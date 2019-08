Neff: Hamáček spolkne výkal a bude se tvářit, že je to dort? Ministrem Ringo Čech?

Podle jeho slov má Zeman kolem sebe dva klauny: Jiřího Ovčáčka a Andreje Babiše. „Hamáček se domáhá čestného slova chlapa. To už je skřek nejvyšší úzkosti. Oznámil, že se potká s premiérem v pondělí. To je tedy odklad o dva víkendové dny. Tohle všechno jsou jen dobové tance. Podstatné je, co bude dál,“ uvedl Neff.

Hamáček má nyní dvě možností – buď vypoví koaliční smlouvu a odejde s ČSSD z vlády, nebo najde někoho jiného. „Ringo Čech by byla výborná figura,“ poznamenává Neff s tím, že toto je tedy varianta, že Hamáček spolkne výkal, který mu Babiš se Zemanem vpravili do ústní dutiny, a bude se tvářit, že je to dort.