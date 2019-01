Nejen Putin. Také někdo mnohem větší a mocnější. Analytik Janda ví, proč Soukup kandiduje

17.01.2019 16:21

Majitel a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup oznámil vstup do politiky, čímž rozvířil české společenské vody. Někteří lidé mají za to, že jsou jeho politické sliby svou kvalitou srovnatelné s jakostí toaletního papíru, jiní mu přejí úspěch a doufají, že se svým hnutím LIST Jaromíra Soukupa uspěje. Analytik think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda vidí za Soukupovým vstupem do politiky Rusko a Čínu.