnáctileté dívky ospravedlnil svůj zločin tím, že řekl soudci: „Jsem reinkarnace Ježíše Krista a mám na to doklady“.

Valencie, 22. února. Hondurasan byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za sexuální poměr s 14letou dívkou. Věková hranice pro legální pohlavní styk je ve Španělsku 16 let.

Sils (Girona), 20. února. Tři muži, z nichž byl jeden z Venezuely, se pokusili unést dvanáctiletou dívku, když odcházela ze školy.

Berga (Barcelona), 18. února. 33letý migrant ze Senegalu byl zatčen za sexuální napadení 72leté ženy.

Barcelona, 7. února. 40letý imám byl obviněn z toho, že během lekce Koránu análně znásilnil 13letého chlapce.

Blanes (Girona), 6. února. 24letý migrant ze Senegalu byl zatčen za sexuální napadení jedenáctileté dívky.

Beniel (Murcia), 5. února. 34letý Maročan byl zatčen poté, co na festivalu pod širým nebem osahával prsa dvěma dívkám.

Sant Josep (Ibiza), 2. února. 48letý Maročan byl zatčen za sexuální napadení 87leté ženy v jejím domě. Muž se vloupal do jejího domu, a když si ověřil, že je doma sama, tak ji povalil na zem a sexuálně ji zneužil. Žena utrpěla vážné zranění obličeje. Policie uvedla, že tentýž muž sexuálně napadl 19letou ženu v nedalekém Sant Antoni v dubnu 2018.

Leganés, 28. ledna. Pákistánec byl zatčen za sexuální napadení dvou dospívajících dívek ve svém domě. Muž dívky nalákal domů na inzeráty nabízející práci s dětmi a úklid domácnosti.

Archena (Murcia), 27. ledna. 38letý Guatemalec byl zatčen za sexuální zneužívání své jedenáctileté nevlastní dcery.

León, 19. ledna. Migrant ze Senegalu byl zatčen za pobízení 16leté dívky k prostituci. Nabízel jí peníze a ptal se jí, kolik peněz chce zaplatit za jednu noc.

Santomera (Murcia), 15. ledna. Alžířan byl zatčen za to, že dělal sexuální návrhy skupině dětí a zval je k sobě domů.

Valencie, 12. ledna. Kolumbijec byl zatčen za zdrogování 16leté dívky a za pokus o její znásilnění.

Další sexuální zločiny ve Španělsku spáchané migranty:

Valencie, 17. května. 18letý Maročan byl zatčen za znásilnění 18leté belgické turistky.

Madrid, 10. května. 27letý Guinejec byl zatčen za sexuální napadení tří žen v nočním klubu v Carabanchelu.

Martorell, 9. května. Čtyřicetiletý Maročan byl zatčen za pokus o znásilnění tří žen, které si byly zaběhat podél řeky Llobregat. Místní soudce muže poslal na psychiatrické vyšetření.

Barcelona, 19. dubna. 32letý francouzský občan marockého původu znásilnil 37letou Portugalku v zahradách Námořního muzea, které se nacházejí blízko promenády La Rambla, jedné z nejoblíbenějších turistických atrakcí Barcelony. Násilník své oběti ukousl ucho, zlomil jí paži a způsobil jí mnoho podlitin. Chirurgové místní nemocnice provedli ženě rekonstrukci ucha. Týden před útokem místní obyvatelé policii na agresivní chování Maročana opakovaně upozorňovali. Byl třikrát zatčen a vždy byl propuštěn. Někteří komentátoři se domnívají, že při důslednějším vymáhání práva mohlo být útoku zabráněno.

Murcia, 15. dubna. Dva Maročané ve věku 21 a 26 let byli zatčeni za únos a sexuální napadení 18letého transsexuála.

El Vendrell (Tarragona), 8. dubna. 23letý Dominikánec byl zatčen za znásilnění 32leté ženy ve vstupní hale bytového domu, kde bydlela.

Crevillent (Alicante), 5. března. 32letý Maročan byl zatčen za stalking a sexuální napadení několika žen v ulicích města.

Bermeo, 4. března. Muž ze subsaharské Afriky se pokusil znásilnit ženu v centru města.

La Palma del Condado (Huelva), 27. února. Rumun byl zatčen za sexuální napadení dvou žen ve veřejném parku.

Lloret de Mar (Girona), 23. února. 23letý Maročan znásilnil ženu v kabině bankomatu.

Lorca, 26. února. 31letý Maročan přepadl zezadu ženu a pokusil se ji znásilnit.

Madrid, 26. února. 31letý Rumun byl zatčen za sexuální napadení nejméně pěti žen v blízkosti železniční stanice Tres Cantos.

Valencie, 24. února. 48letý Pákistánec se pokusil znásilnit ženu v parkovacím domě.

Santa Cruz de Tenerife, 22. února. Maročan byl zatčen za sexuální napadení ženy před uprchlickým centrem. Když přítel ženy zasáhl na její obranu, tak ho Maročan několikrát udeřil do hlavy.

Pamplona, 19. února. Tři Rumuni ve věku 17 až 18 let byli zatčeni za sexuální napadení ženy na toaletě v baru.

Palencia, 14. února. 36letý Peruánec byl zatčen za sexuální napadení dcery své partnerky.

Marbella, 13. února. 35letý Číňan byl zatčen za to, že při dvou různých příležitostech sexuálně napadl ženu. V obou případech muž ženu svázal lanem a dal jí do úst roubík. Zbil ji, sexuálně ji napadl a pak použil její mobilní telefon k převodu peněz z jejího bankovního účtu.

Městská rada v Madridu, v jejímž čele je starostka Manuela Carmena, v klasickém příkladu politické korektnosti zešílela a nařídila policii, aby se vyhýbala čtvrti Lavapiés, jedné z nejvíce „multikulturních“ čtvrtí španělského hlavního města, aby „předešla napětí“. Na snímku policisté v Lavapiés 12. listopadu 2015. (Foto: Luis Sánchez de Pedro Aires / Wikimedia Commons)

Beniaján (Murcia), 12. února. Maročan znásilnil 37letou ženu, se kterou se před několika dny seznámil. V květnu byli ve stejném městě zatčeni tři muži za skupinové znásilnění ženy.

Villaviciosa de Odón (Madrid), 9. února. 21letý Kamerunec znásilnil 21letou britskou studentku. Muži, který přišel do Španělska jako politický uprchlík, bylo po dobu posuzování jeho žádosti o azyl poskytnuto bezplatné bydlení a sociální dávky.

Marbella, 8. února. Senegalec se pokusil znásilnit servírku před restaurací. Muž přišel do restaurace kolem 11 hodin dopoledne a začal se servírkou flirtovat. Ta mu řekla, že je vdaná. Muž poté odešel. Krátce nato žena vyšla ven, aby si v nedalekém supermarketu něco koupila. Venku ji muž přepadl a pokusil se ji znásilnit.

Cádiz, 7. února. 19letý guinejský migrant byl zatčen poté, co opakovaně vystavoval své genitálie nic netušícím kolemjdoucím. Policie uvedla, že je v zemi ilegálně.

Palma de Mallorca, 4. února. 42letý Maročan byl zatčen poté, co na hlavním vlakovém nádraží opakovaně osahával prsa kolemjdoucím ženám.

Capdepera (Mallorca), 22. ledna. 25letý Maročan byl zatčen za sexuální napadení 39leté cyklistky.

Culleredo, 21. ledna. Peruánec sexuálně napadl ženu v linkovém autobusu.

Guadalajara, 20. ledna. 25letý Alžířan byl zatčen za pokus o znásilnění 40leté ženy.

Formentera, 20. ledna. Žena byla sexuálně napadena dvěma muži jihoamerického nebo marockého vzhledu.

Mataró, 14. ledna. Maročan sexuálně napadl ženu v parkovacím domě.

Safor (Valencie), 11. ledna. Pákistánec byl zatčen za sexuální napadení své nevlastní dcery. Byl zadržen na policejním kontrolním stanovišti při cestě autobusem do Itálie.

Valencie, 9. ledna. Libanonec byl zatčen za zdrogování a znásilnění 20leté ženy na Silvestra.

Villajoyosa (Alicante), 8. ledna. 29letá žena byla v nemocnici Hospital de la Marina Baixa sexuálně napadena dvěma muži, kteří vypadali jako Maročané. Nemocnice se stala dějištěm několika sexuálních útoků: Z parkoviště do nemocnice chodí nemocniční personál neosvětlenou ulicí.

Mislata (Valencie), 5. ledna. 28letý Kolumbijec zdrogoval a znásilnil 16letou dívku.

Burriana (Castellón), 2. ledna. Dva Rumuni byli zatčeni za únos a znásilnění 17leté dívky na Silvestra.

Valencie, 1. ledna. 18letý Guinejec sexuálně napadl pracovnici pouliční úklidové čety.

Trestné činy a domácí násilí spáchané migranty:

Madrid, 6. května. Maročan ubodal k smrti svoji snoubenku, 47letou Španělku jménem Juana U. M. Policie řekla, že se domnívá, že muž, který má dlouhý trestní rejstřík, s nejméně 30 záznamy, uprchl do Maroka, aby se vyhnul španělské spravedlnosti.

Granada, 17. května. 36letý Maročan pobodal a vážně zranil svoji 32letou ex-manželku.

Sueca (Valencie), 1. dubna. 40letý Maročan byl zatčen za únos a fyzické napadení své ženy a dcer.

Tudela, 21. února. Alžířan byl zatčen poté, co vyhrožoval své ženě, že ji zabije.

Burriana, 20. února. Maročan fyzicky napadl svou 18letou dceru, kvůli tomu, že si povídala se svým spolužákem.

Totana (Murcia), 3. února. 41letý Ekvádorec byl zatčen za to, že zbil a znásilnil svoji 31letou přítelkyni poté, co s ním odmítla mít sex.

Reus, 1. února. 19letý Dominikánec uřízl hlavu své ženě a pak spáchal sebevraždu skokem z okna v pátém patře.

Salamanca, 28. ledna. 31letý Kolumbijec byl zatčen za fyzické napadení své ženy na ulici.

Mula (Murcia), 27. ledna. Bolivijka byla zatčena za fyzické napadení své 15leté dcery. Policie uvedla, že dívku její matka a její starší bratr dva roky každodenně bily koženým páskem.

El Palmar (Murcia), 25. ledna. 50letý Maročan byl zatčen poté, co fyzicky napadl svoji ženu a vyhrožoval jí, že ji zabije, protože mu oznámila, že se s ním chce rozvést.

Bonavista (Tarragona), 20. ledna. 44letý Argentinec byl zatčen za to, že shodil svoji manželku z balkonu ve třetím patře.

Vigo, 14. ledna. 41letý Maročan byl zatčen, protože své manželce vyhrožoval, že ji zabije. Pár se dostal do sporu poté, co muž svou ženu obvinil z toho, že tráví příliš mnoho času klábosením se sousedy.

Murcia, 8. ledna. 29letý Maročan byl zatčen za to, že napadl svoji manželku a nutil ji, aby se skrývala v komoře.

Vilagarcía (Pontevedra), 7. ledna. 60letý Rumun fyzicky napadl svoji ženu ve veřejném parku.

Salamanca 7. ledna. Maročan pobodal svou těhotnou manželku.

Laredo, 3. ledna. 29letý Ekvádorec ubodal k smrti svou bývalou přítelkyni.

Madrid, 2. ledna. 41letý Ekvádorec zbil svoji manželku kovovou násadou na koště a vážně ji zranil.

Na trestné činnosti se podílejí také nezletilé osoby bez doprovodu – známé ve Španělsku jako menas (menores extranjeros no acompañados, jednotné číslo mena, množné číslo menas – poznámka překladatele):

Barcelona, 12. května. Skupina 40 menas obsadila pětipodlažní činžovní dům stojící naproti policejní stanici a pokusila se v něm vytvořit squatt. Když se policisté přiblížili k budově, tak je menas uráželi a vyhrožovali jim.

Zaragoza, 27. dubna. 15letý mena byl zatčen, protože praštil do obličeje ženu a zlomil jí nos, když se jí snažil ukrást mobilní telefon. Poté napadl a zranil tři policisty, kteří se ho pokusili zatknout.

Zaragoza, 14. března. Tři menas byli zatčeni za fyzické napadení svého vychovatele.

Melilla, 12. března. Patnáct menas fyzicky napadlo policistu.

Valencie, 11. března. Tři alžírští menas, kteří byli na útěku před francouzskými úřady, byli zatčeni poté, co nastoupili do vlaku bez jízdenky. Menas v Lyonu ve Francii pobodali a mučili dva Alžířany. Jedna z jejich obětí v důsledku napadení 5. března 2019 zemřela. Menas svůj útok nafilmovali a zveřejnili na sociálních médiích.

Palma de Mallorca, 25. února. Alžírský mena sexuálně napadl svoji 24letou učitelku v útulku pro migranty, když ji úplně nahý odtáhl do koupelny.

Palma de Mallorca, 14. února. Dva alžírští menas byli zatčeni za sexuální napadení, obtěžování, domácí násilí a vyhrožování sousedům a personálu v azylovém centru.

Arenys de Mar (Barcelona), 10. února. Tři menas fyzicky napadli a okradli městskou radní Susannu Mir z Katalánské evropské demokratické strany (PDeCat). Všichni tři útočníci byli již policii známí, neboť se již předtím opakovaně dopustili trestných činů.

Barcelona, 7. února. Marocký mena byl zatčen za znásilnění šesti žen ve věku od 40 do 78 let.

Zaragoza, 10. ledna. Tři menas byli zatčeni za napadení policistů a pokus o okradení 58leté ženy.

Někteří migranti páchají trestnou činnost opakovaně:

Tarragona, 8. května. 36letý Maročan byl zatčen za vykradení sedmi aut během jedné noci. Přestože má dlouhý trestní rejstřík s nejméně 17 různými záznamy, byl propuštěn.

Salou (Tarragona), 7. května. 67letý Alžířan byl zatčen za krádež dámské kabelky s dvěma luxusními mobilními telefony. Policie uvedla, že muž má dlouhý trestní rejstřík s nejméně 170 záznamy.

Gijón, 18. dubna. 24letý Alžířan byl zatčen za vykradení více než 20 aut během jednoho týdne.

Usurbil (Gipuzkoa), 3. dubna. 47letý vůdce alžírského gangu byl zatčen již počtvrté během pěti let za krádeže aut a vykrádání domů v Baskicku. Podle policie je gang od roku 2013 zodpovědný za přibližně 100 krádeží aut a 200 vloupání.

Madrid, 29. března. Osm členů marockého gangu bylo zatčeno za krádež 57 aut a dodávek a jejich následný prodej v Africe.

Gijón, 22. března. Maročan byl zatčen za krádež kabelky. Muž, který má podle místní policie dlouhý trestní rejstřík, ženu vláčel několik metrů po zemi, než se mu podařilo kabelky zmocnit.

Beniaján (Murcia), 14. března. 24letý Maročan byl zatčen za vloupání do více než 50 aut a krádeže počítačového vybavení, mobilních telefonů a hodinek.

Leganes, 9. února. Polák byl zatčen za pokus o znásilnění ženy, když odcházela ze své kanceláře. Policie uvedla, že muž má dlouhý trestní rejstřík, s nejméně 18 různými záznamy.

El Ejido (Almería), 6. ledna. 18letý Maročan, pobývající ve Španělsku ilegálně, byl zatčen za sexuální napadení. Policie uvedla, že je zodpovědný za nejméně šest ozbrojených loupeží.

Oběťmi útoků a loupeží páchaných migranty se stále častěji stávají starší a zdravotně postižení lidé:

Vitoria-Gasteiz, 14. května. 75letá žena zemřela na následky zranění, která utrpěla, když ji u vchodu do jejího bytového domu napadli a okradli dva Marokánci.

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 26. dubna. 52letý Alžířan byl zatčen za brutální napadení 91leté ženy. Žena se v časných odpoledních hodinách procházela se svým synem, když v tom Alžířan vzal železnou tyč ze zdemolovaného nákupního vozíku a tou ji začal mlátit. Žena byla hospitalizována a lékaři jí na hlavě a na krku udělali více než 100 stehů. Policie uvedla, že Alžířan je bezdomovec a je duševně nemocný.

Gandia, 26. dubna. 22letý Pákistánec byl zatčen za napadení a okradení tělesně postiženého člověka. Poté, co se k trestnému činu u soudu přiznal, byl odsouzen k osmiměsíčnímu podmíněnému trestu, zřejmě proto, že spáchal trestný čin poprvé. O několik hodin později, také v Gandii, byl tento muž obviněn ze sexuálního napadení a okradení ženy.

Jerez de la Frontera, 24. dubna. 34letý Maročan byl zatčen za napadení a okradení manželského páru ve věku 81 a 83 let u vchodu do jejich domu.

Cieza (Murcia), 3. dubna. Ilegální imigrant byl zatčen za přepadení a okradení několika starších žen.

Cantabria a Vizcaya, 12. března. Dva Alžířané ve věku 45 a 51 let byli zatčeni za vykradení domácností 35 starších žen. Alžířané získali přístup do domácností vydáváním se za instalatéry provádějící opravy.

Lérida, 16. února. 48letý Alžířan byl zatčen za přepadení a okradení šesti starších žen. 9. listopadu 2018 byl zatčen za přepadení a okradení dvou žen ve věku 70 a 84 let. Policie uvedla, že muž tímto způsobem okradl nejméně 17 dalších žen: Své oběti sledoval, když se vracely domů z nákupu potravin. Poté se dostával dovnitř tak, že jim podržel dveře nebo pomohl s taškami.

Další vraždy a násilná přepadení spáchaná migranty:

Cobeña (Madrid), 3. května. Dva členové dominikánského gangu byli zatčeni za vraždu 20letého studenta během rvačky na místním festivalu. Policie uvedla, že gang se specializuje na krádeže peněženek a mobilních telefonů během festivalů a pravidelně každou noc okrade 80 až 100 lidí.

San Sebastian, 28. dubna. Baskická policie zatkla sedm lidí, včetně tří Rumunů a dvou Maročanů poté, co byl při rvačce na známé diskotéce zabit 17letý chlapec.

Vigo, 24. dubna. Maročan pobodal kolemjdoucí ženu poté, co mu odmítla dát svoji kabelku.

Madrid, 11. dubna. Velký gang marocké mládeže fyzicky napadl 15letého chlapce poté, co „civěl“ na dvě dívky z jejich gangu. Chlapec utrpěl vážná zranění očí, lícní kosti, čelisti a zubů. Chlapcova matka řekla, že gang má až 50 členů ve věku 14 až 20 let a terorizuje čtvrť Congosto v jižní části Madridu už déle než rok. Matka dále řekla: „Členové gangu čekají před školami. Nosí řetězy a palice k bití studentů. Vrážejí do starších lidí a kradou jim nákupní tašky. Je potřeba to vyřešit, protože takto to již dál nejde“. Další rodič dodal: „Napadají a okrádají lidi ze zábavy. Brzy odpoledne i pozdě v noci. Jednou v této čtvrti, jindy zase v jiné. Nejhorší je, že neexistuje žádný způsob, jak našim dětem zajistit bezpečnost. Gang převzal kvůli policejní pasivitě kontrolu nad čtvrtí Congosto. Už je to naprosto nesnesitelné“.

Rojales (Alicante), 2. dubna. 49letý Maďar zavraždil doma svoji 39letou maďarskou manželku.

Almería, 27. března. Maročan, pobývající ve Španělsku ilegálně, byl odsouzen na jeden rok do vězení za to, že fyzicky napadl prostitutku poté, co mu odmítla poskytnout své služby zdarma.

Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), 18. března. 25letý Maročan byl zatčen za únos své manželky a požadování výkupného ve výši 5 000 eur.

Las Palmas de Gran Canaria, 12. března. Dva Maročané ve věku 19 a 41 let byli zatčeni za spáchání řady přepadení a loupeží.

Alcorcón, 9. března. 20letý Maročan a 20letý Dominikánec byli zatčeni za pobodání 21letého Dominikánce na krku.

Tarragona, 7. března. Dva Maročané kopli těhotnou ženu do břicha poté, co jim odmítla dát svůj batoh.

Cieza (Murcia), 7. března. Dva Maročané čekající na vyhoštění, byli zatčeni po vloupání se do automobilu.

Tarifa, 5. března. Tři Maročané přepadli a okradli starší manželský pár.

A Coruña, 3. března. Maročan a muž s portugalským občanstvím byli zatčeni za vykradení lékárny a zubní kliniky.

Valencie, 1. března. 20letý Guinejec byl zatčen za přepadení a okradení ženy o 20 eur. Muž ženu přepadl zezadu, chytil ji za krk a škrtil ji do bezvědomí.

Elche, 18. února. Tři náctiletí kluci, jeden z Alžírska, jeden z Ekvádoru a jeden se španělským občanstvím, byli zatčeni za násilné přepadení ženy a krádež její kabelky.

Jaén, 15. února. 19letý Maročan, který byl zatčen za fyzické napadení své manželky, utekl z policejní vazby.

Lepe (Huelva), 4. února. 28letý Maročan, který pobýval ve Španělsku ilegálně a čekal na vyhoštění, fyzicky napadl ženu a ukradl jí kabelku. Když se ho policie pokusila zatknout, tak se rozzuřil a napadl i policisty. Policie je přesvědčena, že je zodpovědný i za mnohé další krádeže.

Palma de Mallorca, 3. února. Čtyři Alžířané, jeden Maročan a jeden muž se španělským občanstvím byli zatčeni poté, co fyzicky napadli a okradli člověka, který chvíli před tím v Bingo herně vyhrál 1200 eur.

Ceuta, 22. ledna. Maročan byl zatčen za násilné přepadení a okradení ženy.

Barcelona, 13. ledna. Polák byl zatčen za shození asijské prostitutky z balkónu. Žena byla hospitalizována s vážnými poraněními hlavy.

Galapagar (Madrid), 12. ledna. Tři Maročané byli zatčeni za to, že se vloupali do domu, ohrožovali dvě děti nožem a donutili jejich matku vybrat peníze z bankomatu. Poté ještě ukradli tablet s GPS lokátorem, což umožnilo policii je najít a zatknout.

San Javier, 24. ledna. 18letý Maročan byl zatčen za přepadení a okradení ženy u vchodu do jejího domu.

Granada, 15. ledna. Pět Maročanů bylo zatčeno za přepadení páru a krádež jejich mobilů a hotovosti.

Na vzestupu je také násilí v centrech pro migranty:

Madrid, 17. dubna. V centru pro nezletilé osoby bez doprovodu ve čtvrti Hortaleza pobodal 18letý Maročan 17letého Maročana. Podle řady zpráv je násilí v tomto zařízení na vzestupu. „Násilí zde eskaluje a nikdo jej nedokáže zastavit,“ řekl jeden pracovník. Jiný pracovník dodal: „Mnoho z nich přišlo do Madridu, protože si mysleli, že tady budou mít lepší život, a když zjistí, že se zmýlili, tak jsou hluboce zklamáni“. 26. března zaútočilo v tomto útulku více než 20 nezletilých migrantů na ostrahu.

Palma de Mallorca, 14. února. Dva nezletilí migranti bez doprovodu byli zatčeni za „sexuální zneužívání, obtěžování, domácí násilí a vážné ohrožení zaměstnanců azylového centra“.

Melilla, 2. ledna. 21letý Alžířan byl zatčen za sexuální napadení 21letého Maročana v centru pro migranty.

Migranti také stále více útočí na policii:

Las Cabezas de San Juan (Sevilla), 12. května. Dva Maročané stříleli na policisty, kteří se jim snažili doručit soudní příkaz.

Palma de Mallorca, 10. května. Čtyři migranti, kteří na ulici prodávali padělané zboží, fyzicky napadli policisty, povalili je na zem a opakovaně je kopali do hlavy.

Gijón, 16. dubna. 28letý Maročan se svlékl donaha a vrazil hlavou do policisty, který mu nařídil, aby se oblékl.

Murcia, 7. března. 34letý Alžířan se pokusil přejet policistu, který jej zastavil během rutinní silniční kontroly.

Barcelona, 6. března. 35letý Maročan vykřikující „Alláhu Akbar“ byl zatčen poté, co zaútočil nožem na několik policistů.

Salamanca, 1. března. 24letý Maročan byl zatčen za napadení tří policistů.

Bilbao, 25. srpna. 25letý migrant ze Senegalu obviněný z krádeže mobilního telefonu během festivalu pod širým nebem kopl jednoho policistu do hrudi a druhému policistovi zlomil nohu. Ke zpacifikování muže, který si zavolal na pomoc další Senegalce, bylo nakonec potřeba devět policistů. Baskická unie policistů a záchranářů (SVPE) kritizovala „nedostatek vybavení“, který způsobuje, že Městská policie v Bilbau pracuje v riskantních podmínkách. „Máme tasery, ale ty jsou kvůli zbabělosti politiků uloženy ve skříni,“ řekl policejní mluvčí. Městská policie nemá k dispozici ani ochranné přilby a štíty.

Několik trestních kauz souvisejících s migranty prochází španělským soudním systémem, který v některých soudních instancích prokázal neuvěřitelnou shovívavost:

Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 24. dubna. Rumun, který vrazil hlavou policistovi do obličeje a zlomil mu nos, a pak kousl dalšího policistu do paže, byl propuštěn bez kauce. Rumun, který má dlouhý trestní rejstřík, napadl policisty poté, co se pokusili ukončit rvačku. Místní prokurátoři a soudce rozhodli, že útoky nejsou dostatečným důvodem k dočasnému zadržení násilníka. Místní sdělovací prostředky uvedly, že toto rozhodnutí rozhněvalo policisty, kteří řekli, že nedokážou pochopit, jak může být někdo, kdo jednal tak brutálně, osvobozen, a, že propuštění tohoto muže posílí pocit beztrestnosti mezi zločinci.

Murcia, 22. dubna. 32letému Maročanovi, který se přiznal k znásilnění ženy, byl uložen pětiletý podmíněný trest, s podmínkou, že se v průběhu příštích pěti let nedopustí žádného znásilnění. Provinční soud v Murcii odůvodnil svůj shovívavý rozsudek tím, že obžalovaný jednal v důsledku své závislosti na konopí, což „negativně ovlivnilo jeho chování“.

Palma de Mallorca, 11. dubna. Tři Pákistánci byli odsouzeni na tři a půl roku do vězení za prodej drog v Magalufu na Mallorce.

Ciudad Real, 9. dubna. 47letý Rumun byl odsouzen k 81 letům vězení za šestinásobné znásilnění svých dvou dcer ve věku 14 a 15 let, v době, kdy jejich matka nebyla doma.

Murcia, 17. března. Maročan byl odsouzen k devíti měsícům vězení za to, že se opakovaně obnažoval před jedenáctiletou dívkou v Águilas. Muž se proti rozsudku odvolal a zatím zůstává na svobodě.

Alicante, 6. března. 32letý Brazilec dostal 16měsíční trest vězení za ejakulaci před nezletilou dívkou v městském autobusu. Bylo mu zakázáno používat po dobu osmi měsíců veřejnou dopravu.

Valencie, 20. února. Žalobce navrhl pro 41letého Brazilce trest osmi let vězení za znásilnění šestnáctiletého chlapce ve sprchách u tělocvičny.

Palencia, 1. února. 39letý Kostaričan byl odsouzen na osm let do vězení za sexuální napadení 13leté dívky, která hlídala jeho dvě děti.

Zaragoza, 16. ledna. Guinejský migrant byl ušetřen pobytu ve vězení poté, co se přiznal k sexuálnímu zneužívání dvou nezletilých dívek.

Palma de Mallorca, 8. ledna. Migrant ze Senegalu byl odsouzen na čtyři roky do vězení za pokus o znásilnění 29leté britské turistky na toaletě v baru v Magalufu na Mallorce. Po vykonání dvou třetin trestu by měl být deportován.

Sevilla, 8. ledna. Tři Rumuni byli odsouzeni k 14 letům vězení za skupinové znásilnění 27leté ženy z Paraguaye na louce vedle Olympijského stadionu.

Imigrant udělal z ženy bezdomovkyni, manželskému páru obsadili byt

V Jerez de la Frontera se ze 70leté paní Juany stala bezdomovkyně poté, co ve svém bytě nabídla útočiště imigrantovi Mohammedovi. Když se žena vrátila domů z nemocnice, tak zjistila, že Mohammed, kterého potkala ve vývařovně pro bezdomovce, vyměnil zámky a znemožnil jí vrátit se domů. Španělské nemovitostní právo má svá specifika a často upřednostňuje nájemníky na úkor majitelů. Aby žena znovu získala kontrolu nad svým bytem, bude muset vybojovat těžkou právní bitvu.

Starší manželský pár v Madridu po návratu z dovolené zjistil, že jejich byt je „obsazen“ africkými migranty. Když chtěl televizní štáb z madridského televizního kanálu Telecinco zjistit podrobnosti, tak mu migranti zničili kameru... Španělský notoricky letargický soudní systém nyní rozhoduje o tom, kdo je právoplatným vlastníkem bytu.

Ve čtvrti Lavapiés – v jedné z nejvíce „multikulturních“ čtvrtí Madridu – začaly řádit stovky ilegálních migrantů ze subsaharské Afriky. Nepokoje byly přímým důsledkem mnoha let extrémního ustupování španělských úředníků ilegálním migrantům a jejich rozsáhlé neschopnosti prosazovat zákon – zřejmě ze strachu z obvinění z rasismu.

Nepokoje vyvolala fáma, že místní policie zabila 35letého senegalského pouličního prodavače Mmame Mbayeho. Španělská města jsou dnes plná ilegálních migrantů z Afriky, kteří v ulicích měst prodávají padělky. Jsou známí jako manteros (muži s dekou). Své zboží vystavují na dekách (mantas), a kdykoli se objeví policie, tak sbalí svoji deku a prchají pryč.

Podle prvních zpráv zemřel Mbaye poté, co jej údajně policie pronásledovala z Puerta del Sol v centru Madridu do čtvrti Lavapiés, kde zkolaboval. 22. dubna 2019 však soud v Madridu potvrdil, že Mbaye nezemřel v důsledku honičky s policií. Měl srdeční onemocnění a zemřel v důsledku zástavy srdce, když šel v Lavapiés po ulici s kamarádem. „Neodhalili jsme ani sebemenší náznak toho, že by zemřelý byl vystaven jakémukoli druhu obtěžování nebo že by předchozí honička s policií mohla být příčinou srdečních problémů, v jejichž důsledku zemřel,“ rozhodl soud. „Neexistují žádné objektivní údaje ani žádný svědek, který by policejní obtěžování nebo pronásledování potvrdil. Obtěžování i pronásledování vychází pouze z tvrzení žalující nevládní organizace SOS Racism Madrid.“ Mbayeho smrt nicméně vyvolala násilné protesty trvající několik dní, během nichž došlo k masivním škodám na veřejném i soukromém majetku.

Městská rada v Madridu, v jejímž čele je starostka Manuela Carmena, v klasickém příkladu politické korektnosti zešílela a nařídila policii, aby se vyhýbala čtvrti Lavapiés. Ilegální imigranti, jimž díky tomu nyní nehrozí deportace, převzaly kontrolu nad celou čtvrtí jednoho z evropských hlavních měst.

