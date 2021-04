Německo oslavilo Velikonoce. A teď... Epidemiologové jsou v hrůze. Prudký nárůst nemocných může dopadnout i na nás. PL zjišťovaly situaci

reklama

Velikonoční rozvolnění naproti extra tvrdému lockdownu, který byl avizován a téměř skoro vyhlášen, jenž byl ale za pár dní raději odvolán a neuskutečněn. Jinak poměrně loajální Němci už toho mají dost. Církev a například Bavorsko si vynutilo volnější Velikonoce. Také lobby zaměstnavatelů pravděpodobně zasáhla do konečného rozhodnutí spolkového kancléřství, které může být poměrně fatální.

Svátky jsou svátky a basta!

K tomuto chaosu se přidal binec ještě větší, a to problémy v registraci starších občanů, nedostatek prakticky všech vakcín, a to zdaleka nejen AstraZenecy. Na podzim loňského roku byla minimálně Evropa zaskočena smělými ambicemi Spolkové republiky Německo v podobě velkolepých očkovacích center nejen na výstavištích, v kasárnách či třeba v bývalém berlínském letišti Tempelhof. Start byl vpravdě grandiózní, ale postupem času se ukázaly neřešitelné problémy – registrovali se starší občané v sociálních zařízeních, ale na ty osamocené, ve svých domovech, se poněkud pozapomnělo. Ti, kteří neměli mladší příbuzné, se ocitli v nezáviděníhodné situaci, která ostatně není ničím novým, toto známe nejen od nás, ale třeba také z Francie.

Směr Belgrad!

Jako studená sprcha působí na obyvatele Německa skutečnost, že miniaturní neunijní Srbsko očkuje jak „zdivočelé“, má tisíce a tisíce volných vakcín od nejrůznějších výrobců a co hlavně, očkuje zdarma i cizince – a této služby využívají nejen Srbové z území jiných svrchovaných států, například z Bosny a Hercegoviny či Chorvatska, ale i z České republiky (a jde minimálně o desítky případů). A dostanete v angličtině vydané potvrzení, které dočasně nahrazuje očkovací průkaz, se kterým pak můžete v klidu cestovat k moři nejen na Balkáně, ale třeba i na španělských ostrovech.

Němci pokukují po EU, kde ale mnoho kladných příkladů není. Francie má v tomto směru starostí až dost, Rakousko veřejně vyjadřuje svůj nesouhlas s unijní očkovací politikou a malé Slovinsko poskytne několik tisíc vakcín České republice. Na koho se ale obrátí Německo? Je příliš hrdé, aby žádalo jiné státy. Je příliš samostatné, aby si nechtělo udělat pořádek. Ten se ovšem už pár měsíců nedaří jaksi nastolit. „Je to pro nás ostuda,“ říkají zmiňovaní manželé – důchodci. „Německo bylo v posledních desetiletích vzor a nyní se budeme stydět, jak to tady u nás neklape…“

Go West nebo nach Osten?

Netrpělivý je samozřejmě i průmysl, kterému klesají zisky a hospodářský zázrak se rozplývá v covidové mlze. A jestliže jsou netrpěliví kapitáni průmyslu, tak podnikatelé v maloobchodě, stravovacích a ubytovacích službách i jinde si vyloženě zoufají, a to přes poměrně na rozdíl od nás štědrých pobídek a záchranných programů. „Bez nás, Čechů, by za pár dní vypukl chaos a lidé by v nemocnicích a sociálních službách umírali, protože by se o ně nikdo nepostaral,“ konstatuje pak Aleš, který dennodenně dojíždí přes Železnou Rudu do relativně vzdáleného Deggendorku. Z domova to má téměř sto kilometrů…

Psychika Němců je v mnoha případech na dně jako kdysi v závěru války. A nebude lépe, jak ukazují prognózy našeho souseda. Čísla, která jsou pro Německo nevídaná, pro nás by byla více než vítaná. V SRN se ale o nás nyní až na kauzy premiéra nepíše, jsou jiná témata. Uvidíme, zda povelikonoční situace bude za dva tři týdny gradovat. Jestliže ano, bude to problém i pro nás.

Opustíš-li mne…

Jak uvádí další z pendlerů, dojíždějících do Bavorska z Klatovska každý den, pan Jaroslav, už docela „v letech“, zažívá pravidelný test na covid, při kterém má už prý někdy pocit, že mu stěry „rajbují až v mozku“. Konstatuje: „Když narazíte na pracovníky Bavorského červeného kříže, můžete si blahopřát. Dobrovolníci se s vámi nijak nepářou. Divili byste se, kde všude pracují naši lidé. Nejen v sociálních službách a ve zdravotnictví či v zemědělství. Rozvážejí teplá jídla starým lidem. Zajišťují dezinfekci sanitních vozů. A tak dále a tak podobně. Bez Čechů by se krizové týlové zázemí v sousedním Bavorsku, ale i Sasku, rozložilo.“ Tisíc eur jako prodavačka na osmihodinové směně. Ale třeba také čtyři tisíce eur za dezinfekci sanitních vozů. To jsou peníze, které jsou v Česku nepředstavitelné a nedostižitelné.

Bez bavorských a německých firem v Česku, které jako jedny z mála jako jeden muž skutečně poctivě testují své pracovníky, poskytují jim pravidelně respirátory, sice některé také z Číny, ale kupodivu podstatně lepší než ty u nás rovněž dovezené ze země draka, by tady zavládl decentně řečeno informační chaos, protože takové poctivce, jako jsou Bavoráci, byste pohledali…



