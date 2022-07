Nedali je z ruky. My jsme prodali všechno. Libor Rouček dal vládě příklad, jak to skutečně udělali na Západě

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Část našeho problému způsobilo, že stát ztratil kontrolu nad těžbou a přenosovými sítěmi,“ analyzuje energetickou krizi bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček. Zdůrazňuje, že v krizové situaci je potřeba sáhnout k mimořádným krokům. Doporučuje prodávat pouze přebytky elektřiny a navíc tlačit na uzavírání dlouhodobých kontraktů výhodných pro běžné spotřebitele. „Měli a mohli bychom, když máme předsednictví, kurz lodi postupně otočit, aby ceny základních věcí, jako jsou energie, nebyly výhodné jen pro akcionáře, ale pro veřejnost a společnost, pro normální lidi. Jinak půjdou lidé do ulic a budou chtít radikálnější a revolučnější změnu,“ varuje.

Podmínky vyhlášení plynové nouze? „Dobrý kompromis.“

V těchto dnech se ministři zemí EU dohodli na formě případných úsporných opatření. Pokud Rusko zásadně omezí dodávky plynu do Evropy, členské státy budou moci vyhlásit stav „plynové nouze“. „Maximum, čeho bylo možné dosáhnout. Dobrý kompromis,“ komentuje aktuální jednání Rouček. „Je v zájmu všech s plynem šetřit. Deset nebo patnáct procent je reálné číslo. Koneckonců i u nás spotřeba za uplynulé měsíce klesla o patnáct procent. Bohužel patříme mezi státy, kde je riziko větší společně se Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem nebo Německem. Země jako Nizozemsko, Belgie nebo Dánsko problém nemají,“ dodává.

Některé státy EU dostanou výjimku, protože nejsou na plynu z Ruska závislé. Pokud někdo solidární nebude, sankcí se obávat nemusí. „Hovořil o tom i španělský premiér, že Španělsko bude schopné některé lodě se zkapalněným plynem přeorientovat do Evropy. Španělsko a Portugalsko také nejsou napojeny na plynovody dál do Evropy. Princip solidarity se potvrdil. Ano, některé, např. ostrovní státy mají výjimku,“ popsal Rouček. Nepochopitelný je podle něj spíš postup Maďarska. „Mají zásobníky naplněné asi z pětačtyřiceti procent, u nás již máme zásobníky naplněné na osmdesát procent. Viktor Orbán se příliš vázal na Rusko a nyní zjišťuje, že Rusko neplní závazky, a zoufale poslal ministra zahraničí do Moskvy. Kreml toho propagandisticky využil. Hlasování Maďarska je truc vůči Evropské unii a maďarskou situaci neřeší,“ dodal.

Názory o tom, že právě Orbán je tím, kdo správně na krizi reaguje, Rouček odmítá. „Populistické a hlavně neinformované řeči. Maďarsko má na jedné straně svalnaté řeči, na druhé straně i zastropování cen Orbán krok za krokem ruší, protože na to maďarský stát nemá, aby mohl ceny subvencovat,“ uvedl Rouček. „Maďarsku se prohlubuje deficit státního rozpočtu. Maďarsko nemá finanční rezervu jako Česká republika. Česká národní banka drží kurz koruny uměle nad vodou. Maďarsko si to nemůže dovolit a padá hodnota forintu. Zvyšuje se inflace a během několika měsíců uvidíme, že Maďaři budou mít vyšší inflaci než my a navíc za cenu dalšího zadlužování a snižování životní úrovně Maďarů,“ dodal.

„Sovětský svaz byl více vypočitatelný než Putinovo Rusko.“

V souvislosti s dodáváním plynu například ze Španělska ovšem zaznívá kritika, že mimo jiné i tento stát čerpá suroviny od autoritářských režimů. Cílem Evropy přitom je právě odpoutání od diktátorských autorit. „Když se podíváme na to, odkud bereme ropu, nebo v případě Španělska, odkud bere zemní plyn, jde o autoritářské státy. Nikdo si nedělá iluze o tom, že např. Saúdská Arábie, Kuvajt nebo Katar jsou vzorové demokracie. Nejsou. Jen taková je realita uplynulých padesáti let. Rozdíl mezi Alžírskem a Putinovým Ruskem je, že Alžírsko nikoho nenapadá. Nezačalo žádnou válku na rozdíl od Putinova Ruska. Tato válka se dá srovnat snad jen s napadením Československa hitlerovským Německem. Nemůžeme k agresi mlčet. Musíme reagovat. Nikdo do války jít nechce a reakcí je embargo,“ vysvětlil Rouček.

Při pohledu na jednání společnosti Gazprom je podle něj nutné se vyvázat z dohod s Ruskem. „Sovětský svaz byl mnohem více vypočitatelný, než je dnes Putinovo Rusko. Doplácí na to převážně Německo, které Rusku důvěřovalo od dob Sovětského svazu. Po lekci, kterou Němci a celá Evropa dostala, se nelze divit, že se chce Evropa ze závazků vyvázat. Letošní zima nebude jednoduchá, ale krok za krokem závislost snižujeme. Jsem přesvědčen, že do dvou let žádná závislost na Rusku existovat nebude. Pokud Rusko bude vypočitatelné, můžeme s Ruskem obchodovat. Jen musí změnit svůj způsob chování,“ dodal.

Zprávy o tom, že se úspěšně rozvíjí spolupráce Ruska a Číny, a úvahy, že veškerá snaha Evropy bude odměněna jen zbídačením nižších vrstev společnosti, Rouček odmítá. „Energetická nejistota žádné ekonomice nepomáhá. Ale jiná alternativa není. Pokud jde o rusko-čínský obchod, nekvete, jak nám někteří politici nebo komentátoři okrajových médií či politických stran tvrdí. Čína je v úplně jiné kategorii než Rusko. Rusko tvoří dvě procenta světového HDP, Čína dvacet. Čína má globální ekonomické ambice, ke kterým potřebuje spolupráci se Západem,“ popisuje Rouček. „Čína je velmi opatrná v tom, aby prováděla nějaký byznys, kterým by si poškodila obchod jak se Spojenými státy, tak s Evropou. Už dávno před válkou šly z Ruska, z nalezišť ropy a hlavně zemního plynu, toky do Číny, Čína potřebuje energie a Rusko je má. Rusku ale hrozí i nebezpečí, že bude stále více závislé na Číně. Z toho mají Rusové obavy. Rusko má sice zájem rozvíjet obchod s Čínou, na druhé straně má z Číny panickou hrůzu, aby Čína Rusko nespolkla a nezačala ho krok za krokem osidlovat,“ dodal.

„V krizové situaci je potřeba sáhnout k mimořádným krokům.“

V elektřině je Česko soběstačné. Jenže prodává elektřinu na lipskou burzu, pak ji spotřebitelé nakupují zpět za mnohonásobně vyšší ceny. Co k tomu říci? „Existuje společný evropský trh, kde se doposud prodávalo hlavně přes burzy. Jenže žijeme v krizové situaci. V krizové situaci je potřeba sáhnout k mimořádným krokům. Mimořádným krokem by opravdu bylo prodávat v Lipsku přebytky. Vyrobíme sto dvacet procent naší spotřeby. Čili dvacet procent se klidně může prodat na burze a zbytek upravit podle našich potřeb. Není to trvalé řešení, ale v krizovém období toto možné je,“ uvedl Rouček.

Přidává také doporučení, jak by mohla Česká republika využít předsednictví v Radě EU. „Druhá věc je do budoucna, aby u tak zásadních věcí, jako jsou energie, jako je elektřina nebo plyn, existovaly dlouhodobé kontrakty, které vyhovují spotřebitelům. Ne akcionářům energetických firem, kteří mají obrovské zisky. Česká republika, když má teď předsednictví, by měla tlačit na to, aby existovaly dlouhodobé, fungující, vypočitatelné kontrakty. Burza reaguje na jakýkoli podnět. Ať se cokoli na světě stane, výkyvy jsou i deset procent. Teď bohužel nahoru. Měli a mohli bychom, když máme předsednictví, kurz lodi postupně otočit, aby ceny základních věcí, jako jsou energie, nebyly výhodné jen pro akcionáře, ale pro veřejnost a společnost, pro normální lidi. Když to takto nebude, půjdou lidé do ulic a budou chtít radikálnější a revolučnější změnu.“



