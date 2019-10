Nemáte koule, procedil Ondřej Neff mezi zuby. Šlo i o Zemana

Publicista Ondřej Neff kroutí hlavou nad tím, co se poslední dobou děje kolem prezidenta Miloše Zemana. Na jedné straně se zdá, že na tom česká hlava státu není se zdravím nejlíp, a na druhé straně se z Hradu ozývají hlasy, že by prezident rád dostal více pravomocí. Neff z této zvláštní situace nabízí cestu ven. Dopředu však odhaduje, že politici nenajdou odvahu k tomu, aby na ni nastoupili. Prý na to „nemají koule“.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek odjel na rekondiční pobyt do nemocnice. Stalo se tak jen dva týdny poté, co lékaři hlavu státu prohlédli a konstatovali, že je Miloš Zeman zdráv. Vyrojily se spekulace, jak je na tom prezident Miloš Zeman se zdravím doopravdy.

Především hradní mluvčí Jiří Ovčáček však zdůrazňuje, že jde o bohapusté spekulace, na kterých není ani zbla pravdy.

A sám prezident se nijak netají tím, že by rád získal více pravomocí, než má dnes. Rád by získal právo předkládat Sněmovně své vlastní zákony.

Publicista Ondřej Neff nad tím na serveru Neviditelný pes kroutil hlavou.

„To je zjevné nepochopení základních principů rozdělení moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Ze Sněmovny, která právě pominula příležitost, jak nastavit expandujícímu prezidentovi mantinely, vzešla protiiniciativa: což kdyby se rušila přímá volba prezidenta?“ zeptal se Neff.

„Ta přece vzešla reakcí ad hoc na zcela unikátní situaci, kdy byla Sněmovna rozdělena na dvě půlky a o výsledku se rozhodovalo někde na hajzlu. Taková situace není a pravděpodobně už nikdy nebude. Ty důvody, proč zbabělí poslanci zpotvořili paskvilním způsobem ústavu, pominuly. Mají možnost to napravit. Prostě vrátit ústavu tam, kde byla. Na to ale nemají koule. Jako na nic,“ vypálil Neff.

Politolog Petr Sokol pro server Reflex.cz sepsal, co se stane, pokud prezident přece jen dobrovolně odejde ze své funkce ze zdravotních důvodů.

Pokud by prezident odstoupil sám, do 90 dnů proběhnou nové prezidentské volby. Tak to stanoví zákon, takže by se Českou republikou prohnala blesková prezidentská kampaň nových kandidátů. A ti by museli pospíchat, protože na přihlášení se do prezidentského klání budou mít jen 14 dní od okamžiku, kdy bude nová prezidentská volba vyhlášena.

Než bude mít republika nového prezidenta, o jeho pravomoci se podělí předseda vlády Andrej Babiš (ANO), předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a předseda Senátu Jaroslav Kubera.

Zeman dnes z nemocnice odjede do Lán, ve středu bude ve Sněmovně

