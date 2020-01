Nakrknutá Šabatová „cítila jed“ u Moravce. Rýpala do ANO. Pak to schytala od hosta

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce byli bývalý ombudsman a někdejší ústavní soudce Pavel Varvařovský a končící ombudsmanka Anna Šabatová. Ta Václavu Moravcovi prozradila, s jakou myšlenkou každé ráno vstávala. Moderátor připomněl, co si okolo roku 2000 o ombudsmanovi myslel pozdější prezident Václav Klaus. Nic pěkného to nebylo. A když dostal slovo Pavel Varvařovský, také byl v hodnocení úřadu ombudsmana poměrně kritický.

Hned v úvodu pořadu Moravec připomněl slova Václava Klause. „Funkce ombudsmana je naprosto zbytečná,“ říkal veřejně tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a pozdější prezident republiky. Klausovu názoru navzdory však funkce vznikla a prvním ombudsmanem se stal uznávaný právník a ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Po něm se funkce ujal Pavel Varvařovský, jenž na funkci rezignoval v roce 2013. Po něm zákonodárci zvolili Annu Šabatovou, které v únoru tohoto roku končí mandát a zákonodárci budou vybírat jejího nástupce či nástupkyni. Předseda ČSSD Jan Hamáček v Otázkách Václava Moravce prohlásil, že počítá s tím, že v prvním kole nebude ombudsman zvolen. Anketa Prospěla existence TOP 09 české demokracii? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 16299 lidí

Novou ombudsmankou mohla být někdejší ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Helena Válková, ale ta oznámila, že kandidaturu na ombudsmanku odmítne. Rozhodla se k tomu poté, co server Info.cz přinesl informaci, že na konci 70. let psala pro časopis Prokuratura článek s někdejším rudým prokurátorem Josefem Urválkem. Urválek se nechvalně proslavil jako prokurátor, který neváhal posílat na smrt. Válková se však bránila, že tehdy netušila, co všechno Urválek napáchal.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za to si vysloužila kritiku i od prezidenta Miloše Zemana, který v rozhovoru pro Blesk poznamenal, že je poněkud zvláštní, když jako vystudovaná právnička nevěděla, kdo je Josef Urválek. „Byl to nejodpornější zjev československé justice,“ poznamenal na konto Urválka prezident, podle něhož musel prokurátor vědět, že lidé, pro které žádá nejtěžší tresty, mohli být nevinní a přiznali se jen proto, že byli mučeni.

Moravec se Šabatové zeptal, jak svou práci hodnotí. „Já přemýšlím nad tím, jestli jsme dostáli tomu chránit lidi před diskriminací úřadů, před zvůlí,“ upozornila Šabatová. „Bylo to něco, k čemu jsem pracovala, k čemu jsem motivovala svoje kolegy a ráno jsem vstávala s tím, abych nepromarnila takovou životní šanci k ochraně práv lidí,“ pokračovala.

„A podařilo se to?“ chtěl vědět Moravec. „To musí posoudit jiní,“ odvětila Šabatová. Ale, když se do úřadu vrátila, cosi cítila. „Cítila jsem, že ten duch Otakara Motejla a částečně i můj v té instituci zůstává,“ uvedla. Fotogalerie: - Soud s Hřibem

Varvařovský nabídl trochu jiný pohled na úřad ombudsmana. „Už když já jsem odcházel, tak jsem měl k dispozici asi 60 kolegů právníků. Už to se mi zdálo příliš. Dneska je tam právníků asi 120. A dneska už ta instituce vypadá pro lidi zvenku také jako jakési ministerstvo se spoustou lidí. Pokud byste si udělal průzkum mezi lidmi a zeptal se jich, co dělá ombudsman, tak jsem zvědav, jak by to dopadlo,“ poznamenal Varvařovský. Zdá se mu zbytečné, abychom měli ještě dětského ombudsmana. „Já si myslím, že smyslem institucí je, aby pro lidi byli čitelné, aby věděli, s čím tam mohou jít a s čím jim tam pomohou,“ shrnul své stanovisko Varvařovský.

„Já bych si dovolila tady s panem Varvařovským nesouhlasit,“ ozvala se Šabatová. Dáma konstatovala, že ombudsman se musí věnovat i komunikaci s úřady i lidskoprávní složce. „Já jsem tomuto pojetí byla vždy otevřená. Je pravda, že pan Otakar Motejl k tomu byl skeptičtější, ale nikdy to veřejně nevyjádřil a svou úlohu se vždy snažil plnit,“ uvedla Šabatová. Zdůraznila také, že známost ombudsmanského úřadu mezi lidmi roste. „Roste to pomalu, ale už to roste k 70 procentům, takže lidé vědí, k čemu je ombudsman,“ řekla Šabatová.

Udeřila také na Hamáčka, který ji prý nechce pouštět k informacím, na které má nárok v souvislosti s kauzami, které řeší.

V obecné rovině doplnila, že zatímco mezi lety 2000 až 2006 se jí s vládou dařilo komunikovat a s jistými obtížemi se to dařilo i po roce 2013 s vládou Bohuslava Sobotky (ČSSD), tak u vlády Andreje Babiše naráží na zeď odporu.

„Musím říct, že ať jdu sebelépe připravená, ať mám sebelepší argumentaci, tak nic, nic, nic,“ zlobila se Šabatová. „Přitom to jsou věci, které si vláda sama už schválila,“ rýpla si do kabinetu Andreje Babiše (ANO).

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když znovu dostal slovo Pavel Varvařovský, pustil se opět do Šabatové. „Brňácí vědí, že ombudsmanovi přibyla i budova. Pak se tam možná ještě prokope tumel až na Špilberg a bude z toho monstrum. Těch lidí je tam tolik, že oni už mají práci sami se sebou a už nepotřebují ani ty lidi venku. Já bych si vzpomněl na jeden z Parkinsonových zákonů, který říká, že lidé, kteří si staví palác, si staví mauzoleum,“ udeřil Varvařovský na Šabatovou. Jedním dechem dodal, že by s Annou Šabatovou pravděpodobně nesouhlasil i v řadě dalších věcí.

Ta s ním nesouhlasila. „To mauzoleum není šťastné přirovnání, cítím v něm trošku jedu,“ ohradila se. Varvařovský také konstatoval, že prezident má navrhnout na funkci ombudsmana dva kandidáty a senátoři také dva kandidáty, takže Sněmovna nakonec jedná o čtyřech možnostech. A dokud prezident nenavrhne dva kandidáty, volba nového ombudsmana by se podle Varvařovského zatím vůbec konat nemusela.

Šabatovou tím znovu rozzlobil. Podle jejího názoru volba proběhnout má. Právo a povinnost prezidenta republiky je navrhnout dva kandidáty,“ zdůraznila. Velmi jí prý vadí, že se poslanci v podstatě domlouvají na tom, že v prvním kole nikoho nezvolí. „Já považuju za hrozné, že se domlouvají na tom, že nikoho nezvolí. Velmi se mě to dotklo,“ mračila se Šabatová

Nechápe prý, proč by Sněmovna nemohla zvolit ombudsmankou např. bývalou ústavní soudkyni Elišku Wagnerovou. „Já neznám žádnou kaňku v jejím životopise,“ zdůraznila Šabatová.

Pokud politici vedou debaty o tom, koho nominovat a koho ne, a dopředu se ANO a ČSSD dohodnou, že v prvním kole nikoho nezvolí, je to podle Šabatové špatně. „Myslím, že to odpírá určitou důstojnost té volbě,“ obula se do politiků. Svůj hněv směřovala především vůči hnutí ANO, které prý brzdí zvolení nového ombudsmana či ombudsmanky.

Psali jsme: Němcová a Pekarová cupují Válkovou na kusy. Jenže exministryně tvrdě otočila. Jde o její minulost Ombudsman: Vláda projedná žádost ombudsmanky o nápravu nezákonného postupu úřadů práce Šabatovou poslat na dovolenou. Už to stačilo, říká ředitelka Kohoutová. Kauza s šátkem jí ničí život Obhájce ředitelky v šátkové kauze Radek Suchý: Šabatová si chtěla vyzkoušet, kam až může zajít. Nad rozhodováním soudů v politických otázkách teď kroutím hlavou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.