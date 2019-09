Ne! Babiš musí Prahu přesvědčit. Hana Marvanová podpořila Hřibův postoj

Hlavní město se pře s premiérem o to, jestli je nutné přesunout vládní budovy na jedno místo. Svůj názor na to, co by to státu a městu přineslo, ve čtvrtečním Interview na ČT24 odhalila radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová (STAN). Podle jejích slov je to věc postrádající smysl a zbytečná komplikace. Vláda by se prý měla soustředit na úplně jiné věci, pro občany podstatné. Závěrem promluvila také o tom, kde a proč by mělo stát muzeum pamětníků 20. století.

Praha navzdory všem dalším problémům musí s premiérem Andrejem Babišem řešit výstavbu vládní čtvrti v Letňanech. Marvanové však vytvoření vládní čtvrti, kde budou čistě vládní budovy, zavání „mrtvým městem“. „Byla by to taková mrtvá čtvrť. Chtěli jsme navázat na to, co bylo zastupiteli již rozhodnuto, že Praha má být živá, že tu budou administrativní budovy, ale i bydlení a občanská vybavenost,“ uvedla Marvanová, podle které vytvoření vládní čtvrti není potřeba. Anketa Máte pochopení pro mládežníky, kteří stávkují kvůli globálnímu oteplování? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 7936 lidí

Navíc není jasné, co by se stalo s budovami, kde nyní sídlí úřady. Rozhodně podle jejích slov nejde o prioritu, na kterou by se tato vláda měla soustředit. „Nerozumím tomu, proč se toto řeší jako priorita. Nepochopila jsem, zda je to jen úspora, nebo zájem dál nakládat s později prázdnými budovami,“ kroutila hlavou.

„Já se domnívám, že vláda má úplně jiné priority, jako jsou pomalé stavební řízení, komplikace v zákonech při povolování staveb nebo obrovské problémy s penzijním systémem či sociálním systémem,“ poukázala Marvanová na závažné problémy, na které by se vláda měla soustředit nejvíce. „Obyvatele země se skutečně nedotýká to, jestli v Praze vznikne vládní čtvrť, ale řada jiných věcí,“ zamračila se.

Znovu se nedůvěřivě pozastavila nad tím, proč na to Babiš klade takový důraz. „Můj názor je na to velmi skeptický,“ zdůraznila s tím, že by Praha měla řešit také i výstavbu okruhu jak vnějšího, tak vnitřního. Pokud by vznikla čtvrť, kde by byla plná vybavenost, byla by to jiná debata než o vládní čtvrti plné pouze administrativních budov.

JUDr. Hana Kordová Marvanová STAN



legislativa Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér zdůvodňuje výstavbu vládní čtvrti tím, že chce efektivnější státní správu. Kvůli svému záměru se dostal i do střetu s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Ani Marvanová však neví, čím by je mohl premiér přesvědčit, aby změnili názor a na vládní čtvrť kývli. „Pokud nám to bude chtít premiér vysvětlit, jednání neodmítáme. Je na Babišovi, aby přesvědčil Prahu o svých záměrech,“ uvedla a dodala, že co se v Praze bude stavět, záleží však nejvíce na názoru Pražanů a jejich představitelů.

Podporu naopak dostala výstavba Muzea paměti 20. století. „Výstavbu muzea podpořilo celé zastupitelstvo, jsem za to moc ráda. Všichni vnímáme potřebu, aby zde vznikla instituce, která bude připomínat totalitní režimy uplynulého století,“ dodala spokojeně Marvanová.

Pamětníci odcházejí, a je proto prý velmi důležité zachovat paměť, co totalita znamenala a co k totalitě vedlo. „Je třeba si to připomínat, protože kdo zapomíná na svou historii, je odsouzený ji opakovat,“ myslí si Marvanová, která výstavbu muzea vnímá jako dluh státu, který teď Praha splácí.

Pokud jde o místo, kde muzeum vznikne, chtějí o věci ještě jednat s historiky, architekty a odborníky. „Dnes bylo rozhodnuto o jeho založení a vytvořeno bude ještě kolegium odborníků, kteří o tom budou jednat,“ upřesnila Marvanová a na závěr podotkla, že každopádně chtějí, aby muzeum bylo v objektu, který je ve vlastnictví Prahy.

Psali jsme: Pražský dopravní podnik zastavil 124 exekucí dětí Jiří Baťa: Staronový klub Pátečníků, kamarádů z mokré čtvrti Portlík (ODS): S transparentností Pirátů na Magistrátu nás čeká nepříjemné vystřízlivění Přišel, viděl a pak se z toho podělal. Pražský primátor to prý na uzavřeném jednání nezvládnul udržet

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab