Nechutná píp. Děsivá výhrůžka Merkelové. Hrozí, že uprchlická vlna přejde přes Českou republiku. 70 milionů migrantů. Babiš, kníže, Doubrava, Keller či Okamura tohle vzkázali kancléřce

Merkelová to řekla ve středu v Berlíně při vzpomínce na oběti vysídlení po druhé světové válce. ParlamentníListy.cz oslovily politiky s dotazem, co si myslí o výše uvedených slovech německé kancléřky. Drtivá většina politiků její slova odsoudila.

Uprostřed řevu demagogických nacionalistických sobců je to hlas lidskosti

K prohlášení německé kancléřky se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil předseda vlády a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Postoje paní Merkelové k uprchlické krizi se bohužel nijak výrazně nemění ani po zkušenostech, které má Německo za poslední roky, kdy přijímalo bez kontrol statisíce migrantů. Dokonce i mezi německými politiky jsou kvůli tomu rozpory a paní kancléřka pořád trvá na svém názoru, i když je evidentní, že její přístup k migrační krizi byl chybný. Ano, v uprchlické vlně přicházejí lidé z válečných zón, ale taky je tam velká část těch, kteří se s tím svezli, tedy ekonomičtí migranti, kteří chtějí využívat výhod evropských dávek. Zaplatili převaděčům horentní sumy a stal se z toho miliardový byznys. A přesně tohle si mělo Německo přiznat a uprchlíky selektovat na ty, kteří pomoc opravdu potřebují a na ekonomické migranty,“ řekl ParlamentnímListům.cz premiér Andrej Babiš.

„My držíme pořád stejnou pozici. Evropa musí uzavřít svoji vnější hranici, vytvořit hotspoty v místech, odkud uprchlíci proudí a odklonit tak ten obrovský nápor od našeho kontinentu. Například poslední nápady znějící z Německa, že uzavře svoje hranice, jsou nepřijatelné. To by se pak uprchlická vlna mohla odklonit přes naše území. Evropa by už konečně měla přiznat, že její postoje k migrační vlně byly chyby, a začít ji řešit vně evropské hranice,“ dodal Babiš.

„Zlatá slova, ale prosazuji je z opačného pohledu – ano, nikdy nesmíme rozhodovat na úkor druhých lidi a nesmíme zapomínat, že ti, co vybudovali a budují evropskou prosperitu, tedy původní Evropané, jsou také lidé a zaslouží ochranu. Obětem terorismu pomůžeme nejlépe tím, že některé evropské země přestanou podporovat terorismus a místo vyvážení konfliktů začneme do krizových zemi vyvážet prosperitu a mír – dnes by v prve radě například stačilo přestat podporovat islamisty v Sýrii a máme rázem o jednou velikou stabilní zemi navíc. A za SPD samozřejmě dodávám naše dlouhodobé stanovisko – prosazujeme od počátku nulovou toleranci této nezákonné migrace a zákaz propagace islámské ideologie v ČR,“ sdělil ParlamentnímListům.cz z Tokia místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura.

„Pokud tento výrok Angely Merkelové popisuje migranty, které do Německa paní Merkelová bez souhlasu kompetentních orgánů pozvala, tak si myslím, že je to blbost. I v Americe, která je velmi multikulturní, byla základem kontrolovaná migrace, kdy každý migrant musel projít zařízením u sochy Svobody. Skutečným uprchlíkům, kteří jsou integrovatelní a nejsou u nich rizika, by civilizované státy měly přiměřeně pomáhat, ale v Německu to zjevně přehnali. Je však třeba lidi uklidnit, že u nás nic takového nehrozí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany Jakub Michálek.

„Byla to právě Angela Merkelová, která rozhoduje na úkor ostatních, když pozvala běžence, a teď se snaží, abychom účty za její rozhodování platili my. Jako vždy nechutné,“ upozornil přededa KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

„Pokud se paní kancléřka cítí zodpovědná za stav zemí třetího světa, tak je to její věc a věc jejích voličů. Česká republika svůj díl spoluodpovědnosti za války na Blízkém východě či kolonizaci Afriky dlouhodobě splácí pomocí v dotyčných zemích. Spíše než o dalším rozšiřování této pomoci bychom však dnes měli začít diskutovat o tom, zda náš díl viny již nebyl splacen a my bychom se neměli více věnovat jinde a někomu jinému – například českým matkám samoživitelkám, důchodcům či postiženým. Naše zdroje (ani lidské, ani finanční) nejsou neomezené. Pokud Německo neomezenými zdroji disponuje, tak bych věděl o mnoha užitečných projektech i u nás,“ uvedl místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna.

„Merkelová má pravdu. Uprostřed řevu demagogických nacionalistických sobců je to hlas lidskosti,“ míní čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Europoslanec a člen předsednictva ODS Jan Zahradil uvedl, že „v poslední době se zformovala skupina politiků, která je zcela viditelně odhodlána nasadit daleko tvrdší a razantnější kurz proti nelegální migraci, než tomu v EU bylo dosud,“ sdělill. Zmínil rakouského kancléře Sebastiana Kurze, nového italského ministra vnitra Mattea Salviniho, bavorskou CSU v čele s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem a maďarského premiéra Viktora Orbána. Podle Zahradila by se Česko mělo k takové koalici připojit. „Angela Merkelová neuváženými výroky z minulosti migrační vlnu povzbudila,“ dodal Zahradil.

Merkelová kope kolem sebe. Drtivá většina migrantů neutíká před válkou

„Kancléřka Merkelová pozváním migrantů způsobila jednu z největších krizí Evropy za poslední desetiletí. Teď už jen kope kolem sebe a snaží se zachránit svou pozici. Z počtu uznaných azylů v Německu je dokazatelné, že drtivá většina migrantů neutíká před válkou. Naprostá většina obětí válek jsou v místech konfliktů či v nejbližším okolí. Její výhrůžka, že Německo bude nadále přijímat migranty, je děsivá. Jediná věc, se kterou lze souhlasit je, že musíme hledat celoevropské řešení. My musíme přesvědčit nejen Německo, že základem je ochrana vnějších hranic a rozhodování o azylu mimo hranice EU,“ říká europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

„Hned z několika důvodů je zbytečné komentovat slova kancléřky Merkelové. Zaprvé, už vícekrát ukázala, že nechápe dosah svých slov. Zadruhé, zítra bude říkat zase něco úplně jiného. Zatřetí, pozítří stejně skončí. Frau Merkel se postarala o odsun rozumu z německé politiky a z vlastní iniciativy do ní pozvala prázdnotu a bezradnost,“ míní europoslanec Jan Keller.

„Angela Merkelová se chce tímto prohlášením zbavit své nezaměnitelné odpovědnosti za imigrační krizi v Evropě, kterou svým rozhodnutím o pozvání imigrantů do Evropy způsobila,“ reagoval místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Nevím, jestli to německá kancléřka neví, nebo jen kalí vodu, ale podobnými prohlášeními, kde nerozlišuje azylovou politiku evropských zemi od nelegální migrace, rozhodně nepomáhá celé situaci. Věta ‚každý rozhodoval na úkor ostatních‘ je právě z jejích úst zcela absurdní. Angela Merkel má prostě v tomto týdnu formu na různá prohlášení,“ myslí si poslanec a lídr ANO do komunálních voleb v Praze Patrik Nacher.

„Jeden údaj nedávno uváděl, že je teď na útěku před konflikty 50-70 milionů lidí po celém světě. Takže to bude mít Německo pod vedením Merkelové brzy 150 milionů obyvatel?“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

Sveřepá a mocichtivá čúza

„Souhlasím, uprchlíci a migranti jsou oběti a je třeba skutečně nezapomenout čí oběti a kdo konkrétně za současný stav, do jakého se dostala Evropa, nese zodpovědnost. Je to právě kancléřka Merkelová. Svou zločinnou politikou poničila Německo, rozvrátila Evropskou unii a ještě se nestydí veřejně útočit proti těm, kteří mají zdravý rozum a zodpovědnost za svou zemi. Přijde čas, kdy ji to, co napáchala, dožene. Především by se ale měli probudit Němci a tuto sveřepou a mocichtivou čúzu odstavit od moci, dokud je čas,“ říká senátor SPO Jan Veleba.

„Nikdy nesmíme ani v případě uprchlíků zapomínat, že jde o lidi. Vyjádření německé kancléřky Merkelové však vnímám jako licoměrnost. Německo rovněž svým přístupem pomáhalo eskalaci řady válečných konfliktu a podílelo se tak na příčinách migrační krize,“ upozorňuje místopředseda KSČM a poslanec Stanislav Grospič.

„Nevím, jestli madam je tak hloupá nebo neznalá anebo, a to by bylo to nejhorší, slepá, že nevidí co ti ‚lidé‘ dokázali, a nepochybuji, že kdykoli dokážou udělat lidem znova. Jak brutálně je jsou schopni vraždit. To opravdu kancléřka myslí, že podřezávání lidí, uřezáváni hlav, aby je používali jako míče na fotbal a tak dále, je normální? Já si to nemyslím. Kdyby skutečně utíkali před válkou a terorem, přicházeli by sem z největší části mladí, slušně oblečení, elektronikou vybavení imigranti? Jak to, že tito hrdinové neposílají do bezpečí především své ženy a děti? Těch přichází minimum. A další otázka. Proč nezůstanou doma a nebojují za své země, aby v nich mohli normálně žít? O to jim nejde. Někdo je přesvědčil, že jsme takoví blbečci, že se o ně budeme starat, že se jim tu bude náramně dobře žít. A Evropa se o ně stará lépe než o své občany, než o své seniory. To je hanebné, to je důvod, proč jejich příchod musíme za každou cenu zastavit,“ říká senátor Jaroslav Doubrava.

„Nepřicházejí sem pracovat, jak se ta nechutná píp Merkelová naivně domnívá. Přicházejí sem jen a jen pro pohodlnější život. Její tvrzení, že by nebylo dobré, aby ‚každý rozhodoval na úkor ostatních‘ jen ukazuje, co je zač. Asi v tu chvíli pozapomněla na to, že je to právě ona, kdo tak chce rozhodovat! Co jiného je její snaha o povinné rozdělování podle kvót? Je to ona, kdo si je do země zval, tak ať se o ně stará. My a ostatní si ochraňme hranice, aby se k nám nemohli roztahovat. Velmi, velmi pečlivě važme, koho si k nám pustíme. Ať jim ty státy, které je po staletí drancovaly, pomohou tam u nich, ale netahají je do Evropy! Nacisté byli taky ‚lidé‘. Když nás někteří lidé chtějí zotročit, musíme se proti nim bránit,“ dodal Doubrava.

Evropané se stávají obětí některých uprchlíků

„Paní Merkelová to přece řekla sama! Není dobré rozhodovat na úkor ostatních. Rozdíl je v tom, že ona má na mysli blaho migrantů, já bezpečnost Evropanů – tedy nás všech a našich dětí. Tvrdím to stále – tím, že si do Evropy pozveme přistěhovalce z jiných částí světa, kteří mají zcela odlišnou kulturu i zvyky, a mezi nimiž je navíc řada nepřizpůsobivých a zradikalizovaných osob, ničemu nepomůžeme. Naopak napácháme nevratné škody. Pokud někdo chce pomáhat, nikdo mu nebrání – ať však pomoc zacílí do zemí, kde je jí skutečně potřeba. Přesídlování národů přinese jen další rizika, a to nejen ekonomická, ale také bezpečnostní. Už teď problém celé Evropě silně přerůstá přes hlavu. Zásadně nesouhlasím ani s tvrzením Merkelové, že většina uprchlíků jsou oběti. Bohužel naopak v médiích často čtu o tom, že se právě Evropané stávají obětí některých uprchlíků,“ upozorňuje senátor Ivo Valenta.

„S vyjádřením paní kancléřky zcela nesouhlasím, naprostá většina těchto lidí jsou ekonomičtí migranti a toto by mělo být na zřeteli,“ reagoval senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Svět má více než 7,5 miliardy lidských bytosti a všichni chtějí žít v míru a bezpečí, mít se dobře a vychovávat děti. Cílem nás všech by mělo být bojovat proti chudobě světa a za mír na světě. Ale nevím, zda je stále představa paní Merkelové zachránit všechny tím, že je pozve do Německa jak učinila v roce 2015? Nebo si chce vybírat jen ty vzdělané? I o tom se hovoří. Myslím si ale, že hlavní problémem je právě kancléřka Merkelová spolu s pašeráky lidi a těmi, kdo podporoval občanské války v rámci ‚arabského jara‘, ale i válku v Iráku, Sýrii nebo Afghánistánu,“ myslí si místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Paní kancléřka již mnohokrát překvapila svými výroky. Naposledy včera při vyjádření k poválečným událostem v Československu. Opravdu si myslím, že rozhodovat na úkor ostatních je obrovská nezodpovědnost a paní kancléřka by si měla uvědomit, že je kancléřka Německa, zastupuje občany Spolkové republiky Německo a nejednat na jejich úkor, případně na úkor celé Evropy způsobem, který nic neřeší v místě vzniku válek a teroru,“ uvedl poslanec SPD Pavel Jelínek.

„Nevěřím jí, že to myslí, jak to říká. Je to jen její politický populismus, jak si udržet židli, která se již hodně houpá,“ míní poslanec ANO Rostislav Vyzula.

Většina ilegálních imigrantů nejsou žádné oběti, ale ekonomičtí migranti

„S výroky kancléřky Merkelové dlouhodobě nesouhlasím. Většina ilegálních imigrantů nejsou žádné oběti, ale ekonomičtí migranti, kteří neutíkají před válkou a terorem, ale jdou za lepším životem. Afrika se nemůže vejít do Evropy. Hlavní viníci jsou sucho a bývalí kolonizátoři, kteří tyto země ovládali a vysáli z nich téměř veškeré bohatství, a pak je nechali napospas. Tyto státy by dnes měly převzít hlavní díl odpovědnosti na přerozdělování ilegálních imigrantů, jejich návraty do zemí původu a vytváření podmínek v jejich státech pro jejich návrat,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

„Poslední výroky kancléřky Merklové jsou zarážející a nepochopitelné, jako kdyby tady existovala německá říše vůdcovského typu a ostatní země byly jen jejími vazaly bez práva o čemkoliv rozhodovat. Jestli má jít potom evropská spolupráce tímto směrem, tedy, že budou o všech rozhodovat jen nejsilnější evropské ekonomiky, je třeba EU nakonfigurovat zcela jinak, nebo brzy dojde k jejímu rozpadu, přičemž emancipační tendence lze u některých zemí registrovat již nyní. Ve výrocích Merkelové o odsunu i migrantech tedy spatřuji obrovské nebezpečí pro další vzájemnou evropskou spolupráci a obávám se, že obranné reakce některých národních zemí, ne tak poslušných jako jsme my, na sebe nenechá dlouho čekat,“ domnívá se poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Merkelová usilovně zatlouká jak do své vlastní, tak do eurounijní rakve, jeden hřebík za druhým. Ve své podstatě jí za to děkuji. Opět se pouze potvrzuje, kdo je kdo, a to je dobře,“ míní poslanec SPD Lubomír Volný.

„Paní kancléřce Merkelové bych doporučil, aby raději mlčela. Středa nebyl její dobrý den,. Doufám, že její dny se už krátí,“ reagoval poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Angela Merkelová dlouhodobě škodí Evropě a Evropanům. Věřím, že již brzy skončí v propadlišti dějin. Bohužel, škody, které napáchala, budeme dlouho napravovat s nejistým výsledkem,“ míní poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Pomáhat lidem utíkajícím před terorem je samozřejmě správné. Každá země má však jiné možnosti. Proto jsem již od počátku migrace nechápal, proč necháváme iniciativu převaděčům uprchlíků a poté i neziskovým organizacím. Kritizoval jsem ty, kteří jsou příčinou válek, ale nakonec se nabízená řešení realizují až po letech dohadů. Navíc se nikdo neomluví za vnucené kvóty a další pochybné kroky EU. Dál se politikaří a hledá nepřítel za každou cenu. I za cenu lidských životů. Je to smutné a pro mne nepřijatelné,“ říká senátor KSČM Václav Homolka.

Německo dostojí své lidské odpovědnosti

„Imigrace je evropskou výzvou, pravděpodobně právě teď naší největší výzvou,“ řekla také Merkelová a zdůraznila, že imigrace musí být kontrolovaná: „Musíme určit– pokud možno podle standardů EU – kdo k nám může přijít a zůstat, a kdo ne.“

Utečenci a vyhoštění jsou podle kancléřky nyní ústředním tématem: „Je to otázka, která se v Evropě dlouho nenastolila.“ Vyzdvihla, že „Německo dostojí své lidské odpovědnosti chránit lidi, kteří utíkají před válkou a terorem, ale i odpovědnosti za udržení soudržnosti v Evropě“.

Velký odpor v ČR již vzbudila slova Merkelové k odsunu německy mluvících obyvatel po druhé světové válce. Oznámila světu, že ani hrůzy druhé světové války neospravedlňují vyhánění lidí z jejich domovů. Tato slova zvedla ze židle prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše (ANO), sociálního demokrata Jaroslava Foldynu a řadu dalších lidí.

autor: Lukáš Petřík