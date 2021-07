Nemají strach z covidu, ale z práskačů! Veterinář popsal zážitek ze supermarketu

reklama

Nakazit prý mohl leda tak samoobslužnou pokladnu. „Odcházím s čistým svědomím a nezadýchaný, protože jestli jsem někoho nakazil, tak jsem nakazil samoobslužnou registrační pokladnu,“ glosoval.



Vadí mu, jak vláda přistupuje ke všem automaticky jakožto k infekčním přenašečům. „Nikdo nemá právo ke mně přistupovat jako k nakaženému, i když nakažený s velkou pravděpodobností nejsem. Je to presumpce viny. Jako kdyby mě vláda považovala za zloděje, i když jsem nic neukradl, nebo za násilníka, i když jsem nikoho nenapadl. Takovou společnost jsme si vytvořili. Rouška by měla být doporučením, a ne státem vymáhanou povinností. Je to jako preventivně nosit želízka, abych náhodou někoho nezmlátil,“ připodobňuje známý veterinář. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Podle Žáka je v tomto okamžiku již na každém, jak moc se chce chránit. „Dnes už je to zodpovědnost druhého, aby dbal o své zdraví, a v případě, že se bojí, nosil respirátor a nechal se očkovat, když má tu možnost,“ podotýká.



Respirátory podle něho již nosí většina lidí jen kvůli platným nařízením vlády, nikoli kvůli covidu-19 samotnému. „Drtivá většina lidí to už nenosí ze strachu z covidu, ale ze strachu z ostatních Svědků Covidových a vládní represe. Ale kdyby 70 % všech zákazníků Kauflandu vlezlo do Kauflandu bez hadru na hubě, tak první den by se ještě snažili něco s tím udělat, ten další den by se podívali na 70% pokles tržeb a opatření by přestali po zákaznících vyžadovat,“ navrhl možnou cestu.



Popřípadě by prý byl pro to, aby byla „segregace obyvatel“ na rouškované a nerouškované. „Ať mají zvláštní kinosály, divadelní sály, obchodní domy a obchody či další služby,“ zmínil. Dodává však, že to by připomínalo neblahou minulost v koloniálních státech. „Akorát by mi to připomnělo nechvalně proslulou segregaci lidí na ‚barevné‘ a ‚bílé...‘, ale vláda to tak asi chce,“ míní Žák.





