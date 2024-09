Německo: Než se nechat zmlátit, raději migranta nechte jet na černo. Pokyn průvodčím

Ve spolkové zemi Durynsku dostali průvodčí možnost ochránit své zdraví. Než by se prali s žadateli o azyl ve snaze jim zkontrolovat jízdenku a riskovali, že je migranti zraní, podle informací listu Thüringer Allgemeine si mohou říct, že jim to za to nestojí a odejít. Článek nese název V nebezpečné situaci bez kontroly jízdenek. V praxi to pak také znamená, že pokud budou žadatelé o azyl dostatečně neurvalí, mohou jezdit zadarmo.

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4333 lidí

V pozadí kauzy kontroly jízdenek stojí dopis manželů, kteří se divili, že průvodčí ve vlaku kontroloval jen německy mluvící cestující. A dostalo se jim vysvětlení, že je to v zájmu ochrany průvodčích.

Thüringer Allgemeine upozornil na jeden z incidentů, který se neodehrál ve vlaku, nýbrž v tramvaji. Šlo o tramvaj v Erfurtu, kde se devětadvacetiletý muž zastal ženy, na kterou doráželi dva jiní muži. A za své kavalírské chování bohužel tvrdě zaplatil. Dva neurvalci se totiž místo ženy vrhli na něj, zkopali ho a mlátili ho lahví od piva. Před příjezdem policie utekli. Devětadvacetiletý muž musel být odvezen do nemocnice.

Agentura DPA upozornila, že v polovině září odstartovalo z letiště v Hamburku letadlo s 36 neúspěšnými žadateli o azyl. Skončili v Srbsku a v Severní Makedonii. Zprávu převzal i server magazínu Der Spiegel.

„V loňském roce hamburské orgány vnitra zaznamenaly celkem asi 1500 deportací. Hamburk podle ní využívá i společnou deportační záchytnou stanici v Glückstadtu ve Šlesvicku-Holštýnsku,“ napsal server.

Psali jsme: Skokový nárůst cizinců v ČR. Integrace dopadá na kraje a města, říká publicista „To snad není možný, co on si dovolí.“ Holec se splet ve Fialovi. Toto nečekal AfD: Pracovní povinnost pro uprchlíky, žádné peníze Ukrajincům, snížení daní. Nový program Německo zavře, Rakousko zavře. A migranti půjdou k nám. Varování