Návrh TOP 09 na odebrání jedné z pravomocí ministerstva financí zřejmě neprojde vládou. Jde o hazard

Vláda na úterním zasedání zřejmě odmítne návrh poslanců TOP 09, aby o zápisu do seznamu nepovolených internetových hazardních her rozhodoval místo ministerstva financí soud. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro jednání vlády. TOP 09 chce svým návrhem odebrat ministerstvu pravomoc rozhodovat o blokování webových stránek s nepovoleným hazardem. Vláda ale považuje platné pravidlo za přiměřené.

"Platná právní úprava umožňuje ministerstvu financí bez rozhodnutí soudu zablokovat některé internetové stránky tak, že by rozhodovalo samo o zápisu do seznamu nepovolených hazardních her. Předkládaný návrh změny zákona odnímá ministerstvu tuto kompetenci a svěřuje ji soudu," uvádějí poslanci TOP 09.

Zákon o hazardních hrách v paragrafu 84 stanoví, že ministerstvo financí vede seznam nepovolených internetových her a rozhoduje o zápisu do něj. Současně s tím ukládá povinnost poskytovatelům připojení k internetu na území Česka zamezit přístup na internetové stránky uvedené na seznamu nepovolených internetových her. Poskytovatelé platebních služeb také nesmějí provádět transakce na účty spojené s těmito stránkami. Už během projednávání zákona ve Sněmovně se toto opatření stalo terčem kritiky.

"Není možné nechat v rukou jednoho ministerstva tak bezprecedentní pravomoc, jako je zásah do svobodného internetového prostředí zdánlivě ve jménu boje proti hazardu. Navrhujeme, aby stát mohl zrušit webové stránky pouze se souhlasem soudu," řekl již dříve předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Vláda považuje dosavadní právní úpravu za adekvátní a neshledává důvody, proč by mělo dojít k její změně," stojí v návrhu stanoviska pro jednání vlády. Kabinet argumentuje tím, že zápis do seznamu se odehrává podle správního řízení, které obsahuje dostatečné záruky a dá se přezkoumat soudem. Hájí se i loňským verdiktem Ústavního soudu, který rozhodl, že ministerstvo financí může sestavovat seznam nepovolených internetových her a poskytovatelé připojení je pak musí blokovat.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh TOP 09 k projednání poslanci. Nejbližší schůze, kam by mohl být zařazen, začne v září.

Psali jsme: Celní správa: Pokračující kontroly hazardu a další zadržené kvízomaty Celní správa: Boj s nelegálním hazardem pokračuje Ministryně Schillerová: Regulace hazardu funguje, ilegální úspěšně potíráme Národ gamblerů? Češi loni prohráli opět více. Pozor na nelegální herny, varoval na konferenci o hazardu senátor Valenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pas, čtk