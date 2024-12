Německu krachují plány v energetice. Mluví se o nečekaném řešení

Není to dávno, co ceny elektřiny vyletěly na rekordní sumy, protože nastalo tzv. Dunkelflaute, tedy období, kdy ani nesvítí, ani nefouká a elektřinu generovanou z obnovitelných zdrojů je potřeba nahrazovat z jiných zdrojů.

Celkem často bylo za drahou energii viněno Německo a jeho rozhodnutí vypnout jaderné elektrárny a přejít na obnovitelné zdroje.

€936/MWh in ???? !!! Share this pls if you truly care about working class people. This electricity price calamity for 5-6pm CET tomorrow due to a Dunkelflaute is the result of systematic lies about wind & solar as well as anti-nuclear propaganda by politicians & their lobbies… pic.twitter.com/6bC2agGjqH

Ty ale musí být právě pro takové případy zálohovány buď plynovými nebo uhelnými elektrárnami. I s těmi bude ale Německo mít v budoucnu problémy, alespoň podle zpráv agentury Bloomberg. Snaha o to, aby již v roce 2030 mohlo odstavit uhelné elektrárny narazila na to, že plány na výstavbu plynových elektráren byly zrušeny, protože v Německu se rozpadla vládní koalice.

Na článek upozornil moderátor Michal Půr, se slovy: „V Německu totálně krachují plány na výstavbu plynových elektráren. V zásadě to znamená, že uhlí tu bude mnohem déle. Restart jaderných elektráren je takřka nutnost a další OZE nemá smysl stavět. Na vodík se de facto rezignovalo. Jak ovšem Bloomberg píše správně, uhelné elektrárny jsou mnohdy na prahu životnosti.“ A s otázkou: „Modernizace uhelek za jak dlouho?“

Očekává také, že Německo jaderné elektrárny znovu spustí, byť nejdříve v roce 2028.

Není přitom bez zajímavosti, že země, která má s jadernou energií hned dvě negativní zkušenosti, totiž Japonsko, s ní nadále počítá. Jak informuje Stephen Stapczynski z Bloombergu, jaderná energie v japonských scénářích vychází jako nejlevnější zdroj ve všech scénářích kromě jednoho. Soláry by právě v tomto jednom scénáři byly levnější než jádro, narozdíl od jádra mají ale extrémní rozptyl podle náročnosti pro rozvodovou síť.

Japan sees nuclear and solar as the cheapest energy sources in 2040

??????



? The total system cost for nuclear power is the cheapest option in all but one scenario

?? Solar power could be cheapest or most expensive depending on scale of intermittent renewable sources on the grid pic.twitter.com/W4tSzvByQX