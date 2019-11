Největší kritik radnice v Kroměříži promluvil o místních poměrech

Největším kritikem a nepřítelem současného vedení kroměřížské radnice je zcela určitě opoziční zastupitel Tomáš Opatrný (ANO), který se nebojí zcela otevřeně kritizovat a zpochybňovat kroky, které vedení města podniká. V rozhovor pro Týdeník Kroměřížska uvedl, že svého rozhodnutí jít do politiky nelituje, a to i přesto, že je veřejně lynčován.

Jak ale sám řekl, nedělá mu radost ukazovat na chyby a nečinnost vedení města, ale přistoupil na rozdělení rolí v zastupitelstvu. „Smysl opozice nevidím v destrukci, ale v náležité kontrole těch, co vládnou. Jako opoziční zastupitel se snažím veškeré materiály a problematiku nastudovat a nestydím se ozvat tam, kde cítím pochybnosti nebo vidím nedostatky,“ uvedl Tomáš Opatrný v rozhovoru pro Kroměřížský Týdeník.

Minulé jednání zastupitelstva se muselo konat na pokračování, jelikož Tomáš Opatrný předložil celkem 12 bodů k projednání. Všechny změny byly ale vesměs smeteny pod stůl. Jako předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo se čtyřmi dokončenými kontrolami, přičemž ve třech případech bylo zjištěno pochybení. „Zjistili jsme, že mnoho žadatelů o dotace předkládá nepravdivá čestná prohlášení, kdy vnitřní kontrolou na radnici nedošlo k odhalení těchto vad žádostí. Žádná z komisí nedodržela zastupitelstvem stanovená pravidla pro hodnocení žádostí. Protokoly o hodnocení žádostí jsou vyhotovovány účelově až dodatečně. Dále nebylo možné doložit, že v komisích je dostatečně dbáno na vyloučení střetu zájmů mezi členy komisí a jednotlivými žadateli o dotace. A v případě jedné komise jsme odhalili úplně neplatné hlasování o přidělení dotací,“ uvedl Opatrný.

Starosta Kroměříže Jaroslav Němec a hnutí ANO jsou ve městě na válečné stezce, Tomáš Opatrný je veřejně lynčován. Kdo s tímto bojem začal? „Nerad bych sypal sůl do starých ran. Osobně jsem se snažil s panem starostou mít vždy korektní vztah. Počátky rozkolu starosty Němce a hnutí ANO vidím v době, kdy se rozhodovalo o kandidátovi za Hnutí ANO do Senátu v roce 2016. Tehdy pan Němec projevoval značný zájem kandidovat za ANO do Senátu, ale protože kvůli nepřijatelné kumulaci funkcí nad ním zvítězil Jan Hašek, tak vůči ANO zahořkl. Definitivní rozkol zřejmě nastal poté, co starostovi Němcovi bylo sděleno, že se s ním nepočítá jako s kandidátem na starostu ve volbách 2018. Následovalo jeho vystoupení z hnutí, které začal odůvodňovat účelovou kauzou akcionářské dohody. Korunu věci pak starosta Němec nasadil, když na hnutí ANO podal trestní oznámení za pomluvu a pak ještě začal osočovat hnutí ANO z toho, že stojí za anonymem, který na něj podával trestní oznámení. Jsou to však všechno ničím nepodložené domněnky, které se nezakládají na pravdě,“ prozradil také Opatrný v rozhovoru.

Zakladatelem celého kroměřížského ANO je předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Kroměříž jeho vlivu nevyužívá a na radnice se i o něm šíří pomluvy a lži. S tím Tomáš Opatrný nesouhlasí. „Radka Vondráčka znám roky a vím, že je to slušný, pracovitý a poctivý člověk. O to víc mě mrzí, že některé zájmové skupiny o něm šíří neuvěřitelné pomluvy, fámy a překroucená fakta. Kdyby vedení města s Radkem Vondráčkem komunikovalo a mělo zájem spolupracovat, jistě by se nalezla další příležitost k uskutečnění vrcholných politických setkání v Kroměříži, což by mohlo Kroměříž vyzvednout mezi ostatními městy, mohl by jistě pomoci radnici v komunikaci s jednotlivými ministerstvy i Zlínským krajem,“ uzavřel Opatrný.

