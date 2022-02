Nejen Čechům podražilo. U Němců zaznamenali rekordní čísla

Anketa Pokud bude Petr Pavel opravdu kandidovat na prezidenta,... ... budu ho určitě volit 1% ... budu zvažovat jeho volbu 2% ... nebudu ho volit ani za zlaté prase 97% hlasovalo: 11382 lidí

Co může být pro obyvatele malou útěchou je, že v této situaci nebudou sami. Jak uvádí ekonom německého deníku Welt, Holger Zschaepitz, v lednu německý index cen výrobců, tedy ceny, za které výrobci prodávají velkoodběratelům, vyskočil o více než 25 %, což je nejvíce od doby, kdy se tento údaj začal měřit v roce 1949. „Tento nárůst je způsoben hlavně růstem ceny energií, ale i bez energií ceny producentů vzrostly o 12 %,“ uvádí ekonom.

Good Morning from #Germany where #inflation pressure accelerates. Producer Prices jumped by >25% YoY in Jan, this was the highest increase since PPI statistics began in 1949. Rise mainly driven by energy prices BUT even excluding energy, producer prices rose by a whopping 12% YoY pic.twitter.com/DjsTByUqQP

Německá Bundesbank (centrální banka) pak dle Zschaepitze předpovídá německé ekonomice v prvním kvartálu recesi, než přijde jarní oživení. O 0,7 procenta totiž poklesla již v posledním čtvrtletí roku 2021.

#Germany to enter recession in Q1 before strong spring recovery, Bundesbank says. Output in Europe’s largest economy may decline “noticeably” in Q1, having already shrunk by 0.7% in Q4 2021, the central bank said Monday in its monthly report. pic.twitter.com/Ui7m4rpMwa