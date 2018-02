Nejmladší Češi jsou v rámci zemí V4 nejvíce skeptičtí k EU, mladí Slováci k NATO, odhalila studie

Mladší Češi mají nejskeptičtější postoj v rámci stejné věkové kategorie obyvatel čtyř středoevropských zemí z uskupení Visegrádské čtyřky (V4), do které kromě Česka patří i Maďarsko, Polsko a Slovensko, k Evropské unii. Tu totiž vnímá kladně méně než polovina Čechů, kteří jsou mladší petatřiceti let. Nejkladnější vztah k EU mají v regionu z mladší generace Poláci. Mladí Slováci jsou zase nejskeptičtější při hodnocení NATO.

V názoru na NATO je v regionu nejvíce skeptická mladší generace Slováků, vyplynulo to ze studie bratislavského nevládního institutu Globsec, jenž každoročně organizuje stejnojmennou mezinárodní konferenci. Podle informací ČTK vnímá EU jako dobrou věc necelých čtyřiačtyřicet procent Čechů ve věku osmnáct až čtyřiadvacet let a něco málo přes jednačtyřicet procent Čechů ve věku pětadvacet až čtyřiatřicet let. Opačný názor měla čtvrtina českých respondentů ve zmiňovaných věkových kategoriích.

Pro setrvání v Evropské unii by se v případném referendu vyslovila necelá polovina mladších Čechů a naopak vystoupení z EU by podpořila čtvrtina dotazovaných. Velmi dobře hodnotí EU mladší generace Poláků, zhruba tři čtvrtiny z nich označili EU za dobrou věc.

Co se týká hodnocení NATO, k tomu jsou ve střední Evropě nejskeptičtější mladí Slováci. Pouze necelá polovina z nich vnímá Severoatlantickou alianci kladně a zhruba šestina záporně. Zhruba polovina dotazovaných Slováků se nepřiklonila na žádnou stranu nebo neodpověděla.

Psali jsme: Předseda vlády Andrej Babiš navštíví Maďarsko a zúčastní se summitu V4 Premiér Babiš: Vláda schválila příspěvek na společný projekt V4 v Libyi Krumer (SPO): Vrcholní politici EU nás považují za méněcenné Visegrád získá v boji proti kvótám nového spojence. Ze slov nastávajícího rakouského kancléře v Bruselu omdlévají

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab