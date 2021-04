Nebezpečná Plzeň. Odešel bych hned, nechci umřít, říká Pavel Černý. Šéfovi strážníků zaskočí pivo

reklama

První dotaz směřoval k nové koncepci jednočlenných hlídek, kterými chce Vlk nahradit klasické dvoučlenné. „Popravdě mě to velmi překvapilo. Protože některé pokusy o podobné se realizovaly před mnoha lety i u Policie ČR - asi 15 let zpět je zkoušel v Brně zavádět tehdejší policejní ředitel Vaněk - a rychle se po mnoha nezvládnutých úkonech a nepodařených zákrocích přešlo zpět na dvojčlenné hlídky,“ vzpomíná Pavel Černý na podobný pokus z Brna, který ale skončil nezdarem. „Prostě dvojčlenná hlídka je ten základní, nejmenší policejní tým pro potřebnou možnost kooperace, vzájemného jištění a taktéž pro nutnou převahu síly i nad vzrostlým, agresivním pachatelem. Není přeháněním, že nechat policistu chodit a sloužit samotného, je nemalým ohrožením jak samotného dotyčného strážce zákona, tak i podstatným snížením jeho akceschopnosti a možnosti realizace problematického či dokonce rizikového zákroku,“ upozorňuje Černý a celou věc označuje za hazard. Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9426 lidí

Nový ředitel plzeňské městské policie Petr Vlk argumentoval v rozhovoru pro Krimi Plzeň tím, že dojde ke zvýšení počtu hlídek a strážníci získají v jim přidělených okrscích vyšší místní a osobní znalost. „Víte, občas mají běžní občané naivní představy, dané staršími filmy, že na každém rohu bude stát jeden strážník, možná i beze zbraně, jen s píšťalkou. A ten vše ohlídá a jen svou přítomností zabrání trestné činnosti. A za případným delikventem bude snad běhat a na tu píšťalku pískat, jak to vidíme ve filmech s radou Vacátkem. Dost naivní to představa,“ říká Pavel Černý. Je proto v šoku, že podobnou představu má i nový ředitel plzeňské MP Petr Vlk. Podle Černého prevence takto nefunguje.

„Navíc, i doba se dost změnila. Nejen od dob prvorepublikových, ale i službě kdysi, kdy se lidé samotné uniformy báli a měli k ní respekt. Kdysi prostě nebyli pachatelé trestné činnosti tolik agresivní, povětšinou ozbrojení a při trestné činnosti nebyl takový problém s vlivem drog. A zrovna město Plzeň v současnosti patří k místům, kde je trestná činnost na vzestupu, množí se prakticky dennodenní pouliční rvačky, vzájemné útoky a loupežná přepadení. Prostě služba strážníků právě zde je komplikovanější a nebezpečnější, než kde jinde,“ upozorňuje.

Pokud by prý někdo poslal Černého do služby samotného, okamžitě by od útvaru odešel. „Kvůli takovému hloupému nařízení někoho, kdo je schovaný v kanceláři, bych nechtěl nechat svoje děti osiřelé a rodinu bez táty,“ řekl doslova. Podle něj je služba strážníka riziková už z podstaty a je nutné dělat vše pro to, aby byly životy strážníků chráněny – například vzájemným jištěním ve dvojčlenné hlídce, které Černý označuje za klíčové.

Poslední otázka strážníků mířila na to, jak Černý vnímá rozhodnutí upustit přes den od motorizovaných hlídek v obvodu a nechat stát vozidla vybavená přístrojem pro resuscitaci AED, zdravotnickým vybavením, testy na OPL/alkohol, sběr infekčního materiálu a převoz osob, před služebnou. Zároveň mezi strážníky panují i pochyby, zda budou nadále schopni, coby jednočlenné pěší hlídky, adekvátně reagovat na oznámení od občanů. „Nevím už ani, jak komentovat toto. Protože v moderní koncepci bezpečnostních složek je právě a zejména kladen důraz na co nejrychlejší doražení policejní složky na místo události a budování technických systémů, jak ještě co nejvíce zredukovat tento kritický čas, tedy kdy jde lidem na místě o zdraví a životy. Ať jde o co největší šance zabránění už probíhajícímu násilnému jednání anebo třeba i eventuální záchranářskou akci v případě autonehody, živelné pohromy, anebo prostě jen, když někdo zdravotně zkolabuje a profesionální lékařská pomoc je ještě žel daleko,“ reagoval Černý. Na to je podle něj potřeba služební vozidlo s výbavou, kterou u sebe pochůzkář jednoduše mít nemůže.

Černý také odmítá, že zásahy této kategorie by měla řešit pouze státní policie a podobná tvrzení označuje buďto za neznalost, nebo za alibismus. „A argument, že si městský policista v potížích má 'kdyžtak zavolat policii republikovou' je popravdě směšný. Prostě policista na místě teprve bude volat policii? Skoro až humorná představa, ne? To by byl opravdu k ničemu,“ podotkl bezpečnostní odborník a svou reakci uzavřel slovy: „Budu věřit tomu, že u plzeňské městské policie vyhraje zdravý rozum - a to nejen díky tomu, že jsem v minulosti tuto součást po mnohokrát v rámci svých rozličných kurzů cvičil a setkával se zde tehdy s velkou profesionalitou - a to jak ze strany běžných městských policistů, tak i tehdejšího vedení.“

