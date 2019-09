Němcová: Kvůli komunistům nemáme pevnou demokracii. Veselovský: Ale vy jste vládli. A politička...

„Důvěru v českou justici mám. Bráním se teď pod tlakem současných událostí si ji nějak v sobě narušovat. Ale nezastírám zároveň, že poslední kauza, která se týká zastavení trestního stíhání, mi přijde zvláštní a nerozumím jí,“ uvedla Němcová k celé kauze v rozhovoru s Martinem Veselovským.

Andrej Babiš podle jejích slov v kauze Čapí hnízdo několikrát lhal. „Je tam i řada dalších aspektů. Nerozumím tomu, proč pan dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch neshledal problém,“ uvedla Němcová. Postěžovala si také na to, že lidé z ANO neustále zpochybňovali roli policie. Očekává tak důkladné posouzení.

Němcová pak také hovořila o tom, že nemáme upevněnou demokracii, a to kvůli tomu, že u nás byla 40 let totalita. „Nemáme pevně ukotvený demokratický stát,“ řekla Němcová. „Pokus o návrat ke stavu společnosti po druhé světové válce se nevydařil. Od té doby nebylo možné zapouštět demokratické kořeny,“ uvedla Němcová a podotkla, že 30 let od sametové revoluce je krátká doba. „Kdyby byly kořeny zapuštěny hlouběji, nedopustili bychom, aby v čele státu stál někdo jako Andrej Babiš,“ zmínila.

Moderátor Veselovský pak Němcovou upozornil na to, že do roku 2013 se však ODS podílela na vládě. „Ta etapa neprobíhala jinak než v ostatních postkomunistických zemích, do roku 1995 se podařilo nastartovat samostatně fungující politické strany,“ podotkla k tomu Němcová.

Závěrem pak Němcová podotkla, že kroky ODS přinášejí úspěch. „Bylo by dobré se spojit s demokratickými stranami před volbami a získat většinu. S Piráty se mi to zdá komplikovanější,“ uvedla.

