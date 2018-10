Nazlobený Bohuslav Svoboda: Mediální sféra pořád tlačila...

ODS může slavit. Po neslavných výsledcích z let 2013 a 2014 strana znovu posiluje. Má šanci vyhrát letošní senátní volby a už je jasné, že vyhrála volby v Praze, což pravděpodobně zklamalo předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), který doufal, že v Praze obhájí své minulé vítězství. Nestalo se. „Praha se nám nepovedla,“ přiznal opakovaně premiér.

Jenže spokojen není ani Bohuslav Svoboda, protože se zdá, že ODS bude z vedení Prahy vymanévrována. Občanské demokraty nikdo nepřizval k jednání o koalici a Svoboda nechápe proč.

„Mediální sféra pořád tlačila na to, že my jsme o koalici už dohodnuti. A přitom dobře víme, že pan předseda Jiří Pospíšil (TOP 09) je právě ten, kdo už má jednání dopředu nastavené. A samozřejmě teď začínají počítat, jestli by jim to nastavení, tak jak si to představují, vyšlo, nebo ne,“ řekl pro server Lidovky.cz Bohuslav Svoboda s odkazem na fakt, že se v Praze pomalu rýsuje koalice Pirátů, hnutí Praha sobě a Spojených sil pro Prahu vedených právě zmíněným Jiřím Pospíšilem z TOP 09 a právničkou Hanou Marvanovou za STAN.

Ale zatím není pevně dohodnutého nic a Svoboda doufá, že ODS nakonec dostane možnost prosazovat to, co voličům slibovala. Jako vítěz voleb je připravena oslovit další čtyři strany, které se dostaly do zastupitelstva. První bude na řadě jednání s Piráty.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Debakl, debakl a další debakl! Plzeňská KSČM se otřásá povolebním hněvem. Padla silná slova na vedení strany Zdrcený Jaroslav Foldyna po volbách. Chystá zásadní prohlášení. Přijde dnes Klidná síla a klausovské třeštění. Tak vypadá ODS podle Bakalova komentátora TOP 09 na Praze 1 tvrdě narazila. Voliči jí vystavili vysvědčení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp