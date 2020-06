Někdo to platí. Podezřelé chování... Násilí v USA: Silná zjištění

reklama

V interview Barr uvedl, že to, co dělá Minneapolis, tedy že se chystá v podstatě rozpustit své policejní složky, je přesně to, co by se dít nemělo. „Rozumím, proč si někteří Afroameričané myslí, že za hroznými událostmi v Minneapolisu stojí rasismus u policie," řekl Barr, ale hned dodal, že za posledních 50 až 60 let došlo k mnoha reformám a vedení policie prý chápe, že je potřeba změna. Prohlásil, že dávat vinu policii za to, co provedli konkrétní policisté, je špatně a démonizace policie je nebezpečná.

Dále řekl, že stejně jako černoši v USA nechtějí, aby je všichni házeli do jednoho pytle kvůli jejich barvě pleti, nebo demonstranti nechtějí, aby je dávali dohromady s rabovači jen proto, že jsou v ulicích, tak i policisté nechtějí být peskováni za to, co udělal jeden z nich. „V každé organizaci dochází k chybám a musíme si dávat velký pozor, než řekneme, že celá organizace je zkažená,“ dodal.

Moderátor se pak zeptal, jak by to dopadlo, kdyby nějaké větší město jako např. Chicago rozpustilo svůj policejní sbor. Barr prohlásil, že pak by došlo k nárůstu „lidové spravedlnosti“ a nastal by chaos. A počet úmrtí by vzrostl. „Když se podíváme na čísla, jsou to policisté, kteří ‚utlačují‘ černošské komunity? Mnohem víc škod a mnohem víc obětí, mnohem víc strachu mají na svědomí zločinci. V Chicagu je to 60–70 postřelených za jeden víkend,“ uvedl a dodal, že bez policie by to bylo ještě více.

Moderátor pak informoval, že v souvislosti s protesty a rabováním bylo sice sepsáno hodně hlášení, ale pokud ví, tak v žádném z nich nebylo zmíněno hnutí Antifa, které Donald Trump označil za instigátora násilností. Barr odvětil, že už je rozjeté vyšetřování určitých lidí spojených s Antifou, ale v první fázi vyšetřování prý není potřeba identifikovat zadržené jako členy nějaké skupiny a byli zadrženi jen za jejich zločiny či přestupky.

O Antifě prohlásil, že má velice volný systém organizace a jedinečný systém komunikace, ale v každé situaci se najde někdo, kdo může být považován za vůdce. Moderátor se ptal, zda Antifu někdo finančně podporuje a Barr uvedl, že to tak vypadá a budou se tím zabývat. „Při některých protestech bylo vše velice dobře zorganizované a demonstranti používali koordinované taktiky, a tím se zabýváme. Za něčím stojí Antifa, za dalšími stojí skupiny, které se chovají jako Antifa. Jak jsem řekl, je to mišmaš extrémistických skupin, které se snaží využít situace,“ uvedl Barr.

