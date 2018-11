Němečtí a rakouští Zelení nám mohou zkomplikovat život, varovala v rozhlase Drábová

Do pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu zavítala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Prozradila, na co všechno by měla vláda brát zřetel, když uvažuje o výstavbě dalších jaderných elektráren. Posluchačům oznámila, jak to s jadernými elektrárnami chodí v USA a jak nám mohou zkomplikovat život němečtí či rakouští Zelení.

V České republice se vede už řadu let debata o tom, kde budeme v budoucnu brát elektrickou energii. V posledních dnech přišel premiér Andrej Babiš s myšlenkou, že bychom nemuseli stavět nové jaderné bloky v Dukovanech a v Temelíně, ale možná by stačilo prodloužit životnost původních bloků. Podle Drábové je to jistě možné, ale neměli bychom ze zřetele ztrácet rizika, která to s sebou nese.

První věc, kterou si musíme říci, je, že bezpečnost je předmětem každodenního zkoumání života elektráren. Ale jsou to takové milníky, naznačila dáma, s tím, že jednou za deset let proběhne rozsáhlejší kontrola. Poslední taková kontrola se uskutečnila v roce 2015. V roce 2025 tedy proběhne další a teprve tam se jasně ukáže, jak na tom Dukovany opravdu jsou, zda je bude možné provozovat až 60 let.

Ani případná modernizace nebude zadarmo. Podle Drábové vyjde na desítky miliard. Přesnější čísla podle Drábové v tuto chvíli dodat nelze.

Spojené státy už před dvaceti lety začaly dodávat licence na 60 let provozu, což ale neznamená, že ty bloky budou automaticky 60 let provozovány. Znamená to jen tolik, že pokud provozovatelé udrží bezpečnost elektrárny, mohou ji provozovat až 60 let. „Z těch bloků, které mají licenci na 60 let, byly odstaveny kolem padesátky a další budou odstaveny v roce 2022 prostě proto, že se to těm provozovatelům už ekonomicky nevyplatí je provozovat,“ uvedla Drábová.

Zdá se jí jako věštění z křišťálové koule odhadovat, kolik elektrické energie budeme potřebovat v roce 2035, nebo dokonce ještě později, ale expertka má za to, že politici prostě musejí zariskovat a musejí přijmout nějaké rozhodnutí. „To je úkolem politiků, alespoň já si to tedy myslím,“ zdůraznila dáma.

A ať už se vláda rozhodne jakkoli, musí počítat s velmi tvrdým vyjednáváním s okolními státy, především s německými a rakouskými Zelenými, pokud budou mít určitý podíl na moci. Stačí si vzpomenout, že Rakušané vyhrožovali, že zablokují vstup Česka do EU, pokud spustíme Temelín. Nakonec to neudělali, ale vyhrožovali tím a podle Drábové nás může v budoucnu čekat něco jiného.

Ve druhé polovině rozhovoru prozradila, proč se v diskusi o tom, kdo případně postaví nové jaderné bloky, postavila na stranu Jihokorejců. „Je to prostě proto, že jako jediní dokázali dohodnutý blok dostavět včas a za domluvené peníze,“ poznamenala dáma s tím, že má na mysli blok stavěný v arabském světě.

