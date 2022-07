Náhrada za plyn. Prověřená, dostupná a v Česku má tradici. I Středula ji doporučil

reklama

„Syntézní plyn je to, čemu jsme dříve říkali svítiplyn. Je to plyn, který vzniká zplyňováním organických materiálů, a jeho využití je různé. Můžeme jej využít čistě pro vytápění a nahradit tím tak například zemní plyn, který možná v příštím roce nebude. A to je oblast, kam se také hodně orientujeme v současné době. Nebo z něj můžeme vyrábět elektrickou energii v kombinačních jednotkách. To znamená, že vyrábíme elektrickou energii a teplo. A tu pak dodáváme jak do sítě, a vytápíme tím, nebo v podstatě, když je syntézní plyn z kvalitních materiálů vyroben, můžeme jej využít také materiálově. Můžeme z něho vyrobit vodík, amoniak, metanol,“ dodal Kahlen.

Pokud příští rok nebude zemní plyn, je toto jedna z alternativ, jak surovinu nahradit. „Je to dokonce jedna z těch nejlepších variant, protože za prvé plynárenství má u nás dlouhou historii, svítiplyn se u nás vyráběl 150 let. A je zde dnes ohromné množství kotelen, které v rámci ekologizace provozu byly přezdrojeny z uhlí na plyn a dneska jsou v podstatě v situaci, kdy se plyn zdražil natolik, že v podstatě je skoro luxus s ním topit. A tam v těch místech jsme schopni postavit zařízení, která budou ten plyn vyrábět místo zemního plynu a ten dodávat přímo do těch stávajících bodů. To znamená, je to rychlé řešení, které jsme schopni nabídnout v podstatě velice brzy, pro příští topnou sezonu,“ zmínil Kahlen.

Jeho společnost je podle jeho slov v dané oblasti velmi daleko. „Je to díky tradici, která tady v této zemi je, v oblasti plynárenství a v oblasti zplyňování těchto procesů vůbec, a máme v podstatě díky tomu velké množství potenciálních zákazníků ze zahraničí a hlavně z Evropské unie, protože řeší ten samý problém, který bude řešit Česká republika v této zimě,“ dodal Kahlen.

„Typickým zákazníkem může být buď municipalita, která má systémy centrálního vytápění, ať už ji provozuje kdokoliv, tak ji provozuje na zemní plyn a ten potřebuje nahradit levnějším zdrojem. Může to být také podnik, který má zemní plyn jako strategickou surovinu pro výrobu. Jako jsou sklárny, například, ale také metalurgie, strojírenství a v podstatě co se týče návratnosti té technologie, tak ta se v současné době odvozuje od ceny v podstatě zemního plynu. A v době, kdy vám zemní plyn MWh stojí přes 100 eur, tak je ta návratnost velice rychlá, protože my jsme schopni z jedné tuny tapky, což je tuhé alternativní palivo, vyrobené z odpadu, tak z té tuny jsme schopni vyrobit 6 MWh chemické energie v syntézním plynu, a to znamená, že jsme schopni z jedné tuny materiálu nahradit šest MWh energie v zemním plynu. A ta návratnost je velice rychlá, díky tomu,“ zmínil Kahlen.

„Problém je v povolovacím řízení. My plánujeme využívání tapky, což je palivo alternativně vyrobené z odpadu. Vyhláška, která se nyní plánuje, by měla zlepšit podmínky pro využívání toho paliva. Realizace té vyhlášky nám hodně urychlí povolovací řízení. A o to povolovací řízení jde v první řadě. Tak, abychom mohli zahájit případné realizace projektu a nemuseli čekat tři pět let na povolení k provozu,“ dodal Kahlen.

A jsou i nějaká rizika? „Rizika jsou vždy a všude. My se snažíme profesionálním přístupem, použitím té nejmodernější technologie, řízení rizika minimalizovat. Samozřejmě svítiplyn byl na rozdíl od zemního plynu vždycky znám tím, že je jedovatý. Ale zase tolik neexploduje jako zemní plyn, takže ta rizika v našem případě bych považoval za absolutně minimální,“ řekl.

Ohledně topení svítiplynem se na sociální síti vyjádřil i šéf odborů a prezidentský kandidát Josef Středula. „Nedostatek plynu lze řešit i za pomoci národních zdrojů. Svítiplyn. Technologie jsou k dispozici. Stačí je aktivovat a nastavit odběrová pravidla. Odbory na tuto možnost vládu Petra Fialy upozorňovaly prostřednictvím tripartity ještě před ruskou agresí vůči Ukrajině,“ napsal Středula.

Nedostatek plynu lze řešit i za pomoci národních zdrojů. Svítiplyn. Technologie jsou k dispozici. Stačí je aktivovat a nastavit odběrová pravidla. @odbory na tuto možnost vládu @P_Fiala upozorňovaly prostřednictvím @tripartita_cz ještě před ???? agresí vůči ???? — Josef Stredula (@JStredula) July 15, 2022

„Málokdy souhlasím s J. Středulou. Nicméně využití svítiplynu je možnost snížení dopadu energokrize. Svítiplyn se používal v CZ až do roku 96 a je mísitelný s zemním plynem. Tato směs pak v průmyslových aplikacích vyžaduje jen malé změny technologie,“ zmínil pak také na twitteru ekonom a sociolog Jiří Dřevíkovský.

Málokdy souhlasím s J. Středulou. Nicméně využití svítiplynu je možnost snížení dopadu energokrize. Svítiplyn se používal v CZ až do roku 96 a je mísitelný s zemním plynem. Tato směs pak v průmyslových aplikacích vyžaduje jen malé změny technologie.https://t.co/aksM8bYWHZ — Jiri Drevikovsky (@JDrevikovsky) July 15, 2022

