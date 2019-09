Nechutný skandál: „Tak nám umřel předseda,“ vykřikoval do mikrofonu ožralý politik ODS

Praha 10, tedy Vršovice a části katastrálních území Strašnice, Malešice, Záběhlice, Michle, Vinohrady, Hrdlořezy, Hloubětín a Žižkov, čítá přes 100 tisíc obyvatel a ve srovnání se zbytkem metropole se jedná o velmi výraznou městskou část. Nejen rozlohou, ale také jejími politiky. Právě z Prahy 10 pochází kupříkladu někdejší radní, který si potrpěl na vzhled, Milan Richter z ODS, poslanec Boris Šťastný anebo nepřehlédnutelná tvář ANO Radmila Kleslová, tamní exstarostka. Současná garnitura se však do povědomí dostává spíše než svými vstřícnými kroky nezapomenutelnými skandály.

Právě díky těmto textům získaly ParlamentníListy.cz mnoho dalších poznatků, které upozorňují na leckdy nepochopitelné myšlenkové pochody desítkových politiků. Jedním z nich je také místostarosta za ODS Filip Humplík. Ten byl svého času mimochodem předsedou celopražské ODS, jehož později nahradil Tomáš Portlík.

Vraťme se do května letošního roku. Ten byl kromě horka spojen ještě s jednou nepříjemnou událostí. S kolapsem bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody. O jeho výrazném pracovním vytížení psaly ParlamentníListy.cz opakovaně.

Připomeňme, že poslanec ODS, lékař a někdejší pražský primátor ve Sněmovně zkolaboval letos v květnu, kdy ho kolem poledne našel ležícího u výtahu jeho poslanecký kolega, který okamžitě zavolal záchrannou službu. Svoboda byl převezen do nemocnice s podezřením na mozkovou příhodu. Zanedlouho nato byl propuštěn do domácího léčení s tím, že ho nejvíce bolelo koleno, které si při pádu poranil.

V kostce zmíněná nepříjemnost však měla jednu vedlejší kolej. Tou bylo sezení zástupců ODS na Praze 10 krátce poté, co ke kolapsu docenta Svobody došlo. Naše redakce má hned tři svědectví, která spolu korespondují a která se shodla na tom, jak událost očima členů občanských demokratů probíhala.

„Bylo to tak, že se v tu dobu docentova kolapsu řešily nějaké věci a do mikrofonu mluvil Filip Humplík, který najednou oznámil, že nám umřel předseda,“ sdělil jeden ze zdrojů. „Ano, řekl to, pak mu někdo ten mikrofon vzal, respektive mu zabránil v pokračování,“ uvedl další přítomný člověk. Oba shodně uvedli, že je to sice už několik měsíců, ale na vše si dobře pamatovali, jelikož to prý byla rána z čistého nebe. „Nikdo v tu chvíli nevěděl, jestli je to pravda, nebo ne, ale o tom, že se ten incident stal, se mluvilo ještě několik týdnů poté,“ řekl člen ODS, s nímž jsme měli možnost hovořit.

Jeho závěr? „Filip byl picnutej, předtím pil, takže to možná myslel ze srandy, ale tak to nevyznělo,“ uzavřel podle jeho slov nepříjemnou událost.

autor: Tomáš A. Nový