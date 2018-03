Nechceme Babiše za premiéra, píší autoři petice. Důvodem je hlavně jeho trestní stíhání

„My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ poznamenávají autoři stránek, kde můžete svým podpisem pod petici vyjádřit svůj nesouhlas se jmenováním Andreje Babiše (ANO) do funkce premiéra. V současné době je podepsáno více než 33 tisíc lidí.

A proč si vlastně signatáři nepřejí trestně stíhaného premiéra? „Trestně stíhaný premiér se může snažit ovlivňovat vyšetřování své osoby,“ podotýkají například signatáři a uvádějí také to, že trestně stíhaný premiér je i špatnou vizitkou naší země v zahraničí. „Je normální, že osoby veřejně činné rezignují kvůli mnohem menším ‚nesrovnalostem‘. Tak kupříkladu Stanislav Gross rezignoval v roce 2005 na funkci kvůli tomu, že nedokázal vysvětlit původ 1,2 milionu korun na svůj byt,‘ poznamenávají dále.

Původní text ZDE.

Poukazují i na to, že i když je třeba ctít presumpci nevny, není pravda, že se status trestně stíhané osoby nijak nemění. „Jakmile je řadový policista vážně podezřelý z trestného činu, je postaven mimo službu, dokud se záležitost nevyšetří. Proč by to potom nemělo platit u premiéra, na kterého bychom měli mít mnohem přísnější metr?“ poukazují pisatelé.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ľuboš Blaha: To už nie je ani politika, ale posadnutosť Analytici: Vypovězení memoranda o lithiu je politickým gestem Stárnutí populace významně ovlivňuje další rozvoj měst a obcí. Od státu by uvítaly větší výběr dotačních titulů a podporu meziobecní spolupráce Vladimír Franta: Vladimir Putin muž z budoucnosti. Proděravěl americký raketový deštník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef