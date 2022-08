Nedivím se, že se vám líbí Čaputová. Vašáryová a volby na Hrad. Řekla, co Češi dělat nemají

České prezidentské volby 2023 jsou pro Slováky důležité, říká slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáryová v podcastu Čekání na prezidenta Českého rozhlasu. Čechům by přála českou obdobu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Zároveň také varovala před „rakušanizací“ Česka, do které podle jejího názoru máme tendenci se stylizovat.

Jedním dechem dodala, že díky slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové si můžeme konečně brát ze Slováků příklad. „Konečně my budeme ten starší bratr a ne vy,“ pousmála se.

„Samozřejmě sledujeme vaši prezidentskou volbu velmi pozorně. Protože vy jste pro nás totiž opravdu důležití. Odmítli jste euro, sedíte na chodbě, když my se v eurozóně domlouváme. Ale musíte si uvědomit, že jste nám velmi pomohli. Dnes by jinak Slovensko mohlo být klínem ruského vlivu ve střední Evropě. To by nás absolutně hodilo někam jinam. Bez vás mohlo být dnes Slovensko v pozici Běloruska. Nikdy vám to nesmíme zapomenout, je třeba to stále připomínat,“ říká Magda Vašáryová v podcastu Čekání na prezidenta na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

Největší hrozbou pro Vašáryovou je, kdyby se Češi začali „rakušanizovat“: „To je pro mě největší nebezpečí. To je to, čeho se velmi bál Petr Pithart a upozorňoval na to při rozdělení Československa, že přestanete mít zájem o Balkán, přestanete mít kontakt s Východem. Budete si říkat, že nemusíte být už ani v EU, ani v NATO, že jste stejně ve středu, nikdo vás nemůže obejít, a to je to rakušanizování. Toho se velmi bojím,“ pokračovala slovenská herečka, která si všímá, že mnoho Čechu zapomíná, že jsou Evropané.

Varovala jít rakouskou cestou, kde nevidí dál, než za své hranice: „Takže rozmyslete si to. A nemyslete jen sami na sebe jako Rakušani. Máte zodpovědnost. Myslete i na nás a zvolte někoho, kdo bude mít přesah,“ apeluje.

Podle Vašáryové je právě střední Evropa ta nejnebezpečnější část v rámci tohoto kontinentu. „Podívejte se na historii, kde vznikaly války, kde během nich zemřelo nejvíce lidí, kde se, jak píše Timothy Snyder, podařilo rozvrátit státy,“ připomněla.

Není podle ní správný odhad, že prezident má v tomto kontextu slabé postavení: „Úřad prezidenta je mimořádně důležitý, při nejvíce krizových situacích představuje bod stability a jasná rozhodnutí. To je naše prezidentka. Bez ní bychom na tom byli velmi zle,“ řekla pochvalně na adresu Zuzany Čaputové.

Ani sto let po rozpadu monarchie podle diplomatky stále nevíme, kam patříme. „Podívejte se, co se děje v Maďarsku a jaká je nacionalistická vláda v Polsku. Je velmi důležité být si vědomi naší zodpovědnosti za osud celé Evropy. Protože my jsme ta její část, která na tom vždy byla nejhůře,“ zdůrazňovala Vašáryová.

„Nejsme bílé holubice a musíme si přiznat, že jsme za mnoho věcí zodpovědní. A s tím souvisí i to, koho si zvolíte na Pražský hrad,“ vzkázala českým občanům.

Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyšlo, že z osobností světové politiky Češi nejvíce důvěřují slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

Vašáryovou nepřekvapuje, že se Čechům Čaputová líbí, ale to podle ní neznamená, že je konsenzuální: „Ona je i buddhistka, to znamená, že ona se nenechá vyprovokovat hloupostmi, k ní neproniknete. Je to její velká síla. Vždy se snaží být nad věcí, to jí dává pozici klidu a nehrocení konfliktů. Velmi bych vám přála, abyste na Pražském hradě měli někoho, kdo bude takovouto osobou, která neuhnula nikdy ze svého přesvědčení, je to liberálně myslící demokratka trvající na vládě práva a na naší západní orientaci. To ale neznamená, že nevstupuje do soubojů. Důkazem toho je, že na ni útočí ruští trollové na sociálních sítích neuvěřitelným způsobem,“ uvedla herečka.

Zatím by ale průzkumům veřejného mínění nepřikládala velkou váhu: „Průzkumy veřejného mínění začínám sledovat tři měsíce před volbami. Do té doby vidím pouze určitou tendenci, nic víc.“

Vašáryová opakovaně upozorňovala na důležitost funkce prezidenta, která se netýká jen jednoho volebního období, ale má vliv i na to následující. „Jednou z nejpodstatnějších věcí, kterou prezident v naší parlamentní demokracii dělá, je, že jmenuje nejdůležitější osoby, které potom několik let určují kvalitu svých úřadů. Uvědomte si, jaká je to obrovská zodpovědnost.“

„Je proto velmi důležité zvolit na tento post lidskou bytost, která takovou zodpovědnost unese, protože někdy bude muset říct ‚tohoto ne‘ a poví to svému předsedovi vlády, kterého také jmenovala. Není to jednoduchý úřad a není to jenom o tom, že má limuzínu a že tam někde sedí na tom nádherném Pražském hradě,“ dodává Vašáryová.

