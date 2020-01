Nejenom o Válkové. Slonková dostala ťafku od Zemana. A Bartoš vzkaz, který si za rámeček nedá

Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro Blesk.cz obul do exministryně spravedlnosti za hnutí ANO Heleny Válkové. Podle prezidenta se dopustila tak moc nešťastného výroku, že s ní mluvil o stažení její kandidatury na ombudsmanku. Poté se obul do novinářky Sabiny Slonkové, vynadal Číně a konstatoval, že prezident Spojených států Donald Trump zpackal operaci, v níž šlo o usmrcení íránského generála Kásima Sulejmáního.

Na úvod se prezident Zeman vyjádřil k exministryni spravedlnosti Heleně Válkové, k její kandidatuře na ombudmanku a k její spolupráci s rudým prokurátorem Josefem Urválkem před rokem 1989. Anketa Prospěla existence TOP 09 české demokracii? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15612 lidí

„Jsou tam dva otazníky. První. Proč jsme tyto informace neměli v době, kdy se paní Válková stala ministryní spravedlnosti. Každý ministr je proklepávám odshora dolů a naopak, a tady se nic takového neobjevilo,“ pravil prezident.

Druhý otazník prý Zemanovi naskočil ve chvíli, když Helena Válková prohlašovala, „že nevěděla, kdo to byl Josef Urválek,“ kroutil hlavou prezident, jenž připomněl, že rudý prokurátor Urválek posílal nevinné lidi na smrt, a i kdyby s tímto člověkem psala Válková článek jen o kůrovci, tak je to problém. Ne kvůli tématu článku, ale kvůi spoluautorovi.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Víte, paní profesorka měla už jeden nešťastný výrok, že se toho za protektorátu tolik nedělo. On se každý z nás dopouští občas nešťastného výroku, ale toto je nešťastný výrok takového kalibru, že si vážím toho, že paní profesorka Válková nominaci odmítla. Včera na plese jsme se sešli s Andrejem Babišem, společně jsme jí zavolali a řekli jsme jí, že by bylo dobré, když vystupuje v televizi, tuším v Událostech, komentářích, tak by bylo dobré, aby toto stažení nominace oznámila sama. Je rozumné, že se nominace vzdala,“ zdůraznil Zeman.

V obecné rovině však také konstatoval, že onen článek, který psala Válková a Urválek, se týkal ochranného dohledu nad nebezpečnými zločinci, a na tom není nic špatného.

„Můj vztah s paní profesorkou se po lidské stránce nemění,“ uzavřel toto téma Zeman.

Na pozici ombudsmanky by si dokázal představit např. exministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD).

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Zaslechl jsem, že Jan Hamáček uvažuje o Kateřině Vlachové a pokud by s tím za mnou přišel, tak bych proti tomu nic neměl. Já ji mám rád, i když jsem se s ní pohádal kvůli inkluzi, ale to se nevylučuje. Za druhé si myslím, že ona má hodně energie. Někdy možná až příliš. A za třetí, ona je mladá, takže jí nikdo nemůže připomínat komunistickou minulost,“ pravil Zeman.

Poté se vyjádřil ke znovuzvolení Ivana Bartoše předsedou Pirátské strany. Nechtěl to nijak zvlášť komentovat, ale přece jen mu jeden vzkaz poslal. „Pokud se chce stát premiérem, tak napřed musí vyhrát volby,“ zdůraznil prezident s tím, že i po volbách v roce 2021 bude premiérem jmenovat člověka, který ty volby vyhraje. Pokud je vyhraje Bartoš, stane se premiérem.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako bývalý předseda ČSSD věnoval prostor také situaci v ČSSD. Zalitoval, že se Jiří Zimola vzdal pozice předsedy jihočeské ČSSD. „V politice nevyhráváte tím, že se funkcí vzdáváte, ale tím, že je dobýváte,“ konstatoval Zeman.

Pokud Zimola povede hnutí Změna 2020, tak v krajských volbách může podle Zemana získat pět procent, což není mnoho. „V parlamentních volbách už vůbec ne,“ upozornil Zeman.

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po prvních dvaceti minutách rozhovoru přišel na přetřes i údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle serveru Neovlivní.cz dorazil do Česka další audit, v němž je řečeno, že premiér je ve střetu zájmů. Zemana tato zpráva však zatím nechává v klidu. Připomněl, že za serverem Neovlivní stojí Sabina Slonková, která spolupracuje s Jiřím Kubíkem. „To jsou novináři, kteří příliš neuspěli v jiných médiích, tak si založili médium vlastní,“ vyjádřil svůj názor Zeman. Server Neovlivní podle prezidenta také napsal, že do Česka dorazila auditní zpráva na šest ministerstev, a později se prý ukázalo, že to není pravda. „Jak já mám věřit serveru Neovlivní, když lže,“ uzavřel toto téma prezident.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fotogalerie: - Statisíce proti Babišovi a Zemanovi

V rozhovoru došlo i na Írán a usmrcení velitele íránských jednotek Kuds generála Kásima Sulejmáního. Podle Zemana šlo o nepovedenou akci amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože svou akcí sjednotil miliony Íránců v jednom šiku za vládou ajjatoláhů, což si pravděpodobně Trump nepřál.

„To asi Trump nechtěl. Proto to považuji za zpackanou akci, protože toto zavraždění ajjatoláhům pomohlo, nikoli uškodilo,“ zdůraznil Zeman, který se neobává, že to povede k další válce. „Nevěřím tomu, že by to byl obrovský konflikt. Na to prostě Írán nemá. Írán je v ekonomické krizi. Přece, když něco podniku a posílím tím svého nepřítele, no tak je to zpackaná akce,“ uvedl k tomu prezident.

„Tady bych zcela výjimečně souhlasil s Karlem Schwarzenbergem,“ pravil Zeman s poukazem na skutečnost, že Schwarzenberg odsoudil zabití příslušníka jednoho státu armádou druhého státu na území třetího státu, a to bez předchozího vyhlášení války.

Psali jsme: „Šišla.“ „Ani ve snu.“ Schwarzenberg psal o Íránu. A toto se děje i v TOP 09

Zmínil i své cesty do Číny.

„Já jsem byl v Číně už pětkrát, takže jsem se rozhodl, že letos požádám Jana Hamáčka, aby tam jel místo mě. Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala, takže toto může být určitý signál,“ uvedl Zeman s tím, že sice má pochopení pro to, že vládu v Pekingu irituje vztah pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) k Číně, i plánovaná cesta předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan.

„V Číně musí pochopit, že máme jiný politický systém a nemůžeme nic nařizovat samosprávě ani opozici. Šťastná země, která nemá opozici, ale obávám se, že to té zemi nakonec uškodí,“ konstatoval prezident.

Pokud jde o Kuberovu cestu na Tchaj-wan, Zeman má jasno. „Pokud k ní dojde, tak mohu konstatovat, že to zhorší naše ekonomické vztahy s druhou nejsilnější ekonomikou světa. To mohu garantovat,“ pravil prezident.

Jaroslav Kubera



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté přehodil výhybku k Ruské federaci a k ruskému doporučení, abychom udělali tlustou čáru za sovětskou okupací ze srpna 1968. „Žena si o tom chce promluvit s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem, až pojede na oslavy 75. výročí konce války. To bych já jim mohl doporučit, aby udělali tlustou čáru za minulostí a zapomněli na to, že tuto válku vyhráli,“ řekl Zeman.

Pokud někdo na ruském ministerstvu zahraničí vysílá České republice takováto doporučení, pak by podle Zemana takovýto člověk měl ve své funkci urychleně skončit.

V souvislosti s Ruskou federací zmínil také pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze 6. Podle Zemana by se s tímto pomníkem nemělo „šibovat“. A pokud jde o tolik diskutované vlasovce, podle prezidenta by v pražských Řeporyjích pomník mít neměli. Zeman připomněl, že vlasovci sice na konci války pomohli Praze, ale předtím se dopustili řady kontroverzních činů nebo dokonce zločinů a jeden pozitivní čin nemůže vyvážit několik negativních. „Tři sta lidí tam (v Praze) padlo, všechna čest. Ale ty zločiny předtím to neomlouvá,“ zdůraznil Zeman.

Když se hodina rozhovoru blížila k závěru, Zeman věnoval pozornost svému zdraví. Nejezdil prý do krajů tak často jako dřív, protože ho trápily jeho nohy. Také měl celou řadu povinností jako novoroční oběd s premiérem, s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a čeká ho oběd s předsedy obou komor Parlamentu. Při svých cestách do krajů si prý letos chce dát Zeman pozor, aby jeho výlet nemohl být interpretován jako podpora konkrétním politikům.

Možná se vydá na „krajský výjezd“ i do Prahy. „Můj vztah k primátorovi Hřibovi není naplněn láskou, ale pokud mě pozve, budu o tom uvažovat,“ uvedl prezident.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté prozradil, jak se mu podařilo přibrat už sedm kilogramů. „To tajemství je poměrně jednoduché a jmenuje se puding. Buď vanilkový nebo čokoládový a v něm je přimíchána nějaká záhadná substance, která zvyšuje chuť k jídlu. Jednak tou substancí a jednak tím pudingem dosáhnete toho, že máte váhový přírůstek asi jeden kilogram za týden,“ prozradil prezident.

Z úst hlavy státu také zaznělo, že ho právě dcera Kateřina přiměla k tomu, aby se svým zdravým začal něco dělat. „Polibkem a pohlazením,“ poslal Zeman „nátlakvé metody“ své dcery. Ale teď se prý zase vydá na studia, takže bude v České republice

Psali jsme: Prezident Zeman? Je brzy hodnotit. Klaus to také zkazil na konci. Jiří Paroubek o prezidentovi a možné nástupkyni Greta v průšvihu, tohle na ní prasklo. Vážný problém má i šiřitel lži o Zemanově rakovině Jde i o Zemana. Lidé nevěří, že se všem měří stejně. Pekarová Adamová naznačila vážnou věc Prezident na plese tančil s manželkou i s Babišovou. Museli ho vést, kymácel se, posmívá se Šafrofórum

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.