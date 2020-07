Nemáš rád Havla, ty buranský p*ase? Ať ti vyhnijou koule! Umělec „Ferrari“ kdysi v ČT šňupal kokain, teď šel raději jen do kina

reklama

Anketa Do jakého filmu byste nejraději zařadili postavu Václava Havla? ...a bude hůř 2% Ikarův pád 1% Návrat idiota 86% Pat a Mat 5% Sametoví vrazi 3% Spalovač mrtvol 3% hlasovalo: 7048 lidí



Následoval popis, co přesně mu přijde „nepříjemné“. „Fakt není příjemný uvědomit si, že tohle všechno bylo a už nebude. Že jsme tady měli prezidenta, na kterýho jsme mohli bejt hrdý, že tady bylo pár let absolutní svobody, bylo mi nepříjemně z toho, že vlastně nevím, jestli jsem si tu dobu pořádně užil (snad jo),“ vyjevil umělec, jenž v minulosti vzbudil velké pozdvižení, když z Bible šňupal kokain ve vysílání České televize a vše pak řešila i Rada České televize.



Havla ocenil, že byl „to nejlepší, co tady za dlouhou dobu bylo“. „Tenhle chlápek ve svetru s cigárem v hubě byl to nejlepší, co tady za dlouhou dobu bylo a každýmu buranskýmu praseti, který si ho bere do huby, ať vyhnijou koule nebo rodidla. Mně je upřímně u prdele, kdo za ním stál a jak se z něj vlastně stal prezident, mě zajímá to, co zosobňoval. V tu dobu každej věděl, že to tady vede nějakej fajn člověk,“ míní Hauser.

„Všichni ty Zappové a Stouni“ sem podle něho tehdy „nejezdili, aby se na Hradě nažrali chlebíčků, ale jezdili sem, protože ho obdivovali...“ „Jezdili sem za světlem,“ pravil Hauser. Fotogalerie: - Havel mezi lidmi

Toto období, dle něho, již skončilo. „A Praha tehdy měla jedno ze svejch největších období. Bylo mi při tom filmu nepříjemně, protože mi připomněl, že z toho všeho zbyla už jen mlhavá legenda,“ doplňuje.

Film „Havel“ je pro mnohé dosti rozporuplnou podívanou. Někteří nad ní kroutí hlavou, jiní jej absolutně vychvalují. Zcela se neshodli ani filmoví kritici.

Filmový kritik Kamil Fila snímek zdrcujícím způsobem odsoudil. Naproti tomu publicista Viliam Buchert konstatoval, že nový film o Václavu Havlovi je jednoznačně povedeným dílem. Psali jsme: Havel – loutka bez mozku? Jen žlázy běhající za ženskýma? Olga zasypaná vajgly? Ostuda, zuří kritik nad filmem

Fila má za to, že režisér Slávek Horák film o Havlovi zpackal a natočil ho jako film o člověku, o němž vlastně nemá smysl točit film, protože je nevýrazný. A pokud tento film získá nominaci na Oscara, bude to podle kritika opravdu velká ostuda. Fotogalerie: - Havlem proti Zemanovi

„Film o Václavu Havlovi nemůže dělat někdo, kdo mu intelektuálně nestačí,“ napsal bez obalu Fila, s tím, že Horákův film je jen sledem banalit, ve kterých vůbec není zachycena hloubka Havlových myšlenek.



„Filmový Havel je loutka bez mozku, zbyly jen žlázy běhající za ženskými,“ nadepsal pak svou recenzi v Deníku Referendum.



Naproti tomu publicista Viliam Buchert snímek o Havlovi hodnotí jako jeden z nejzajímavějších počinů o Havlově životě. Fotogalerie: - Tváře Václava Havla

„Na Václava Havla budou vždy velmi vyhraněné názory, protože bez ohledu na to, co si kdo myslí, se jednalo o nejvýznamnějšího českého politika od listopadové revoluce v roce 1989. A navíc jednoho z mála Čechů, kterého cizina respektovala nejenom jako politika, ale už od 60. let i jako autora divadelních her. A to se v závistivé společnosti neodpouští... Promítá se to i do hodnocení filmu ‚Havel‘, který se věnuje výseku jeho života – od 60. let do revoluce, která nám přinesla svobodu a demokracii,“ napsal Buchert pro Reflex.cz. Psali jsme: Václav Havel před 30 lety promluvil o Romech a jejich právech. Přidal zkušenost z vězení Havel věčně! Jako Stalin. Zdeněk Zbořil naťukl i obří ostudu ČT a citlivé místo Jakuba Železného Zdeněk Zbořil o filmu Havel i bordelu levičáků z Antify. Není nic horšího, než posuzovat historii dnešníma očima Havel? Trest si určil sám. V tomhle souhlasím s Jakešem. Nové informace z archivu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.