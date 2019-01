Nejoblíbenějším hejtmanem je Čunek, nejpopulárnější hejtmankou Jermanová. Nejhorší zástupci krajů jsou Bernard, Vondrák a Stráská, ukázal výzkum

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla až do konce volebního období? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 3216 lidí ParlamentníListy.cz mají k dispozici aktuální průzkum agentury Phoenix research, který měřil popularitu jednotlivých hejtmanů. Průzkum byl proveden mezi 30. listopadem loňského roku a 9. lednem 2019.

Lidé nejvíce pozitivně vnímají Jiřího Čunka , zlínského hejtmana, jenž hájí barvy KDU-ČSL. Sympatie mu vyjádřilo rovných 29 procent dotázaných. Čunek současně patří k těm, kteří jsou nejméně populární, respektive nejvíce negativně vnímaní. Negativně a spíše negativně ho vnímá hned 33 procent respondentů.

Druhou příčku obsadil liberecký hejtman Martin Půta ze STAN se ziskem 28 procent pozitivních hodnocení. Negativně jej pak vnímá 31 procent. Jako třetí se umístila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO, získala o pouhé procento méně než Martin Půta, tedy 27 procent. Na rozdíl od pánů z prvních dvou pozic však získala o poznání méně negativních hodnocení (25 procent) a je také jednou ze dvou představitelů kraje, kteří mají více pozitivního než negativního hodnocení.

Celkové hodnocení

Dodejme, že hejtmanka Pokorná Jermanová i její liberecký kolega Martin Půta se na konci roku 2017 ústně vzdali svých poslaneckých mandátů. Ty si naopak ponechali všichni zbylí zástupci ANO: Vondrák, Okleštěk a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Zmíněná trojice, která to má paradoxně do Prahy násobně dál než Půta a Pokorná Jermanová, zastává současně poslanecký i hejtmanský mandát.

Na opačném pólu najdeme Ivanu Stráskou , jihočeskou sociálnědemokratickou hejtmanku. Sympatie jí vyjádřilo pouhých sedm procent dotázaných, nesympatická je potom dvaceti procentům. Celých 73 procent dotázaných pak uvedlo, že Ivanu Stráskou nezná. Druhým od konce je již zmíněný moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák z ANO. Pozitivně jej vnímá tristních jedenáct procent respondentů, negativně osmnáct procent a vůbec jej nezná 71 procent. Plzeňský hejtman Josef Bernard z ČSSD získal taktéž jedenáct procent pozitivních hlasů, negativních pak 26 procent. Vůbec jej nezná 63 procent.

Při pohledu na mediální výstupy nejhůř hodnocených hejtmanů zůstává pravdou, že o nich není de facto ani vidu, ani slechu.

Výřez z grafu: pozitivní hodnocení

Čtvrtým nejlépe hodnoceným hejtmanem je Martin Netolický (ČSSD) z Pardubického kraje s 24 procenty pozitivních a 28 procenty negativních hodnocení. Dalším je komunista Oldřich Bubeníček z Ústeckého kraje s 23 procenty pozitivních a 27 procenty negativních hodnocení. Šestým je pak Jiří Běhounek z Vysočiny, který kandidoval za ČSSD, jemu vyjádřilo sympatie 22 procent, a naopak 21 procentům je nesympatický. Následuje Bohumil Šimek z ANO, další neviditelný hejtman, tentokrát z Jihomoravského kraje, který obdržel 19 procent pozitivních a 22 procent negativních hlasů. Pražský nováček Zdeněk Hřib, jenž reprezentuje Piráty, získal 18 procent pozitivních hlasů, negativních 21 procent. Královéhradecký hejtman Jiří Štěpán z ČSSD obdržel 16 procent pozitivních hlasů. Je však hejtmanem, který také získal nejvíce negativních hlasů – 37 procent.

Karlovarskou hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou z ANO pozitivně vnímá jen 14 procent dotázaných, stejně jako Ladislava Oklešťka (ANO) z Olomouckého kraje. Hejtmanku však negativně hodnotí 32 procent všech účastníků měření, Ladislava Oklešťka 24 procent.

Z historie funkce hejtmana:

V České republice byla funkce hejtmana zavedena (z historického hlediska obnovena) od roku 2000 se zřízením třinácti krajů jakožto vyšších územně samosprávných celků. V čele čtrnáctého kraje v České republice, hlavního města Prahy, stojí primátor.

Hejtmana volí ze svých řad do svého čela zastupitelstvo kraje, tomu také hejtman za výkon své funkce odpovídá. Hejtman zastupuje kraj navenek. Pro úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich pověření. Od roku 2000 do roku 2008 byla většina hejtmanských pozic obsazena členy ODS, v roce 2008 byli do pozic 13 hejtmanů zvoleni členové ČSSD, mimo Ústeckého kraje, kde je hejtmanem člen KSČM.

Po volbách v roce 2012 ČSSD obhájila většinu hejtmanských křesel a zůstalo jí 11 hejtmanů mimo krajů Ústeckého (KSČM) a Libereckého (Starostové pro Liberecký kraj).

Volby do zastupitelstev krajů 2016 byly prvními, kdy většinu hejtmanských postů neovládla jedna strana: pět hejtmanů získala ČSSD, pět hejtmanů hnutí ANO a po jednom KDU-ČSL, STAN a KSČM.

autor: B. Richterová a T. A. Nový