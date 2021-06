Nebezpečí. Kalousek tvrdě k očkování

Politický matador Miroslav Kalousek se rozjel u Soukupa. Promluvil o tom, o čem nikdo nechce slyšet. Virus tu prý je a bude. Musí se údajně oočkovat přes 70 % obyvatel, jinak se nás prý třeba budou ostatní země bát. Prodavačka z Olomouce nechce prodávat očkovaným? „Stupidita,“ říká Kalousek. Vzniká tu podle něj také nové náboženství. A opozice si prý myslí o covidu to samé co vláda, kritizuje údajně jen provedení.

Jaromír Soukup ve svých pořadech na televizi Barrandov hovořil nejdříve s prezidentem Zemanem a před nějakou dobou ho vyměnil za bývalého ministra financí a politického matadora Miroslava Kalouska. A v jedné z jejich posledních debat přišla řeč na očkování. Soukup na začátku nadhodil, že lidé jsou podle něj přesvědčeni, že všechny anticovidové zákazy a příkazy jsou za nimi, ale jemu prý připadá, že jsme ve stejné situaci jako loni a na konci léta se situace může opět zhoršit. „Doufám jen, že se vyplní to, že to nebude už taková zátěž na nemocnice, právě kvůli očkování,“ děl s nadějí v hlase mediální podnikatel.

„On to nikdo nechce slyšet, ale naší povinností je říct, že to pořád není legrace. Že ten virus nezmizel, že se tady objevují nové nebezpečné mutace a že nejsme odolní, dokud nebudeme proočkováni aspoň ze 70 %,“ řekl pochmurně Kalousek s tím, že je zde podle něj velká nechuť obyvatelstva se nechat očkovat. „Bojím se, že těch 70 % jen tak nedosáhneme, a do té doby nejsme jako komunita chráněni a může se to zase opakovat. Může to mít své dopady. Můžeme se stát zemí, které se ty ostatní země budou bát. Prosím, neberme to na lehkou váhu,“ dodal s tím, že sice chápe, že lidé chtějí žít, ale s existencí viru podle něj nic nenaděláme.

Soukup si v návaznosti na to postěžoval na neschopnost vlády při testování a trasování nakažených lidí. Kampaň na očkování se mu prý nezdá rovněž zvládnutá dobře. „Kampaň se prý nějak spustila, ale já jsem ji vůbec neviděl. Snad jeden inzerát v novinách. Ten počet lidí, kteří odmítají očkování, je opticky dost velký,“ divil se Soukup a přidal historku o jisté ženě, která jako majitelka obchodu kdesi v Olomouci zakázala vstup očkovaných osob do své prodejny.

„No, on totiž neroste počet odmítačů, oni se množí bojovníci. Tady vzniká nové náboženství – bojovníci proti očkování – ta paní v té Olomouci, ona tomu snad i věří, že chrání zdraví svých zákazníků tím, že zakáže vstup očkovaným. Mě by tedy, kromě té totální stupidity takového zákazu, zajímalo i to, jak to chce ta paní posuzovat a vynucovat. Nevím, jak bych třeba vás kontroloval, že nejste očkovaný. Je to hloupé od samého začátku,“ posmíval se Kalousek.

„V té hlouposti je to ale nebezpečné a tihle svatí bojovníci proti očkování jsou schopni ovlivnit nějaké množství lidí kolem sebe, a znova říkám, stačí, že 35 % lidí se nebude chtít nechat naočkovat, a nemáme šanci získat tu kolektivní imunitu, abychom mohli žít normální život,“ dodal politik.

Říjnové volby podle Kalouska nebudou jen o covidu. V pohledu na pandemii se vláda od opozice prý neliší zase tak moc. Opozice podle něj kritizuje jen kompetenci vlády, jinak si také myslí, že by se mělo trasovat, testovat a očkovat. „To si myslíme taky, důležité hlavně je, abychom získali zpět právní stát, aby obyčejný člověk viděl, že pro něj platí to samé co pro papaláše. Musíme se dívat do budoucnosti a nenecháme tu budoucnost ničit tím strašným rozvalováním těch veřejných rozpočtů,“ prohlásil k tématu závěrem.

