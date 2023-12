Ne, Ukrajince v zahraničí, kteří nejdou válčit, trestat nebudeme. Kyjev bere zpátečku

reklama

Ukrajinská vláda popřela, že by se chystala nějak trestat muže, kteří se místo přihlášení se do vojenské služby pro svou bránící se zemi utekli do zahraničí. Jde o reakci na slova ukrajinského ministra obrany Rustema Umjerowa pro list Bild, který řekl, že všichni Ukrajinci ve věku 25 až 60 let, kteří momentálně pobývají v zahraničí by měli dostat informaci o možném nástupu do armády.

Prý podle ministra by měli dostat pozvánku k rekrutaci dle jeho motta: „Chceme spravedlnost pro každého, protože jde o naši vlastní zemi. Pošleme jim pozvánku.“

Šlo o vůbec první rozhovor ministra obrany Ukrajiny poskytnutý neukrajinským médiím. Podle serveru listu deníku Bild pohrozil sankcemi pro ty, kteří žádosti nevyhoví. Zatím však není jasné, jaké sankce to budou: „Stále diskutujeme o tom, co by se mělo stát, pokud nepřijdou dobrovolně.“ Takto ministrova slova vyložil deník Bild.

„Od 24. února 2022, od ruského útoku na celou Ukrajinu, přišlo do Německa 221 571 ukrajinských mužů ve věku 18 až 60 let, tedy vojenského věku. Z toho je podle serveru Bild.de v současnosti v zemi 189 484 mužů.“

Ale server Kyiv Post upozornil, že ukrajinské ministerstvo se ohradilo proti informacím šířícím se v listu Bild s tím, že německý server slova ukrajinského ministra interpretačně posunul. Vedoucí tiskového a informačního oddělení ministerstva obrany Illarion Pavljuk řekl, že německý list Bild „posunul význam prohlášení“. O vystoupení ministra informoval server Kyiv Post s odkazem na další média.

V rozhovoru pro Bild ministr také řekl, že stále věří ve vítězství Ukrajiny. Poloostrov Krym, který Rusové okupují od roku 2014, by mohl být podle ministra osvobozen ještě během roku 2024. I díky americké pomoci, u které je Umjerow přesvědčen, že neopadne.

„Dnes je Ruská federace na temné straně světa. A co je důležitější: Putinův režim odsuzuje celý civilizovaný svět.“ Ministr je přesvědčen: „O tom, že vyhrajeme, není vůbec pochyb. Nemyslím si, že se USA stahují. … Také chápou, že síly zla chtějí změnit světový řád,“ uvedl ministr.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i ve válečné době vyjádřil upřímnou soustrast rodinám obětí střelce na FF UK.

„Jsem hluboce šokován zprávou o tragických událostech v Praze, v jejichž důsledku byli zabiti a zraněni civilisté,“ uvedla hlava státu.

Zelenskyj také popřál zraněným brzké uzdravení. Na prezidentova slova upozornil server Ukrajinská pravda.

