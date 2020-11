Natálie Kocábová zažila americké volby, tatínka moc nepotěší: Strach z rozzuřených levičáků. Trumpa opravdu nenávidí

Natálie Kocábová pobývá momentálně v USA a rozhodla se svým českým krajanům popsat, jak moc jsou Spojené státy rozdělené. To rozdělení je opravdu hluboké a opravdu jde i napříč rodinami. Napětí je za mořem o to větší, že tam každý člověk má zbraň. „Takže se nikdy úplně necítíte v bezpečí.“ A skutečně je to prý tak, že stoupenci demokratů opravdu nenávidí končícího prezidenta Trumpa. „Ti toho Trumpa strašně nenávidí,“ padlo.

Spisovatelka Natálie Kocábová momentálně pobývá v USA, ale ze severní Ameriky se spojila s Českem a popsala, jak to tam vypadá. Trochu ji překvapil už samotný přílet do USA. „To letiště v Atlantě bylo docela prázdný, to bylo zvláštní,“ poznamenala v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Vrátila se také do minulosti a prozradila, že zatímco ona má americké občanství, protože její maminka je Američanka a nejstarší syn má také americké občanství, tak se dvěma mladšími dětmi je to jinak. „Překvapivě se to zkomplikovalo za Baracka Obamy. Ty dvě mladší děti musí tzv. emigrovat a ten celý proces stojí mnoho tisíc dolarů,“ prozradila.

Pozornost věnovala i volbám v USA. „My jsme demokrati teda, ale i naše rodina je rozdělená. Dvě části volí demokraty, jedna část volí republikány. A když mluvíte s Američany, tak 99 procent lidí vám tady řekne, že nemají rádi Trumpa, ale volí republikány, protože reprezentují jejich názory,“ popsala Kocábová.

Ono rozdělení společnosti, o kterém se tolik mluví, skutečně existuje. Kocábová vidí, že stoupenci demokratů a republikánů spolu opravdu nemluví. „Ty rodiny spolu nemluví, uvedla na rovinu. Ti lidé spolu prý často nemluví z jiných důvodů, ale když už se jedna část rodiny na druhou zlobí, tak si prý řekne „no jo, Trumpovci.“

Kocábová prozradila, že rozdělení USA dlouho podceňovala. „Já, která jsem sem přilétala z České republiky pánů Andrej Babiše (ANO) a (Miloše) Zemana, tak jsem si myslela, že není možný být rozdělenější, než náš národ. Já jsem to strašně dlouho brala na lehkou váhu a velmi pozdě jsem to pochopila podle těch hnutí MeToo a Black Lives Matter... Já si myslím, že tady (v USA) je to horší. Jednak proto, že tady mají všichni zbraně a jednak proto, že tady jsou dlouhodobý ty reálný problémy, jako je ten rasismus,“ popsala svůj pohled na věc.

V Česku sice lidé zažili jistý dlouhodobý šok s vládou Andreje Babiše a Miloše Zemana, ale teď se z toho lidé vzpamatovávají. A pak je tu ještě jeden faktor. „U nás (v ČR) nemáme zbraně, no. Tak bych to asi řekla.“

V USA to prý nevypadá na občanskou válku, ale napětí je ve společnosti opravdu velké.

„Kdyby býval vyhrál Trump, tak bych se asi opravdu začala hodně bát, protože ta frustrace Afroameričanů je velká. A poslední dobou víc bojů vychází ze strany demokratů. Ti toho Trumpa tak strašně nenávidí, protože tuší, že je nebezpečný nejen pro Ameriku, že ti by se postavili hodně proti. Já si myslela, že když vyhraje Biden, tak že se nic moc nestane, ale může se stát, že někdo, nějací ti osamělí vlci, tak někde někdo něco vystřílí,“ podotkla Natálie Kocábová.

V USA teď prý cítí cosi jako klid před bouří. „Ono to napětí je ale podle Kocábové opravdu dáno tím, že tam má každý Američan zbraň. Takže se necítíte nikdy úplně v bezpečí,“ zdůraznila.

USA jsou rozděleny i geograficky. New York je prý výstavním městem, které vypadá úplně jinak, než města na Západě. „To je takové světové výstavní město a to s Amerikou skoro nemá nic společnýho,“ poznamenala o New Yorku.

A stejně specifický je prý i americký jih, kde je prý rasismus stále zakořeněn a komunity bělochů a černochů se sobě navzájem vyhýbají. Ale jednou podle Kocábové bude muset přijít doba, kdy se celý svět smíří s tím, že je barevný. Není ani černý, ani bílý, je barevný. To bude mimo jiné znamenat i to, nevyčítat bělochům jejich minulé hříchy.

Nakonec došlo i na koronavirus. „Je tady taky cítit ten covid, je to takový zvláštní všechno, no,“ poznamenala Kocábová s tím, že její američtí přátelé ve velkém přichází o práci a kdyby si měla sama vybrat, nerada by hledala práci v USA. Prý by raději pracovala pro nějakou českou firmu na dálku on-line.

