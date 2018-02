Nejen k Zemanovi a Babišovi míří tento velmi důležitý dopis. Sepsal ho podplukovník

Petiční výbor Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU českým politikům oznámil, že petice proti evropské regulaci držení zbraní má více než 110 tisíc podpisů. Těmto petentům se ani za mák nelíbí, že dne 7. února 2018 vaše vláda schválila návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Zmíněný zákon byl přijat, aby bylo vyhověno nové směrnici o kontrole zbraní z dílny EU, kterou Černý spolu s asi 300 tisíci držitelů zbrojních průkazů důrazně odmítá.

„Tento krok vlády ... považujeme za selhání vůči svým zákona dbalým občanům, jejichž práva, svobody a majetky mají být státem nejen garantovány, ale i chráněny. Jak jistě dobře víte, výše zmíněná směrnice je z pohledu řady bezpečnostních expertů, znalců z oblasti zbraní a střeliva a celkově z řad odborné veřejnosti právem považována v současné bezpečnostní situaci za zcela neadekvátní, neuvěřitelně diletantsky připravenou a v konečném důsledku i pro bezpečnost České republiky škodlivou,“ napsal vládě za petiční výbor Černý.

Podplukovník ve výslužbě je toho názoru, že držení zbraní je v České republice ošetřeno legislativně dostatečně. Náš model je podle Černého dokonce jedním z nejlepších na celém světě a implementace směrnice EU tento dobře fungující systém jen oslabuje. Tak to alespoň vidí Černý, který připomněl, že ke směrnici se v minulosti kriticky stavěl i prezident Miloš Zeman.

„Právě proto je pro nás nepochopitelné rozhodnutí vaší vlády v demisi, které naprosto nekoresponduje s vůlí valné většiny volených zástupců napříč politickým spektrem, kteří zastupují zájmy občanů České republiky. Jsme rozhořčeni o to více, že uvedený návrh novely zákona o zbraních podle veřejně dostupných zdrojů neprošel standardním meziresortním připomínkovým řízením, kdy jej ministr Robert Pelikán nenechal projednat Legislativní radou vlády a na jednání vlády samotné uplatnil pro nás nepochopitelně pouze své osobní stanovisko předsedy této rady. Je nutné vzpomenout také fakt, že samotný obsah návrhu novely zákona o zbraních, který implementuje směrnici, naprosto odporuje jak původnímu programovému prohlášení vaší vlády z úvodu tohoto roku, tak stanoviskům dvou výborů Senátu (výbor ‚bezpečnostní‘ a ‚petiční‘),“ pokračoval podplukovník ve výslužbě.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ANO 2011

Ministr spravedlnosti v demisi

ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Petiční výbor proto vyzval premiéra v demisi Andreje Babiše, aby konečně hájil zájmy českých občanů. Měl by stáhnout zmíněný zákon z projednávání, nebo by se měl postarat o to, aby byl zákon smeten pod stůl. Kromě toho by měl Babiš razantně odmítat další bruselské zákony, které jsou v rozporu se zájmy České republiky.

„Závěrem, z pohledu našeho členství v Evropské unii, je nyní velmi důležité, abyste dokázali eliminovat právě takové chybné unijní regulace, v tomto případě dokonce velmi škodlivé paskvily, neb jen kvůli těmto chybám současného ‚předreformního‘ vedení EU zcela zbytečně dochází k zesilování protievropských nálad u nás u opravdu nemála občanů, vašich voličů,“ uzavřel dopis Černý.

Psali jsme: Evidentní nesmysl z EU předkládaný Babišovou vládou. Občané budou připraveni nejen o svá práva, ale i o své majetky. Navíc vás to bude stát až deset miliard. Vědec varuje Okamura: Každá, i malá regulace ze strany EU, je pro nás nepřijatelná V Brně protestovali odpůrci zákona o zbraních. Do ulic vyšli i prvorepublikoví četníci a vojáci v historických uniformách Levicový web spojil poslankyni Černochovou s vrahem z Floridy. Jenže tak blbě, že z toho okamžitě začaly vznikat vtipy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp