Ne, nechoďte sem...! Šéf Motola v ČT důrazně k občanům

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík (ČSSD) prostřednictvím ČT24 vyzývá české občany, aby se nechodili otestovat do nemocnic na přítomnost nemoci Covid-19, pokud netrpí příznaky nákazy. V testování vzorků jeho nemocnici již dochází kapacita, a testování by tak mělo zbýt pouze pro lidi, kteří již příznaky pociťují. Lidé by podle něho také neměli zatěžovat nemocnice s banálními případy. Lůžek má být dostatek, problém však prý bude s dostatkem plicních ventilátorů.

Toho, že praktičtí lékaři byli vyzváni, aby přijímali jen objednané pacienty a uzavřeli své čekárny, se obává, v důsledku by totiž tito lidé mohli zamířit do nemocnic, které už tak budou velmi vytížené. „Nemocnice teď budou nejzatíženější složkou zdravotnického systému a při představě, že se nám tam ještě přižene vlna lidí, kteří by potřebovali praktického lékaře, tak si moc dobře nedokážu představit, co bychom s tím vlastně měli dělat,“ pronesl. Praktické lékaře vyzval, aby nadále ošetřovali i bez ochranných pomůcek.



Lidé by podle Ludvíka měli odkládat banální lékařská vyšetření, která mohou počkat na pozdější dobu. „Budeme řešit kritickou, velmi urgentní situaci a je na ni třeba koncentrovat všechny síly,“ zmínil. Lidské zdroje bude třeba přesunout pouze na vážné případy. Fotogalerie: - Nekšeftujte s rouškami!

Co se týče testování lidí na onemocnění Covid-19, jeho nemocnice nedokáže pokrýt kapacitu větší než 200 testovaných. „Jenom za dnešek máme 400 vzorků, protože nám chodí i Středočeský kraj, to budeme muset zastavit, nejsme schopni to otestovat,“ říká. Nepříjemnou zprávu má i o stavu vybavení pro testování vzorků. Přístroje prý již nyní začínají „odcházet“ a již dnes museli jeden vyměňovat. Vytíženi jsou rovněž i laboranti.



V Nemocnici v Motole tak testují urgentní případy a na lidi bez příznaků prý již brzy nezbude kapacita. Ty dosud testovali na infekčním oddělení, zájem je ale podle něj až příliš velký. Otestovat museli rovněž i 18 hasičů, jelikož provádějí také odběry pro záchranný systém.



Chodit by tak na testy měli chodit jen lidé s příznaky. „Pokud si někdo jen myslí, nebo to chce takzvaně pro jistotu mít, tak v tuto chvíli bych spíše poprosil, aby to nedělali,“ vyzývá občany. JUDr. Ing. Miloslav Ludvík ČSSD



Lůžek v nemocnici je podle Ludvíka dostatek, jelikož osmdesát procent nakažených má mírné příznaky a nemoc „proleží“ doma. Problém nastává u pěti až deseti procent pacientů, kteří budou muset dostat plicní ventilaci. Potíží tak spíše bude dostatek plicních ventilátorů, jelikož někteří pacienti potřebují plicní ventilaci až na tři týdny. Psali jsme: Mlčel. Ale už nemůže... Saša Vondra ťal do EU. Kvůli viru. To bude mít ohlas Koronavirus vrací na scénu dlouho nevídané jméno: Bohuslava Sobotku. Máme fotky, které dosud nebyly publikovány VIDEO Koronavirus? Zrušit EU! Podřídili jsme se globální moci a teď to máme, udeřil Okamura Nemocnice Pardubického kraje veřejnost na přítomnost koronaviru netestuje

