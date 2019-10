Nelze si plést demokracii s tyranií většiny, udeřil „chvilkař“ Minář při rozhlasové debatě

Český rozhlas uspořádal debatu o tom, proč řada lidí nevěří v demokracii. Pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová konstatovala, že na tom nese podíl viny i prezident Zeman. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii si nepřímo rýpl do předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a zdůraznil, že demokracie vyžaduje od občanů i určité povinnosti. Někdejší předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa vzkázal politikům, že musejí pracovat s ideály a neprat se jen o zdroje.

Nedávný průzkum ukázal, že 36 procent lidí starších 40 let má za to, že se jim před rokem 1989 žilo lépe. Proč nevěří v demokracii? Na vlnách Českého rozhlasu o tom debatovali bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, ekonomka Hana Lipovská, politička Hana Marvanová, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a sociolog Martin Buchtík, ředitel agentury STEM.

„Já si myslím, že si tu demokracii zkoušíme, že těch 30 let je málo, aby všechno bylo zažito. Je potřeba řešit problémy lidí. Podle mě je to běh na dlouhou trať, přesvědčovat lidi zlepšováním fungování státu,“ konstatovala na úvod Marvanová.

Minář konstatoval, že demokracie nemusí být řadě lidí příjemná, protože na ně demokracie klade určité nároky. „Demokracie s sebou nese výhody, jako jsou svoboda slova a svoboda shromažďování. Ale zároveň na každého člověka klade požadavky, protože chce po lidech, aby se zajímali, aby volili, a spoustě lidem to nemusí být vůbec příjemný,“ konstatoval Minář.

Když dostal slovo Baxa, upozornil, že si lidé demokracii často pletou s vládou většiny. Jenže demokracie podle soudce obnáší vládu práva. „Rozdíl mezi vládou práva a vládou většiny je obrovský. Tady ještě je co dohánět,“ upozornil Baxa s tím, že v této oblasti bude vždy co dohánět. Zkrátka a dobře, lidé by měli mít pocit, že se mohou obrátit na stát s řešením věcí, aniž na úřadech musí nutně mít známé, dávat jim úplatky a tak podobně.

Další problém podle Baxy spočívá v tom, že politici mají pocit, že jsou tu sami pro sebe a o občany se zajímají jen jednou za čtyři roky. Je podle něj na občanech, aby na politicích po celé čtyři roky vyžadovali odpovědi.

A konečně strany by měly nabízet různé odpovědi na společenské otázky, a tím by také jasně ukázaly, že se od sebe ideově liší. „Politika v dnešním stylu není soubojem idejí, soubojem programů, je to prostě souboj o přístup ke zdrojům,“ důrazně varoval soudce. Toto by se podle něj opravdu mělo změnit.

Marvanová si posteskla, že čeští politici jsou rozhádaní. „Chybí nám ta konsenzuálnost v základních věcech,“ upozornila. Právě kvůli tomu se nám nepodařilo prosadit důležité reformy. „Já si myslím, že jsou z toho lidé unavení, i já jsem z toho unavená, že všechno je jenom souboj. Demokracie je souboj o pomoc, ale nesmí to převážit shodu na základních věcech, na zahraničněpolitickém směřování země, ale i na těch reformách,“ zdůraznila. Politici by podle dámy měli hledat programové průniky, aby po volbách opravdu dokázali prosadit něco, co lidem prospěje, a jen se mezi sebou nehádali.

Nelíbí se jí, že prezident Miloš Zeman přispívá k rozdělení společnosti, protože vyvolává konflikty. „Jemu to dělá radost,“ posteskla si. Zná Zemana osobně, tak to ví. Víc se jí líbil Zeman z počátku 90. let, kdy ještě v Občanském fóru vystupoval podstatně konsenzuálněji.

Marvanová doufá, že příští prezident se opravdu pokusí společnost pojit.

Ale aby se politici mohli shodnout na reformách, potřebují k ruce také odborníky, kteří by jim s přípravou pomohli. Českým politickým stranám podle Marvanové po hříchu schází odborné zázemí.

Minář se pokusil lidem vysvětlit, že se lidé musejí o politiku zajímat, protože politika není svinstvo. Je ze společenského hlediska důležitá pro všechny lidi. „Důležité je říkat, že politika není to svinstvo, není to jenom ta špína. Politika je důležitá,“ zdůraznil Minář.

Ve shodě s Baxou konstatoval, že si nelze plést demokracii s tyranií většiny, což se v českém prostoru bohužel děje. Odtud už není daleko ke člověku, který označuje Sněmovnu za žvanírnu, a tím vlastně tu demokracii pokřivují. Za žvanírnu označil Sněmovnu např. současný premiér Andrej Babiš (ANO).

Buchtík přidal další rovinu. „Když říkáme, že demokracie s sebou přináší možnost svobodně cestovat, tak je třeba mít možnost tuto výhodu opravdu čerpat. Čtvrtina lidí, a sice teoreticky, má možnost cestovat, ale nemá na to prostředky, takže nevycestuje,“ upozornil Buchtík.

