Nacher vstává ze židle. Dočetl se totiž, jak „skuteční“ demokraté zesměšňují berlínské protestující

Poslanec a ekonom Patrik Nacher si ohledně víkendové demonstrace proti koronavirovým opatřením v Berlíně na facebooku přečetl, že vlastně o nic nešlo a mnohem větší pozornosti se těší protesty Milionu chvilek. „Takhle nějak fungují ti ‚skuteční‘ demokraté,“ posteskl si a pravil, že: „Když je to akce proti těm ‚špatným‘ nebo za ty ‚správné‘ cíle, občas se stane, že je tam novinářů více než účastníků, a přesto to má publicitu a počty účastníků se nikdo nezaklíná.“ To nebylo vše. Se svým výsměchem vůči berlínským demonstrantům se přidal i trabantista Dan Přibáň.

A dodal: „Já jen jakou pozornost to má, že Rusko tvrdí něco o 2 milionech lidí, což není samozřejmě ani technicky proveditelné atd. Bohužel tyhle blbosti sdílí už i přátelé. Ale matematika nikdy nelže. Jediná. (Vím, že to je ta nejlepší kombinace, na které mohu ukázat ten nejtrapnější rozdíl, ale pokud chcete být spravedliví, vydělte si 20 000 pouze 8, to je 2500 lidí. A pokud si 300 000 chvilkařů vydělíte 2500 lidí, překvapivě vám vyjde číslo 120, tedy 120krát menší zájem o demonstraci, oproti posledním chvilkařům).“

Pod jeho komentářem se objevil cestovatel Dan Přibáň a pravil: „Proto se také vrhli na Reichstag, aby je chvíli policajti vystrkovali a byli za chudáky.“ Mířil tak na to, že během protestů demonstranti vtrhli do blízkosti německého parlamentu.



„Už mě ten kolotoč celkem unavuje, pokaždé se v té propagandě prostě objeví téma, které někoho osloví a najednou logo Ruský televize nevadí a sdílí to dál. Ale fakt chytrý lidi,“ reagoval na to Votruba s poukazem na materiály, které se šíří internetem.



Přibáň na to podotkl, že „být chytrý a být omezený se bohužel nevylučuje“.



Poslanec a ekonom Patrik Nacher čtení příspěvku nevydržel a připojil, co si o Votrubově příspěvku myslí. „Takhle nějak fungují ti ‚skuteční‘ demokraté,“ posteskl. Vytočila jej i informace o počtu zúčastněných: „Pokud jde o demonstrace jim sympatických skupin nebo proti jim protivným politikům, tak čísla účastníků navyšují, pokud je tomu naopak, jako například teď o víkendu v Berlíně, tak ta čísla uměle snižují a ještě k tomu používají různé konstrukce a převody, aby ostatním sdělili, že se nic nestalo a že to nestálo za řeč.“



Připojil, že v médiích často vidíme i velmi malé demonstrace, jelikož se to zrovna „hodí do krámu“.



„Když je to akce proti těm ‚špatným‘ nebo za ty ‚správné‘ cíle, občas se stane, že je tam novinářů více než účastníků, a přesto to má publicitu a počty účastníků se nikdo nezaklíná,“ pokračoval. Sám si také myslí, že původně udávaných 20 tisíc účastníků v Berlíně byl značně podhodnocený počet.

Demonstrace se v Berlíně konaly v sobotu i v neděli a přítomní se srocovali zejména kolem budovy Reichstagu a v přilehlém lesoparku Tiergarten až k protnutí komunikací u vítězného sloupu. Další demonstrace se odehrávala na bulváru Unter den Linden.



Nespokojenost přítomní vyjádřili nejen vůči restriktivním opatřením týkajících se koronaviru, byla cítit i vůči kancléřce Angele Merkelové. Nedaleko bulváru Unter den Linden si tábor zřídili farmáři nespokojení s agrární politikou, hned vedle pochodovala skupina lidí, která se transparentem dožadovala odchodu kancléřky Angely Merkelové. Na pódiu pak zazněla výzva k její rezignaci. Psali jsme: ,,Německo si hraje s ohněm." Obří demonstrace: Jak to bylo doopravdy Psali jsme: Chystá se vítání Miloše Vystrčila na letišti v Praze VIDEO Kennedy junior přijel do Berlína podpořit masové protikoronavirové protesty. Co tam prohlásil, mnohým vyrazí dech Nemáte roušky a rozestupy. Konec! Německá policie stopla demonstrace několika tisíc lidí v Berlíně 6 000 pro důchodce: Seniorka křičela, že to nechce. A padl dotaz

