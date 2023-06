Němcová se odmlčela. Ale do Ruska kope dál. Sdílí „h*vno“

reklama

Příběh ukrajinské školačky, která čelila šikaně a prohlásila, že „Rusko je hovno“, obletěl celou republiku. Do celé věci se vložil i třeba ministr vnitra Vít Rakušan, a holčička byla i s matkou dokonce pozvána na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem.

Jedna z uživatelek Twitteru si povšimla, že pod příspěvkem o přijetí Ukrajinky prezidentem se rozjel klasický český hnojomet. Němcová příspěvek končící novou zlidovělou hláškou samozřejmě přesdílela.

„Pod příspěvkem ČT o přijetí šikanované ukrajinské dívky prezidentem se sešla parta Čechů, a mně se udělalo zle. Tolik zloby a nenávisti. Gratuluji stínové vládě hnutí ANO, Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi, můžete se poplácat po rameni, nastavili jste zrcadlo. Rusko je hovno,“ stojí v příspěvku.

Senátorce se líbil i tweet skupiny Dárek pro Putina, která s hláškou „Rusko je hovno“ dokonce vyrobila i tričko. „Tričko #RuskoJeHovno od našeho dvorního designéra Dodo Dobrika už najdete v našem novém e-shopu. Bude to limitovaná edice,“ hlásí skupina.

A do třetice Němcová sdílela příspěvek, který cituje ukrajinskou školačku a vůbec je plný sprostých slov vůči Rusku. „Mantra 468 Ukrajina zvítězí a nezahojitelné rány zůstanou. Posílám jim, jako každý den, sílu a lásku. Pošlete taky, prosím. Rusko je hovno. Putinovi urvat hlavu a nachcat do krku. Pomalu a pohrdavě. Volodymyr Zelenskyj je hrdina,“ hlásá další přesdílený příspěvek.

Obliba protiruských příspěvků je u Němcové taková, že si neodpustí sdílení něčeho takového každý den. „Putin vstoupí do historie jako obří úd, kterýmu se povedlo rozmixovat 140milionový stát na páchnoucí kejdu, ze který se neposkládá minimálně tři generace. Mezinárodní optikou vytvořil pro Rusko asociaci odporu, hnusu, primitivismu, krutosti a nelidskosti v takový míře, že Islámský stát bude v té symbolice v porovnání s Ruskem malý králíček Azurit,“ stojí v jiném tweetu, který Němcová zviditelnila.

Senátorka pochopitelně také informuje o dění na Ukrajině, například sdílením příspěvku novináře ze zpravodajství ČT Andrease Papadopulose. „Rusové vyhodili do povětří další přehradu. Tentokrát v Doněcké oblasti, oznámil mluvčí ukrajinské armády,“ uvedl v neděli Papadopulos.

A nechybí ani Němcové nejoblíbenější téma posledních dní, Kachovská přehrada. Tu podle neověřených zdrojů odpálila ruská sabotážní skupina. „Kachovská vodní elektrárna byla vyhozena do povětří sabotážní skupinou okupantů, potvrdil odposlech SBU. Okupanti chtěli vyhozením přehrady do povětří vydírat Ukrajinu a způsobili na jihu Ukrajiny katastrofu. ‚Nebyli to oni (ukrajinská strana, pozn. red.), kdo to udělal. Je tam naše sabotážní skupina. Chtěli tou přehradou vystrašit lidi. Nevyšlo to podle plánu,‘ říká ruský voják,“ uvádí další sdílený příspěvek.

