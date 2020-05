Nejen Kalousek odchází. Dominik Hašek by vystoupil z ČSSD, kdyby v ní byl. Může za to Hamáček

Miroslav Kalousek zvažuje odchod z katolické církve... a není jediný, kdo dnes na odcházení pomýšlí. První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček vzpomenul na 78. výročí operace Anthropoid, při níž výsadkáři Jan Kubiš a Josef Gabčík zlikvidovali Reinharda Heydricha. „Nezapomínejme, za co bojovali, svoboda a demokracie nejsou samozřejmost,“ napsal vicepremiér. V reakci na to se ozval někdejší slavný hokejový brankář a možný kandidát na prezidenta v roce 2028 Dominik Hašek. Slova k významnému výročí však od něho nezazněla. Hamáček to od něho pořádně schytal.

Anketa Prospívá České republice účast ČSSD na vládě? Prospívá 11% Neprospívá 89% hlasovalo: 5956 lidí

Před 78 lety výsadkáři Jan Kubiš a Josef Gabčík zlikvidovali nacistického vraha Reinharda Heydricha, organizátora holokaustu a „kata českého národa”. Máme hrdiny, buďme na ně hrdí! A nezapomínejme, za co bojovali, svoboda a demokracie nejsou samozřejmost. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 27, 2020

„Oni nepokládali životy za to, abyste vy socani srali na demokracii a cpali republiku další totalitě do chřtánu, soudruhu Hamáčku,“ podával si Hamáčka další z řady komentářů.



Ale hutná byla nejen samotná diskuse; brzo se ozval i Dominik Hašek. „Táhnout s komunistama za jeden provaz a nestyděl se napsat takovýto tweet... to vyžaduje nemít páteř. Mít takovéhoto lídra, okamžitě v daném spolku končím,“ uveřejnil na Twitteru a příspěvek doplnil emotikonem zvracejícího smajlíka.

Táhnout s komunistama za jeden provaz a nestyděl se napsat takovýto tweet..... to vyžaduje nemít páteř. Mít takovéhoto lídra, okamžitě v daném spolku končím ?? https://t.co/HYihmNArHS — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 27, 2020

Hašek i další diskutující reagovali na aktuální rozložení v Poslanecké sněmovně, kde menšinový kabinet stran ANO a Hamáčkovy ČSSD vládne za podpory komunistů.



„O hrdinech odboje by neměl mluvit šéf partaje, která zbaběle udržuje u moci komunisty, protože se bojí výsledků příštích voleb. Kdyby Kubiš s Gabčíkem přežili válku, komunisti by je zavřeli nebo popravili,“ vytmavil to Hamáčkovi za podporu komunistů vládě uživatel Jaroslav Bulíček.