Nemocní na chodníku, game over. Válku, tohle ne! V ČT bylo dusno. I Moravec zaváhal nad očkováním

V první hodině Otázek Václava Moravce se před kamerami ČT setkali náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková; hejtman Jihočeského kraje a lékař Martin Kuba (ODS); a exministr zdravotnictví za ANO, epidemiolog Roman Prymula. Všichni tři hosté se shodli na tom, že se lidé mají očkovat. „Kdybychom nebyli očkovaní, tak game over. Ty nemocnice jsou plný a vy dneska jako nemocný ležíte na chodníku. To je ložený,“ nebral si servítky hejtman Kuba.

V těžkém stavu dnes v nemocnicích leží přes 700 lidí. Varovná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ukazují, že na konci prosince to může být až 1500 lidí. Co s tím?

Koziar Vašáková prohlásila, že prozatím by stále ještě nepřistupovala k lockdownu.

Avšak dodala, že je iluzorní myslet si, že se podaří covid zcela vymýtit.

Tady jí Martin Kuba dal jasně za pravdu.

„Paní profesorka správně říká, že ten virus nelze zastavit. Ale my chceme provést společnost epidemií tak, aby se udržel zdravotnický systém, aby se nezhroutila ekonomika a aby děti nepřestaly chodit do školy, aby nezhlouply. Kdybychom byli dneska na 100 % naočkováni, tak v nemocnici bude ležet půlka lidí. Ano, lidé, kterým je 75+, mohou onemocnět, ano, mohou i umřít, ale mějme v tomto úctu k přírodě,“ upozornil lékař a hejtman Kuba.

Když dostal slovo profesor Prymula, konstatoval, že v tuto chvíli by ani on nevyhlašoval celostátní lockdown, ale v případě potřeby by sahal k lockdownům regionálním tak, aby se podařilo zabránit zhroucení zdravotnického systému. „Musíme si uvědomit, že to není jen o zaplnění lůžek covidovými pacienty, ale také o tom, že musíme odložit plánované operace. Co já vidím jako klíčové, je ta vazba na seniory, protože to oni nám zaplňují ty jednotky intenzivní péče, a tady musíme zvážit, zda co nejrychleji přikročit k aplikaci třetí posilující dávky. To jsou opatření, která jsou možná i bez zavádění lockdownu.“

Prohlásil také, že stát zaspal ve včasné aplikaci potřebných opatření. „Ono je poměrně nepopulární vymýšlet nějaká omezující opatření a politici se jim z logiky věci brání a zavádějí je až v hodině dvanácté nebo dokonce pět minut po dvanácté,“ zaznělo od Prymuly. Odmítl však uvést, že by zaspala konkrétně vláda Andreje Babiše. Konstatoval, že selhávají vlády v celé Evropě.

Koziar Vašáková uvedla, že tady selhali i různí rádoby experti, kteří ještě v létě lidem říkali, že se nemusí nechat očkovat, protože jim stačí získané protilátky po prodělání nemoci a posílená imunita. Toto vše vedlo k tomu, že řada lidí začala nad očkováním váhat, což byl zásadní problém. I tak ale považuje za dobré, že je naočkováno alespoň 70 % lidí, díky čemuž je v nemocnicích méně lidí, než by bylo bez možnosti očkování.

Nekompromisní hejtman: Tady se dělají rozhodnutí, aniž by za tím někdo viděl práci skutečných lidí

Kuba se s tím před kamerami nemazal.

„Kdybychom nebyli očkovaní, tak game over. Ty nemocnice jsou plný a vy dneska jako nemocný ležíte na chodníku. To je ložený,“ nebral si servítky hejtman. Ve shodě s Prymulou konstatoval, že je třeba očkovat především seniory, protože právě oni zatěžují nemocnice.

Poté se obul do vlády.

Vláda podle Kuby měla některé procesy zautomatizovat a lidské zdroje ušetřit na jinou práci.

„Ty lidi už prostě není kde brát,“ ozvala se náměstkyně.

Také Prymula zdůraznil, že je zapotřebí lidi nejen testovat, ale také ty covid pozitivní v rámci možností izolovat a trasovat jejich kontakty.

Kuba dal příklad, kde by se daly najít nové lidské zdroje. Kdyby bylo zdravotním sestrám umožněno využít např. kloktací testy na rozpoznání covidu, vše mohlo běžet podstatně rychleji a zdravotní sestry by mohly mít méně práce.

Prymula doporučoval i další opatření. „Já bych tady prosazoval očkování pracovníků v domovech pro seniory, protože my to vidíme v těch ohniscích. Můžeme si říci, že nemoc přenese jen jeden ze tří naočkovaných, ale pořád tam toho jednoho necháváme,“ varoval vakcinolog.

Profesor Vlastimil Válek pod palbou

Když se znovu dostal ke slovu hejtman Kuba, vymezil se proti návrhu příštího ministra zdravotnictví profesora Vlastimila Válka, podle něhož by nemocnice měly zvážit odložení těch zdravotnických výkonů, které alespoň trochu odložit lze.

„Umíme to koordinovat mnohem lépe, než si pan profesor Válek umí představit. Ti ředitelé nemocnic jsou lucidní a my v kraji máme porady každej druhej den. Tohle prostě musí udělat ti ředitelé. V tuhle chvíli je nesmysl omezovat provádění výkonů plošně,“ vymezil se před kamerami Kuba proti Válkovi.

Ve vysílání se obul také do praktických lékařů, kteří by se podle jeho názoru měli více zapojit do očkování, ale prozatím to nedělají. „Je to problém praktiků. Já moc děkuji všem, kteří chtějí, ale musím říct, že na 2200 lékařů si objednalo nové vakcíny, ale 2800 praktiků bohužel ne,“ posteskl si Kuba.

Koziar Vašáková: Za mě je povinné očkování v pořádku

Koziar Vašáková prozradila, že mobilní očkovací týmy narážejí na ještě jednu reakci seniorů. „Ti senioři často reagují – pro mě už je to zbytečné, já už jsem stará, dejte to někomu potřebnějšímu. Ale myslím si, že tuto skupinu se nám daří doočkovat,“ poznamenala náměstkyně.

Poté Koziar Vašáková volala po zavedení povinného očkování proti covidu v Česku.

„Za mě je čistou cestou povinná vakcinace, pokud si ministerstvo zdravotnictví myslí, že to tak je správné. Za mě je to odborně čisté. Ale zatím to asi není politicky hratelné v České republice,“ řekla náměstkyně.

„Já, když se o tom budeme bavit, tak já bych nebyl pro povinné očkování, protože nevidím třicetiletého člověka s covidem v nemocnici. Prostě ho tam nevidím,“ postavil se proti náměstkyni hejtman Kuba. Pokud by někde zavedl povinné očkování, tak u pracovníků v sociálních službách.

Koziar Vašákovou však Kuba nepřesvědčil.

„Ten virus, jak my ho tlačíme tou vakcinací u seniorů, tak on se nám mění pod rukama a velmi pravděpodobně se nám stane rizikovějším pro dětské pacienty,“ upozornila s tím, že v nemocnicích v posledních dnech končívají i lidé mladší třiceti let. Právě proto by uvítala, kdyby i občané v ČR přistoupili na thajské přemýšlení o očkování. „My se vakcinujeme, protože je to rozumné a protože chceme žít normálně,“ pravila náměstkyně ministra zdravotnictví.

Moravec v závěru diskuse lamentoval, že jako občan neví, komu má věřit. Jestli lékařům, kteří propagují očkování, nebo lékařům, kteří nebezpečnost covidu popírají.

„Co si pak lidé mají myslet, když v té neodvaze jedeme všichni, když vedle České lékařské komory vznikne paralelní lékařská komora, když normální člověk, jako já, vlastně neví, co si má myslet, jestli to je celé spiknutí farmaceutických firem a podobně, protože Česká lékařská komora toleruje, že tady je část lékařů, která popírá to, že tady pandemie je,“ rozohnil se Moravec.

Kuba mu odvětil, že on odpovídá jen za situaci na jihu Čech, a ne v celé republice – takže by se moderátor měl ptát jinde.

