Ne. Ty úspory na lidi dopadnou! Kalousek rozložil sliby Petra Fialy

Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) reagoval v Interview Českého rozhlasu Plus mimo jiné na novoroční projev premiéra Petra Fialy (ODS). Ten slíbil, že úspory se budou hledat zejména tam, kde to občané nepocítí. Podle Kalouska to však není dlouhodobě možné.

Podle Kalouskových slov hledání úspor nemůže nebolet, je však možné, že Fiala jen nechtěl občany strašit. „Na první pohled to vypadá, že z ministryní Alenou Schillerovou (ANO) plánovaných 1928 miliard výdajů není problém ušetřit 80 miliard. Ale on to problém je, protože minulé vládě se vymkly z rukou takzvané povinné výdaje, které jsou ze zákona, z pracovních smluv,“ míní Kalousek.

Podle jeho slov byl velmi špatný daňový balíček, který minulá Sněmovna přijala. Dle něj snížil příjmy státu. A je nezodpovědné snížit daňovou základnu, pokud nevím, kde současně snížím povinné výdaje.

Kalousek v současné době věří novému správci státní kasy Zbyňku Stanjurovi (ODS), že má připravené návrhy, jak potřebné úspory najít v „nepovinných” výdajích. Škrtat se však dle jeho názoru bude i v povinných výdajích. Podle něj se to zkrátka nemůže nedotknout lidí. Ať již kvůli propouštění státních zaměstnanců, penzijní reformě či reformě sociálních dávek. „Musíte snížit ty povinné výdaje, což znamená, že musíte snížit transfery peněz směrem k obyvatelstvu, a to se někoho zcela určitě dotkne,“ sdělil.

Šetřit na investicích pak podle Kalouska reálně není úspora a určitě by se na nich šetřit nemělo. „Jednou ze lží Babišovy propagandy bylo, že my jsme v době krize šetřili na investicích,“ zahájil Kalousek, moderátor jej však přerušil, aby se věnoval současné vládě. „Pokud budou šetřit v investičních výdajích, tak to v podstatě není úspora, je to jen odložená investice. Je to odložení problému, ne řešení. Úspora je, když nevydáte peníze, které by ten rok měly být zkonzumovány,“ podotkl.

Vyjádřil se pak i ke zmrazení platů státních zaměstnanců i ústavních činitelů, které je podle něj maximem možného a kdo to chtěl, tak to pochopil. „Kdo ne a myslí si, že peníze rostou na stromech a je možné neomezeně přidávat, tak to nepochopí nikdy,“ řekl se slovy, že stát nemůže přidat svým zaměstnancům, pokud na to nemá peníze, což stát opravdu nemá. „Platy nemají růst rychleji, než roste produktivita práce, což se stalo v české ekonomice. Stát tady není také od toho, aby na pracovním trhu konkuroval soukromému sektoru. On má své zaměstnance dobře zaplatit, to ano, ale není žádný důvod, aby tam byl takovýhle rozdíl,“ poznamenal Kalousek, že platy ve veřejné sféře významně předstihly soukromý sektor.

„Na 200 tisíc domácností upadne do energetické chudoby. Pro tyto vláda připravila nějakou pomoc. Ale jinak platí, že zchudneme všichni,“ uzavřel pak svou prognózu Miroslav Kalousek.

