Náš řád v ohrožení. Můžeme za to, že Ukrajina nevyhrála. Filozof se rozjel

Co je to zlo, je podle něj filozofická otázka. Má o zlu dlouhé přednášky a semináře a sám pro sebe si postavil vlastní definici: „Myslím si, že to je skutečnost, která neměla být. A myslím, že to je opravdu to, co pozorujeme teď na Ukrajině,“ říká filozof a pedagog Univerzity Karlovy Václav Němec v Českém rozhlase v rozhovoru s moderátorkou Barborou Tachecí.

„To, co se teď odehrává na Ukrajině, od začátku strašlivé války, ty obludné zločiny, jichž jsme svědky v této přítomnosti, jimž jsme nezabránili, i když jsme tu možnost měli. My ty prostředky jako západní civilizace v zásadě máme. A rozhodli jsme se nezasáhnout, a to je myslím nějaké břemeno, které už v tuhle chvíli na nás spočívá a my si ještě dostatečně neuvědomujeme jeho tíhu,“ dodal.

Filozof Němec tak podle svých slov poukazuje na dění v Gruzii, válku v Sýrii, do níž se také Rusové zapojili, anexi Krymu. „Ale já myslím i něco jiného. Myslím, že my jako západní civilizace, země Evropské unie a NATO, my prostě máme ty prostředky na to, abychom například zřídili bezletovou zónu, nebo abychom zřídili nějaký humanitární koridor, a my jsme se rozhodli tohle neudělat. To znamená, že my vlastně neseme určitou politickou a morální vinu za to, co se teď děje na Ukrajině. Ten rozsah těch zvěrstev nám není úplně zjevný, ten se teprve ukáže," zmínil Němec.

Poválečné uspořádání by podle filozofa měla rozhodně rozhodovat Ukrajina sama. „Jakékoli rozhodnutí nemůže být učiněno za zády a bez vůle Ukrajiny. To je myslím zcela zjevné, a je jim potřeba naslouchat, tomu, jaké představy oni mají. A myslím, že ty představy jsou celkem jasné, že pro ně není přijatelné jiné řešení než to, že se Rusko stáhne z okupovaných území. Domnívám se, že pro mentální zdraví světového společenství bude i velmi důležité, aby došlo k nějakému právnímu vyrovnání s těmi strašnými zločiny, které se tam teď odehrávají a aby pachatelé, a zejména ti, kteří iniciovali, dávali rozkazy k těm strašným zločinům, tak aby byli postaveni před soud a byli odsouzeni,“ sdělil.

„Rusko je gangsterský stát, který se zcela záměrně snaží porušovat, respektive už porušuje všechny právní a morální normy, pošlapává všechny hodnoty humanity. A tohle se tady děje v přímém přenosu. A jestli to dopustíme, tak to bude mít závažné důsledky, protože se to stane jakousi normalitou. Tím myslím normalizaci abnormálního, jak se o tom mluví v sociálních vědách,“ dodal dále Němec.

Podle jeho slov nyní sledujeme agónii impéria. „To, co teď ruský režim dělá, je myslím obrovská chyba, a ono se mu to v nějaké době vrátí. Není to dlouhodobě udržitelný stav. Očekávám, že k té korozi dříve či později dojde,“ sdělil Němec.

„Válka by měla vést k probuzení západní společnosti z toho naivního snu o tom, že si tady můžeme vybudovat jakýsi ostrůvek epikurejské oázy štěstí a blahobytu uprostřed toho moře utrpení, které zaplavuje ten okolní svět. A v tomto smyslu si myslím, že nás ta válka vrací do dějin. Protože nás upozorňuje na ty naše základní hodnoty a upozorňuje nás na to, že za tyhle hodnoty je třeba bojovat,“ domnívá se také Němec.

