Nechci nové pionýry, volá ekonom Pikora. Děsí se toho, co přichází

Nedávný průzkum Evropské investiční banky ukázal, že skoro polovina Evropanů se bojí klimatické krize víc než ztráty zaměstnaní či terorismu. „Lidé už neumí ani rozpoznat, co je skutečné riziko a co jen hypotetické,“ komentuje tento výzkum ekonom Vladimir Pikora v komentáři na serveru Reflex.cz. Došlo to prý tak daleko, že nová šéfka Evropské centrální banky (ECB) prohlásila, že boj s klimatickou změnou by měl mít v ECB nejvyšší prioritu a že ECB bude v této oblasti mezi centrálními bankami pionýrem.

„Nechci nové pionýry. Ve vedení ECB jsou už teď samí aktivističtí svazáci, kteří chtějí měnit společnost. Stačí, že vymysleli ekonomický nesmysl jménem záporné úrokové sazby. Ale oni si nedají pokoj,“ píše Pikora, podle kterého průšvih je, že centrální banku ovládla paní, která ekonomii nikdy nestudovala a v žádné bance dokonce ani nikdy nepracovala.

Svou práci dostala jen jako politickou trafiku, aby byl ve vedení ECB zástupce Francie. „Znalosti paní Lagardeové jsou tak špatné, že snad ani neví, jaké má centrální banka ze zákona priority. Sem boj s klimatem rozhodně nepatří,“ dodává ekonom s tím, že ostatní centrální bankéři to vědí, ale bude těžké bojovat s ECB, za kterou stojí v jednom šiku všichni klíčoví evropští politici.

Naše centrální banka prý naštěstí vnímá situaci jinak. Viceguvernér ČNB Marek Mora nedávno v médiích několikrát zdůraznil, že úkol centrální banky není řešit klima. Ze zákona má sledovat cenovou a finanční stabilitu.

Ekoalarmisté jsou ale mazaní. V rámci klimatické úzkosti vymysleli, jak centrální banky vehnat do pasti ekologické sebevraždy ekonomiky. „Aktivističtí investoři a politici tvrdí, že pokud dnes auditoři a banky nepřecení svá aktiva podle toho, jak se podle nich bude vzhledem ke klimatické krizi vyvíjet ekonomika, časem se prý ukáže, že vlastní špatně oceněná aktiva a že tedy údajně bohatá firma vlastně nevlastní nic, co by mělo rozumnou cenu,“ přibližuje Pikora a podotáký, že je to sice obstojná pitomost, ale rádoby vědecky zdůvodněná, která naprosto nabourá stávající finanční systém směrem, jakým chtějí ekologové.

Kvůli ekologickým důvodům by třeba nemělo jít zastavit starší nemovitosti, protože jsou neekologické, a tedy vlastně bezcenné. Jinými slovy, mnoho lidí nedostane hypotéku.To samé platí pro auta, která nejsou elektrická. „Jinými slovy, skoro vše zbytečně zdraží, protože „ekologové“ rozhodli, že chtějí přejít na nové (neekologické) technologie,“ shrnuje Pikora.

Někteří dokonce přemýšlí, že by mohli před soud pohnat i vedení podniků, pokud nebudou investovat ekologicky, protože se nechovají jako řádní hospodáři. „Manažeři, bankéři i auditoři mají najednou rozhodovat o tom, co je a co není ekologické,“ klepe si ekonom nevěřícně ne čelo.

„Akce ekoalarmistů a šikana těch, kteří se k nim nepřidají, povede jen k tomu, že nebude možné financovat dosud klíčová odvětví ekonomiky a za ekonomicky únosných podmínek půjde financovat jen rádoby zelené projekty. A to vše jen proto, že většina lidí jde jak stádo za těmi, kdo nejvíc křičí, že planeta shoří,“ píše Pikora s tím, že zvláště mladí lidé nemají vzdělání a věří každé blbosti, kterou média omílají. „Nemůžeme se divit, když si myslí, že v pátek nemusí do školy. Tito nevzdělaní lidé by nás vážně neměli řídit. Bohužel, ECB už řídí,“ uzavirá.

