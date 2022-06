Nemám na to žaludek. Ty jeho výroky... Švejdar prozradil, jak byl Rakušanem odejit. A co se dělo

reklama

Na dotaz, zda Švejdar nelituje, že musel v čele Policie ČR skončit dřív a nemohl dotáhnout do konce svůj pětiletý mandát, říká: „Rozdělil bych to na své dvě vnitřní oblasti. Profesně je mi to určitě líto, ale lidsky ne. Asi bych ani neuměl pracovat s někým, kdo si vaší práce neváží a kdo vám lže. Říkám to na rovinu a všude. Nemám na to žaludek.“

Konkrétně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) si podle něj jeho práce nevážil: „Přišlo mi to tak. Hlavně jeho výroky, to si každý udělá obrázek sám. Teď s odstupem už říkám, že jsem na sto procent rád, že nepokračuju ve státní správě,“ dodává s tím, že nebyla absolutně žádná snaha ho ve státní správě udržet.

Kdyby mu tehdy bylo řečeno, že může dostat jinou funkci ve službách státu, jistě by to zvažoval: „Určitě bych nad tím přemýšlel, pokud by mi nějakou funkci nabídli, ale to se nestalo. Je to prostě jeho rozhodnutí. On tam chtěl někoho jiného, respektive chtěli udělat tu změnu, a já to takto beru a už nemá cenu se tím nějak zaobírat,“ pokračuje Švejdar.

Přesto vůči Rakušanovi necítí podle svých slov hořkost: „Několikrát jsem mu nabízel, že kdykoli se může na mě obrátit, neudělal to ani jednou. Ale žádnou hořkost necítím, protože jsem se poprvé dozvěděl už loni v říjnu, že budu jedním z mnoha, kdo bude vyměněn. Počítal jsem, že otázka mého odchodu přijde,“ říká Švejdar, že ale k jeho konci nebyl žádný důvod. To byla prý „pouze principiální“ změna, která měla přijít.

„Beru to ale jako uzavřenou kapitolu svého života. Snažil jsem se tomu dát opravdu maximum, co jsem mohl. Dnes jsem osobou samostatně výdělečně činnou, což je pro mě úplně nový svět, nepopsaný list papíru. Chodím do lesa, kde dělám se dřevem, a užívám si čerstvého vzduchu a takové té vnitřní svobody,“ dodává Jan Švejdar s tím, že hlavně má čas na rodinu, což je pro něj priorita.

