Nebezpečný imám byl v Británii podmínečně propuštěn. Neuvěříte, co udělá jako první

Jednapadesátiletý Choudary patří podle britských expertů na boj proti terorismu k nejnebezpečnějším islamistům v zemi. Po jeho kázáních se radikalizovalo více než sto britských muslimů, z nichž někteří přímo odjeli bojovat pod vlajkou Islámského státu do Sýrie a Iráku. Přesto radikální kazatel unikal spravedlnosti několik let, než se jej podařilo v roce 2016 poslat na pět let do vězení. Nicméně po polovině odslouženého trestu byl propuštěn na svobodu.

Ihned po propuštění však jeho právní zástupci oznámili, že podají stížnost, protože podmínečné propuštění z jejich pohledu porušuje Choudaryho lidská práva. Islámský radikál se nemohl vrátit domů, ale byl ubytován ve speciální budově asi patnáct kilometrů od místa bydliště své rodiny. Jeho propuštění je omezeno několika zásadními podmínkami, které se islamistovi vůbec nezamlouvají a britský soudní systém tak čekají další tahanice.

Choudary bude žít v jedné místnosti a má podle britského deníku Daily Mail přísný zákaz vycházení. Může sledovat televizi, používat mobilní telefon, ale má zakázáno používat počítač a internet a také nesmí komunikovat s médii. Nicméně jeho propuštění bylo přítomno hned několik zástupců britských médií a konkrétně podle Daily Mail „vypadal Choudary uvolněně a hubeněji než před vstupem do vězení“.

V dalších dnech a týdnech se očekává, že jeho právní zástupci podají konkrétní stížnost. Soudy tak budou mít opět co dělat a důvod ke spokojenosti nemají ani britští daňoví poplatníci. Za dva a půl roku věznění je přišel Choudary na 50 000 liber a roční pobyt v budově, která bude jeho domovem po zbytek trestu, by měl stát asi dva miliony liber. Vedle samotného ubytování, stravy a dalších základních potřeb tvoří klíčovou finanční položku zajištění bezpečnosti.

Lidé, kteří bydlí v blízkosti nového domova Choudaryho, ze svého nového souseda přirozeně příliš radost nemají. „Nemám vůbec dobrý pocit z toho, že teď bude bydlet tady. Měli by mu najít nějaké úplně jiné místo k životu. Pokud naši zemi tolik nenávidí, proč jej nedeportují do zahraničí?“ podivuje se muž, který nechtěl být jmenován. Podobný názor zastává i další nejmenovaný muž: „Každý by měl dostat druhou šanci, ale Choudary si nic takového nezaslouží. Nadělal příliš velké škody.“

