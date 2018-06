Ne, paní Angelo. Babiš odmítl Merkelovou

Andrej Babiš opět ukázal, že zejména v tématu migrace to s ním Angela Merkelová a vůbec celá Evropská unie nebudou mít lehké. Aktuálně český premiér v demisi oponuje mínění německé kancléřky, podle které by měl být přístup Evropské unie k ochraně hranic poněkud „flexibilnější“. Tedy, že by se měla o ochranu hranic starat především agentura Frontex. Babiš však včera vyjádřil poněkud odlišný názor na věc.

„Myšlenka, že bude společně hranice hájit pouze Frontex, z mého pohledu úplně neodpovídá realitě. V prvé řadě se o to musí starat jednotlivé členské státy,“ poznamenal Babiš před novináři a později své myšlenky ještě doplnil na Twitteru. „Nejsem samozřejmě proti společným kontrolám na hranicích Evropské unie. Ale Brusel by měl nejdříve využít veškerý potenciál jednotlivých členských států,“ napsal Babiš.

Zároveň doplnil, že jeho vláda podporuje všechny iniciativy Evropské unie, které posílí boj proti ilegální migraci. Slova Merkelové a Babiše přicházejí několik týdnů před tím, než by se měla na evropské úrovni řešit Dublinská smlouva. Itálie již dala najevo, že bude proti tomu, aby se musela o vyřízení žádosti o azyl postarat první země, do které migranti vkročí. Součástí debaty bude rovněž případné rozšíření pravomocí Frontexu.

Právě to si přeje Merkelová, která mimo jiné dále uvedla, že by Frontex měl mít možnost pracovat více nezávisle. O těchto otázkách budou představitelé jednotlivých států debatovat na konci června a německá kancléřka již nyní naznačila, že je poněkud skeptická, jestli se podaří najít společnou dohodu. Reuters připomíná, že v pohledu na přerozdělování uprchlíků se zejména pohled České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska od zbytku EU značně liší.

Babiš s Merkelovou také polemizoval s ohledem na její zmínku, podle které by státy odmítající uprchlické kvóty měly své postoje kompenzovat. „Jak by něco takového mělo v praxi probíhat? Naše země je připravená i nadále pokračovat s finanční solidaritou, ale nikoli plnit sankce za nepřijetí kvót. Výsledek voleb ve Slovinsku nyní ukázal, že postoje Visegrádské čtyřky sdílí i další státy. Migraci musíme řešit mimo Evropu a pomoci lidem přímo v jejich domovech,“ napsal Babiš

Na Babišovy tweety reagoval také bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, který směřoval svůj dotaz na svého následovníka Aleše Chmelaře. „Stručný dotaz na @CZSecStateEU, který by to mohl umět vysvětlit. Ode dneška jsme prý proti tomu, aby Evropa bránila své hranice společně. Před dvěma týdny v Brně zase znělo, ať EU „chrání svou mořskou hranici“. Co tedy vlastně chceme?“ napsal Prouza.

