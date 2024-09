Nejen Vuhledar. Krize Ukrajiny na celém jižním Donbasu

Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 2% Martin Kuba 16% Je to úplně jedno 82% hlasovalo: 6028 lidí Kolektiv stojící za webem válka.online popisuje vývoj ruské agrese na Ukrajině v 944. den jejího trvání. Situace se pro ukrajinské obránce zhoršuje zejména u strategického těžebního města Vuhledar, které v donbaské oblasti dlouhodobě plní roli jakési pevnosti před postupujícími ruskými vojsky. Město se prý dostává do ruských kleští. „Rusové zde mají velkou převahu v živé síle, což jim umožnilo dostat se až na samotné předměstí Vuhledaru. Zároveň se okolo města začíná tvořit kotel. Okupanti zde mají značné ztráty, což ukazují videa videa 72. samostatné mechanizované brigády, která město a okolí brání. Ukrajinské kanály informují (dále např. ukrajinský bloger Myrošnykov) o tom, že ruské síly postupně získávají pozice na západ od Vuhledaru směrem k silnici spojující město s Bohojavlenkou. Tento postup, pokud by se okupantům podařilo přerušit tuto klíčovou komunikaci, by mohl výrazně ztížit obranu Vuhledaru, kterou se snaží dále nahlodat masivním ostřelováním ze salvových raketometů,“ varuje kolektiv autorů webu valka.online.

Zhoršující se situaci na bojišti popsal i voják 24. samostatného praporu Ajdar Stanislav Osman na sociální síti Telegram.

Českoukrajinský bloger Vasyl Kapustej, který přináší informace o dění na bojišti dlouhodobě, hovoří o tom, že situace se zhoršuje na celém jižním Donbasu a stává se kritickou. Odkazuje na twitterové vlákno analytika Clementa Molina.

Sitiace na jižním Donbasu se stále zhoršuje a stává se opravdu velmi kritickou.

Pád Vuhledaru a dalších obcí a městeček je bohužel jen otázkou času…

Více info ve vlákně od @clement_molin

?????? https://t.co/75gvyXsxT4 — Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) September 24, 2024

Podle Molina bude ukrajinská armáda nucena během několika dní Vuhledar opustit. Molin hovoří i o špatné situaci na frontě u Pokrovsku, kde v uplynulém týdnu Rusko postoupilo na okraj třetí obranné linie a obsadilo celé město Hrodivka.

The operational situation is worsening for Ukraine???? Armed Forces in the South Donetsk direction.

In the following days, Russia ???? will reach Kourakhove and Ukraine will be forced to leave Vuhledar, its main stronghold on this front.

??THREAD??1/20 ?? pic.twitter.com/nJPRn2cYKe — Clément Molin (@clement_molin) September 23, 2024

Následující video ukazuje ruský útok východně od města Ukrajinsk, na poli, kde nejsou téměř žádné stopy po ostřelování. Stalo se tak západně od města Ukrajinsk, které Rusko dobylo před několika dny. „Tento postup ohrozil ukrajinskou baštu Selydove. Navíc, západně od železniční trati již nejsou žádné obranné linie,“ upozorňuje Molin. „Ruský cíl není těžké pochopit. Nyní mají zázemí na železnici. To jim umožní projet a pokusit se dostat k jezeru v Kurachove,“ dodává. Kdyby Rusové dorazili k dvacetitisícovému Kurachove, tak by to prý pro Ukrajince znamenalo i nutný ústup z pozic v nedaleké Kurachivce a Hrynku.

But if the situation on the Pokrovsk 'city' front is more or less under controll, it is not the case on the Pokrovsk/Kourakhove axis.

This video geolocated by https://t.co/XDSVz4SmxD shows a russian assault east of Ukrainsk, on a field where there are barely no scars of shelling pic.twitter.com/YREKX87bhh — Clément Molin (@clement_molin) September 23, 2024

Molin také sesbíral data od tzv. OSINT pozorovatelů, kteří se snaží monitorovat ztráty obou válčících stran. „Na základě analýzy Rusko při ofenzivě Avdijivka-Pokrovsk-Kurachove ztratilo 1715 (1352 zničených) vozidel. Mezi nimi 780 bojových vozidel, 358 tanků a 73 nákladních vozidel. Ukrajina přišla o 336 vozidel,“ uvádí.

Based on @naalsio26 analysis, Russia lost 1 715 (1352 destroyed) vehicles on its Avdiivka-Pokrovsk-Kourakhove offensive. This data is from @WarSpotting, a very good source.

Ukraine lost 336 vehicles.

Among them, 780 AFV, 358 tanks and 73 trucks. pic.twitter.com/dXDTwFaqAd — Clément Molin (@clement_molin) September 23, 2024

Ve Varšavě sídlící běloruský mediální projekt Nexta informoval, že 72. brigáda ukrajinské armády dnes dopoledne započala ústup z Vuhledaru. „Analytici poznamenali, že situace ve městě je kritická a že se pravděpodobně jedná o poslední fáze jeho obrany. Naznačují, že obranné síly se pravděpodobně stáhnou do Bohojavlenky,“ uvádí server. Bohojavlenka je od Vuhledaru vzdálená zhruba 10 kilometrů a cestou tam musí vojáci projet dalšími dvěma sídly.

The 72nd brigade of the AFU has started retreating from Vuhledar - Forbes

Analysts noted that the situation in the town is critical and these are likely to be "the last stages of its defense." They suggest that defense forces are likely to withdraw to Bogoyavlinka

"The latest… pic.twitter.com/JYGBM7X0Uq — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2024

Další twitterový účet World at war připomíná, že 72. mechanizovaná brigáda ukrajinské armády dokázala takřka nemožné – proti Rusům držela Vuhledar dva roky. Nyní se ale musí stáhnout na hlubší obranné linie.

????UKRAINE HAS BEGUN THE RETREAT FROM VUHLEDAR"

The 72nd Mechanized Brigade has achieved a rare feat: defending the same front-line town for nearly two years. But even the best-equipped brigade can’t hold the line forever. pic.twitter.com/9usmFthvPM — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) September 25, 2024

Vyplnila se tak předpověď švédského vojenského experta Mikaela Valterssona, který před týdnem predikoval, že Ukrajinci budou muset Vuhledar nejpozději do měsíce opustit. Nyní Valtersson na sociální síti X zrekapituloval dění na donbaské frontě a přidal několik postřehů k chystanému ukrajinskému ústupu i k údajné ruské chybě. „Ukrajinské síly stahují všechny jednotky z Nevelské kapsy, východně od řeky Vovča. Současně ukrajinská armáda přesunula zálohy k Cukuryni, aby se pokusila zastavit ruský postup na západ a jihozápad. Rusko zastavilo jakýkoli větší útok na Gornik a rovněž vyslalo posily do Cukuryne. Je jen plýtváním ruských zdrojů útočit na Gornik čelně, když ruské velení mohlo místo toho vytvořit velký kotel severně od Kurachovské přehrady a donutit Ukrajince opustit jak Gornik, tak zbytky ukrajinských opevnění západně od řeky Vovča,“ zhodnotil. V dalších dnech očekává velmi tvrdé boje: „Boj v okolí Cukuryne bude po několik dní velmi krutý. Během této doby budou proukrajinští zástupci tvrdit, že zastavili ruský postup, a proruští budou poukazovat na území zabrané v Nevelském kotli, tedy na této frontě.“

NEWS UPDATE: SELIDOVE-KURAKHOVE FRONT, MORNING SEP 25th 2024

UkrAF are withdrawing all units from the Nevelske pocket, east of the Vovcha river. At the same time UkrAF has moved reserves to the Tsukuryne to try to stop Russian advances to the west and southwest.

RuAF has… pic.twitter.com/1qiiu9qopL — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) September 25, 2024

