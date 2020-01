Nechci lži! Milion chvilek má novou hvězdu. Je jí patnáct let a bojuje s Babišem

O nové tváři spolku Milion chvilek pro demokracii informuje na svých webových stránkách deník Liberecké zprávy. Je jí teprve patnáctiletá Eliška Loumová, studentka gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Liberci, která už k lidu hovořila například na zaplněné Letenské pláni. „Chceme začít více ukazovat, jaké politiky bychom chtěli, co by podle našeho názoru měli dělat a jak by se měli chovat. Nejde už jen o to, že si nepřejeme Andreje Babiše,“ prozrazuje dívka své plány.

Tato gymnazistka je také vůdčí osobnost liberecké pobočky politického spolku Milion chvilek pro demokracii. Sama se o politiku začala aktivně zajímat již ve třinácti letech. „Předminulý rok na podzim jsem vycítila, že se ve společnosti cosi zajímavého děje. Přišly demonstrace. Začala jsem se manifestací také účastnit," vysvětluje.

Prvotním důvodem, proč ji však politika zaujala, byla prý hudba a fakt, že byl její otec místostarostou Železného Brodu. „Politiku jako téma komunikace jsme měli trochu v rodině. Silnějším impulzem byla ale hudba. Poslouchala jsem české reggae, kde se v textech objevovaly pro mě do té doby neznámé termíny jako oligarchie. Zajímalo mě to. Zkoumala jsem politický systém a motivace jednotlivých politiků,“ přiblížila.

„Když se pro něco nadchnu, věnuji věci opravdu hodně času a energie. Možná proto se Anna Provazníková (nyní se angažuje v hnutí Starostů – pozn. red.), která do té doby Milion chvilek v Liberci vedla, nakonec rozhodla, že předá vedení mně,“ dodává Loumová, která by byla ráda, kdyby se lidé, kteří se účastní demonstrací, neobávali do politiky i napřímo vstupovat.

Frustruje ji prý kritika, kterou na sociálních sítích za svou aktivitu sklízí. „Jakmile vám někdo nadává za práci, do níž investujete spoustu potu a krve, je to skličující. Občas je to frustrující,“ říká a dodává, že nejlepší cesta však je brát to s nadhledem, nikoliv osobně.

Na Babišovi se jí především nelíbí, jakým způsobem ovlivňuje svoje média, když pomine všechny jeho velké kauzy, vadí jí i přístup Andreje Babiše k Milionu chvilek. „Nazývá nás nejrůznějšími výrazy. Dá se říci, že své příznivce proti nám i tak trošku štve. Jeho nedělní hlášení na Facebooku nejsou vyjádřeními premiéra země, ale spíše propaganda, často na hranici lži. Obecně na mě způsob, jakým jedná s lidmi, působí manipulativně,“ zdůrazňuje studentka.

Je prý nevyhnutelné, že podpora Milionu chvilek časem klesne. „Souvisí s tím i to, že už tolik neříkáme jen, co nechceme, ale naopak i to, co chceme. Chceme ukazovat, jaké politiky bychom chtěli, co by podle našeho názoru měli dělat a jak by se měli chovat. Nejde už jen o to, že si nepřejeme Andreje Babiše. Je to více abstraktní pozice,“ říká studentka.

Prozradila, jak by měla vypadat politika podle jejích představ. „Ptáte-li se, co je mým ideálem, pak je to politika bez lží, bez fake news. Pravdivá politika,“ uvedla Loumová. Účastníci demonstrací jsou podle jejích slov natolik různí, že asi není reálné vytvořit z Milionu chvilek politickou stranu, která by byla jimi všemi volitelná.

Připomíná však, že Mikuláš Minář vyhlásil čtyři červené čáry (justice, média, střet zájmů a abolice – pozn. red.), které budou platit neustále. Dojde-li k překročení některé z nich, půjdou znovu do ulic. Již v úterý sedmého ledna se prý sami dozví, jaká bude další strategie Milionu chvilek.

„Byla bych ráda, kdyby Milion chvilek v uvozovkách zevšedněl. Aby ‚chvilkař‘ nebyla nadávka nebo nálepka. Naše akce a nápady bychom rádi pojali více s vtipem. Současně bychom se rádi více zaměřili na komunální politiku, na to, co nás štve v Liberci,“ dodává studentka Eliška Loumová.

Před jejími ambicemi a cíli smekají klobouk i samotní organizátoři protivládních masových protestů. „Klobouk dolů před Eliškou. Jsme na ni moc hrdí. Mladá generace se pomalu, ale jistě hlásí ke slovu,“ píše na svých facebookových stránkách spolek Milion chvilek pro demokracii.

