Neměl by Zeman...? chtěla slyšet Augustová. A Havlíček mluvil o Rusku. V ČT nezvykle

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz hodil do české politiky slovní granát a začal volat po vládní popravě ministra Jana Blatného a ministra Tomáše Petříčka. A to nebylo zdaleka všechno. Moderátorka Událostí, komentářů ČT Marcela Augustová chtěla od ministra Karla Havlíčka slyšet, zda by prezident v této těžké době neměl působit raději jako světlonoš. A Havlíček vynadal EU...

Ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček zavítal do Událostí, komentářů České televize. Nejprve okomentoval výrok prezidenta Miloše Zemana pro server ParlamentníListy.cz. Prezident se dožadoval vyhazovu ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatného a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Vedle toho požadoval také hlavu ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové.

Psali jsme: Zeman pro PL: Vyhodit Blatného. Může za mrtvé, blokuje Sputnik. Varuji Babiše

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 61% Ne 6% Nechávám na lékařích 33% hlasovalo: 257 lidí

Prezidentovi se nelíbí, že ministři a ředitelka SÚKL trvají na tom, aby ruská vakcína proti nemoci covid-19 prošla stejnými kontrolami jako jakákoli jiná vakcína a byla českým občanům nabídnuta až poté, co Evropská léková agentura (EMA) potvrdí, že je to vakcína účinná a především bezpečná. Prezident by tento proces rád obešel a očkoval v Česku Sputnik co nejrychleji.

„Dostávám určité informace a jsem za ně rád, protože jsou pozitivní. Vzhledem k tomu, že mě vždycky zajímaly spíše překážky na cestě, tak bych chtěl říci, že dvěma největšími překážkami jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ vypálil Zeman.

„Mezi pozitivní informace patří ale to, že v úterý Itálie koupila ruský Sputnik a na jejím území má vyrůst továrna na jeho výrobu. Negativní informace je, že teď Slovensko na týden přerušilo očkování kvůli nedostatku vakcín. Pro mne z toho vyplývá závěr, že pokud se těmito vakcínami, ať ruskou nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé. Přičemž počet zemřelých už vyskočil na dvě stě za den,“ upozornil.

„Proto oni (ministr Blatný a šéfka SÚKL Irena Storová, pozn. red.), a to chci říci zcela veřejně a nahlas, nesou plnou odpovědnost za tato úmrtí,“ zakončil svou myšlenku ostře.

Co na to Havlíček?

„Je to názor pana prezidenta, pan prezident se může k těmto věcem vyjadřovat. Druhá věc je ta, jaké to bude mít pokračování. Je to v rukou pana premiéra. Pan prezident řekl svůj názor a mně příliš nepřísluší to komentovat. Myslím si, že v tom má i kus dávky toho, jaký byl jeho názor už v těch uplynulých dnech a týdnech. Ten jeho názor zazněl několikrát tímhle směrem a dnes bych řekl, že to zaznělo asi nejrazantněji. Myslím si, že známe pana prezidenta. Ten, když se mu něco nelíbí, tak to řekne poměrně jasně,“ poznamenal Havlíček.

Senátor ODS Roman Kraus, který s Havlíčkem seděl ve studiu, byl vůči prezidentovi podstatně tvrdší.

„Já si myslím, že je to naprosto nepřiměřené a je to za hranou, protože pokud má být důvodem odvolání ministra zdravotnictví a ředitelky SÚKL to, že nechtějí obejít běžné schvalovací procedury, tak aby lék nebo vakcína mohly být normálně použity, tak to je prostě špatně,“ poznamenal brněnský senátor Kraus, jenž je sám lékařem.

„Pane Havlíčku, neměl by prezident v této situaci spíš spojovat, být jakýmsi světlonošem?“ otázala se poté moderátorka Marcela Augustová.

„To není na mě, to je na pana prezidenta,“ odvětil vyhýbavě Havlíček s tím, že prezident Zeman je znám tím, že naplno říká, co si myslí. Jiná věc podle něj je, jak s tím naloží premiér.

Osobně prý nemůže hodnotit, jak je ruská vakcína účinná. Pokud by Sputnik schválili příslušné české orgány, pak by s tím prý neměl problém. Problém prý má s EU.

„Já bych neznehodnocoval výsledky ruské vědy jen proto, že to jde z Ruska. Mně vadí jiná věc. To je to, že EU i v situaci takové, kdy je v Evropě málo vakcín, tak podle mého názoru už dávno měla jednat s dalšími výrobci, i s výrobci z Ruska,“ poznamenal Havlíček.

Kraus kontroval, že je úplně jedno, ze které země ta či ona vakcína pochází. Za podstatné považuje to, aby každá vakcína byla prověřena příslušnými orgány, včetně orgánů EU, Kraus nevidí důvod, proč zrovna u Sputniku dělat výjimku.

Augustová poté přehodila diskusní výhybku k testování na covid ve firmách. Moderátorka chtěla od Havlíčka slyšet, zda by vláda neměla rozhodovat s větším předstihem, aby měly firmy čas nakoupit testovací sady.

„Paní redaktorko, jsme v pandemické válce. Musíme rozhodovat rychle,“ pravil Havlíček.

„Ale předvídatelně,“ oponovala Augustová.

„Ono se to lehce říká,“ kroutil hlavou Havlíček.

Poté zdůraznil, že testovacích sad nebude brzy v Česku dostatek.

Tady Kraus za příkaz testovat ve firmách kabinet pochválil.

Celý duel naleznete zde

Havlíček v závěru debaty vysvětloval, že hrozilo zavření průmyslových podniků. Podnikatelé by si proto neměli stěžovat na povinnost testovat zaměstnance, ale měli by být vděční za to, že mohli zůstat v provozu. „Všichni jsme si museli sáhnout na dno,“ řekl Havlíček.

