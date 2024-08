Navzdory Ficovi. Šimečka vystavil svou umělkyni po obvinění, že celá rodina bere ze státního

Premiér Slovenské republiky Robert Fico svolal tiskovou konferenci na Úřad vlády s tím, že odhalí, jak rodina předsedy opoziční strany Progresivné Slovensko Michala Šimečky čerpá ze státního rozpočtu peníze.

Fico ukázal, že Nadační fond Milana Šimečky (pojmenovaný po dědečkovi lídra opozice) čerpal ze státního rozpočtu od roku 2020 do roku 2024 celých 676 077 eur. Michal Šimečka se dříve několikrát vymezil proti tomu, že by s nadací měl cokoliv společného. Fico ovšem na tiskové konferenci za pomoci dvou televizních reportáží prokázal, že v dozorčí radě nadace sedí Šimečkův strýc.

A dále, Robert Fico dal na pranýř občanské sdružení Projekt Fórum, který vede Marta Šimečková, matka lídra opozice. Sdružení si mezi roky 2020 a 2024 přišlo ze státního rozpočtu na 314 917 eur.

Poté slovenský premiér ukázal čerpání peněz občanským sdružením BOD.Y, které vede Šimečkova partnerka Soňa Ferienčíková. To si mezi lety 2020 a 2024 ze státního rozpočtu přišlo na 190 007 eur. Přičemž premiér poukázal na to, že peníze šly „převážně na fungování občanského sdružení“, tedy na platy, nikoliv na kulturní projekty.

Po těchto odhaleních Robert Fico uvedl, že ve vládní koalici navrhne odvolání Michala Šimečky z funkce místopředsedy parlamentu, Národní rady SR.

Na to reagoval Michal Šimečka vytažením „argumentu“ Ficovy milenky.

„Povím to jazykem, kterému rozumí i Robert Fico. Já jsem svou milenku na Úřadu vlády SR nezaměstnal. Ani jsem ji nevozil vládním speciálem pro jednání s Angelou Merkelovou, aby o nich mohla mluvit se svým kámošem z italské mafie,“ napsal na síti X Šimečka v bezprostřední reakci. Narážel tím na vztah Márii Troškové s Robertem Ficem při jeho minulém mandátu na pozici premiéra mezi lety 2012 až 2018. Trošková byla spojována s Italem, který byl později podezřelý ze zapojení do vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Trošková si v té době užívala funkci „nejvyšší státní poradkyně“.

Co obnášela funkce „nejvyšší státní poradkyně“ pak České televizi objasnil novinář Eugen Korda. „Já to řeknu, proč bych to neřekl. Když milenka pana premiéra podnikala s mafiány z Kalábrie, tak to už je opravdu vrchol,“ řekl Korda naostro v pořadu Reportéři ČT.

To byla ovšem historie roku 2018, kdy se Ficova tehdejší vláda po protestech zhroutila a volby vynesly do vlády opoziční Progresivné Slovensko a OľaNO Igora Matoviče. Po čtyřech letech je ovšem Ficova vláda zpět a předseda opozičního Progresivného Slovenska Michal Šimečka čelí tlaku na odvolání z pozice místopředsedy Národní rady SR.

Šimečka na Ficova slova z tiskové konference, kde ten odhaloval finanční toky pro iniciativy jeho rodiny, reagoval obhajobou své partnerky Soni Ferienčíkové a občanského sdružení BOD.Y.

Šimečka premiéru Ficovi na síti X představil činnost své partnerky. „Soňa Ferienčíková, uznávaná slovenská umělkyně, tanečnice a choreografka nominovaná na (divadelní cenu) Dosky. Moje dlouholetá partnerka a matka naší 4leté dcery, na kterou jste včera tak podle zaútočil přímo z Úřadu vlády. Soňa dělá dobré jméno slovenské kultuře mnohem déle, než se známe, dokonce déle, než vzniklo PS. Vystupuje pravidelně na Slovensku, ale také v Berlíně, v Paříži, v Londýně, v Mexiku či ve vaší milované Číně,“ napsal Šimečka.

A vysvětlil, že peníze ze státního rozpočtu nejdou na luxus, ale na organizaci kulturních vystoupení. „I vaše diplomacie se prezentovala její tvorbou v zahraničí. Kulturní granty doma a v Evropě nedostává k tomu, aby si za ně kupovala luxusní hodinky za desítky tisíc eur jako Vy. Platí z nich například hudební doprovod, osvětlení, kostýmy, pronájem divadel nebo další profese. Tvoří pro lidi a nabízí jim oceňovaná představení, namísto šíření nenávisti a lží,“ kopnul si do premiéra lídr opoziční strany.

Poté popsal premiéra Fica jako frustrovaného, zatrpklého a bez vize. „Jsem na Soňu nesmírně hrdý. A Vaše útoky mě ještě více motivují k tomu, abych docílil Vaší porážky ve volbách. Jste tak frustrovaný, zatrpklý a bez vize, že jako čtyřnásobný premiér dokážete pouze šikanovat lidi tiskovkami z Úřadu vlády. Je nejvyšší čas, abyste odešel na důchod a užíval si tu Vaši slavnou doživotní rentu,“ byl s premiérem hotov Michal Šimečka.

