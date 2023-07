Naštvání na Zelenského. Kopal do spojenců a nedal USA vědět předem. Chybí vděk

reklama

Bloomberg na základě informací od více než desítky diplomatů, kteří se účastnili summitu NATO ve Vilniusu, popisuje, že byl ukrajinský prezident před úterním večerním jednáním s vedoucími představiteli NATO dosti nažhavený, což se během dne odrazilo v tom, že ventiloval na sociálních sítích, nakolik jej nepotěšilo, že se spojenci nechystají stanovit časový rámec pro přijetí či přizvání Ukrajiny do NATO.



Popsal, že na cestě do Vilniusu Ukrajinci „obdrželi signály, že se diskutuje o formulaci bez Ukrajiny“ a netajil se tím, že to považuje za „bezprecedentní a absurdní“. „Je bezprecedentní a absurdní, že není stanoven žádný časový rámec jak pro pozvání, tak pro členství Ukrajiny; a že se přidávají jakési podivné formulace o ‚podmínkách‘ i pro samotné pozvání Ukrajiny...“ spustil ukrajinský prezident.



Ještě před samotným setkáním s diplomaty soudil, že situace vypadá tak, že „neexistuje žádná připravenost pozvat Ukrajinu do NATO nebo ji učinit členem“. „To znamená, že stále existuje možnost, že se bude hovořit o členství Ukrajiny v NATO při vyjednáních s Ruskem. A pro Rusko to znamená motivaci pokračovat v teroru. Nejistota je slabost,“ pronesl s tím, že chce o věci na summitu „otevřeně hovořit“.



A ve svém příspěvku spojence upozornil, že si Ukrajina „zaslouží respekt“ také od nich. „Vážíme si našich spojenců. Vážíme si naší společné bezpečnosti. A vždy si ceníme otevřené konverzace. Ukrajina bude na summitu NATO ve Vilniusu zastoupena. Protože to je respekt. Ale také Ukrajina si zaslouží respekt,“ napsal.

Kritika Zelenského směrem k jednání členů NATO byla uveřejněna před jeho příletem do Vilniusu a mnohé přítomné diplomaty tak zvedla ze židle ještě předtím, než ukrajinský prezident vůbec vystoupil z letadla.

Podle informací Bloombergu tak následná večeře ukrajinského prezidenta s lídry NATO probíhala v dosti výbušném duchu a poté, co se americký prezident Joe Biden vrátil do svého hotelu, předali podle jednoho z účastníků ostatní lídři Zelenskému jasný vzkaz.



Ukrajinskému prezidentovi přítomní dle zdrojů agentury jasně sdělili, že by měl „vychladnout“ a podívat se na celý balíček týkající se Ukrajiny, jelikož ten mimo jiné znamená, že Ukrajina dostala od skupiny sedmi zemí obnovený závazek k případnému členství a nové bezpečnostní záruky.

Britský ministr obrany Ben Wallace neskrýval své rozčarování z chování Zelenského ani den poté a upozornil jej, že ať se mu to „líbí, nebo ne, lidé chtějí vidět vděčnost“. A připomenul mu, že přesvědčuje země, aby se vzdaly svých zásob zbraní a munice.



Podle agentury se Zelenskyj k provokativnímu příspěvku odhodlal poté, co dostal od ukrajinských vyjednavačů zprávu, že je text týkající se Ukrajiny a organizace NATO již před jeho příletem téměř dohodnutý v podobě, která se jeho zemi „nebude líbit“. Doufal tak prý, že příspěvek probudí zájem o větší vstřícnost k Ukrajině a upoutá pozornost. Pozornost sice upoutal, účinek však měl podle Bloombergu značně kontraproduktivní a velmi naštvaní měli být tentokrát i zástupci Spojených států.



Američané, kteří do pomoci Ruskem napadené země vložili již před začátkem invaze miliardy dolarů na zbraně a pomoc, prý dosti těžce nesli, že od Zelenského před jeho výpadem nedostali žádné avízo. „Američané byli obzvláště podráždění,“ shodly se diplomatické zdroje. Na summitu ukrajinskému prezidentovi prý mnozí vedoucí představitelé zemí NATO „dali jasně najevo, že překročil meze“.

„Ledová sprcha“, kterou Zelenskyj od spojenců dostal, prý byla dosti intenzivní a když následně ve středu kolem poledne po jednání s několika představiteli NATO dorazil na jednání s novináři, působil jeho tón dosti odlišně oproti tomu ze sociálních sítí. „Chápeme, že někteří se nyní bojí mluvit o našem členství v NATO, protože se bojí globální války,“ připustil náhle ukrajinský prezident a uvedl, že jeho Ukrajina akceptuje, že může do NATO vstoupit, až bude na jejím území bezpečno. Namísto respektu k Ukrajině již také naopak zaznívaly děkovné vzkazy ke spojencům a Zelenskyj již místo kritiky spojenců uvedl, že je „vděčný“ za jejich pomoc.

